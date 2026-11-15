Эстония закроет границу с Россией 1 декабря

22:19 15.11.2026

Таллин планирует закрыть все пограничные переходы на границе с Россией с 1 декабря, сообщил глава МИД Маргус Цахкна.

Причина, по его словам, в инциденте на оборонном предприятии Threod Systems, в причастности к которому Таллин бездоказательно обвинил Москву, пишет РИА Новости.

"Я проинформировал об этом решении своих финских, латвийских и литовских коллег", — заявил Цахкна.

Компания Threod Systems производит беспилотники и электрооптические системы разведки и наблюдения. В ночь на субботу в ее здании в Виимси пытались устроить пожар, бросив в окно бутылку с зажигательной жидкостью. Задержаны восемь подозреваемых, все они из Латвии.

"Жители Эстонии, покинувшие Россию, смогут вернуться домой в течение следующих двух недель. Водители коммерческого транспорта, выехавшие за границу, также смогут вернуться в этот период", — сообщил, в свою очередь, глава МВД Эстонии Игорь Таро.