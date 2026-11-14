Болгария останавливает оказание финансовой и военной помощи Украине

14:50 14.11.2026

Премьер Болгарии Румен Радев заявил, что из-за внутренних проблем останавливает финансовую и военную помощь Украине, пишет "Интерфакс" со ссылкой на балканские СМИ.

По словам Радева, такая позиция обусловлена необходимостью экономить средства, так как у Болгарии серьезный дефицит бюджета. Кроме того, запасы вооружений в стране - на низком уровне.

При этом Радев заверил, что София не будет блокировать на уровне ЕС финансовую поддержку Украине от других стран.