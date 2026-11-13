Уиткофф и Кушнер встретились с Зеленским в Дублине

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Дублине, пишет РБК.

Встреча прошла на военном аэродроме Кейсмент в Балдоннеле неподалеку от Дублина.

После встречи лидер Украины заявил, что «переговоры в Абу-Даби дали прогресс и надежду на завершение» боевых действий. По его словам, одним из важных результатов стало возобновление трехстороннего переговорного формата, открывающее возможность для проведения новых встреч.

Кушнер, в свою очередь, сообщил, что президент России Владимир Путин согласился на участие европейских стран в переговорах об урегулировании конфликта. По словам американского представителя, Вашингтон настаивал, что достичь окончательных договоренностей без участия европейских партнеров невозможно.

Зеленский также подчеркнул, что на следующей встрече европейские представители должны находиться непосредственно за столом переговоров, а не участвовать в отдельных консультациях.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.11.2026, 14:58
    Гость: Ник

    Это сбор шайки единомышленников - они хотят в очередной раз сыграть с российским президентом в "дурачка" - обещать все о мире и воевать на стороне Украины.

  4. 13.11.2026, 15:22
    Гость: Гоголь-моголь

    Судя по фото - какой-то грошовый Хостел ??:)
    Прямо как при СССР - ворье,барыги и цеховики-миллионеры ходили в нарочитом рванье,чтобы себя не выдать :))

  5. 13.11.2026, 12:38
    Гость: да

    заехали в Москву за куртками и полетели наркоманов информировать как будут дальше во всем помогать. Какие переговоры если в этой ...ропе собирались пациенты помешенные на русофобии и бредят войной.

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