В США раскрыли, как Россия видит систему безопасности в Европе

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Россия хочет перестроить систему безопасности в Европе, вернув ее к состоянию времен холодной войны. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times (NYT), пишет Газета.RU.

По данным NYT, Москва подготовила неофициальный документ, датированный 10 ноября, в котором излагается «жесткая позиция» о том, как могут быть устроены отношения России с Западом после завершения украинского конфликта. NYT отметила, что положения этого документа во много схожи с теми, что были описаны в проектах договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов НАТО, которые были представлены в конце 2021 года. Они предполагали в том числе отход НАТО к границам 1997 года.

Как пишет газета, некоторые пункты нового документа «слово в слово» повторяют предыдущие инициативы, тогда как другие отражают более жесткую позицию. Так, документ включает в себя требования о том, что:

  • страны НАТО должны отказаться как от дальнейшей экспансии альянса, так и от «военной деятельности» на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии;
  • НАТО должно свернуть свои базы и вывести войска из стран, присоединившихся к альянсу после 1997 года, это касается в том числе Польши и стран Балтии;
  • западные страны должны остановить поставки Киеву вооружений и военного оборудования;
  • Украина может вступить в Евросоюз только в том случае, если не будет участвовать в его совместной оборонной политике;
  • Франция и Великобритания должны отказаться от намерений использовать имеющееся у них ядерное оружие для защиты других европейских стран.


«Российские официальные лица в Абу-Даби дали понять, что рассматривают «холодную войну» — и возглавляемый Советским Союзом альянс, известный тогда как Организация Варшавского договора, — в качестве модели того, как может выглядеть Европа после окончания конфликта на Украине», — говорится в публикации.

Газета уточнила, что на встрече в Абу-Даби, где был распространен этот документ, российские переговорщики заявили, что это лишь первоначальная позиция. По их словам, президент РФ Владимир Путин готов «проявить гибкость». Спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, в свою очередь, подчеркнули, что с декабря 2021 года, когда были представлены проекты договоров, многое изменилось. По словам американского чиновника, они также призвали российскую сторону «смотреть в будущее».

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