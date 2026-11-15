Эстония закроет границу с Россией 1 декабря
Таллин планирует закрыть все пограничные переходы на границе с Россией с 1 декабря, сообщил глава МИД Маргус Цахкна.
Причина, по его словам, в инциденте на оборонном предприятии Threod Systems, в причастности к которому Таллин бездоказательно обвинил Москву, пишет РИА Новости.
"Я проинформировал об этом решении своих финских, латвийских и литовских коллег", — заявил Цахкна.
Компания Threod Systems производит беспилотники и электрооптические системы разведки и наблюдения. В ночь на субботу в ее здании в Виимси пытались устроить пожар, бросив в окно бутылку с зажигательной жидкостью. Задержаны восемь подозреваемых, все они из Латвии.
"Жители Эстонии, покинувшие Россию, смогут вернуться домой в течение следующих двух недель. Водители коммерческого транспорта, выехавшие за границу, также смогут вернуться в этот период", — сообщил, в свою очередь, глава МВД Эстонии Игорь Таро.
Комментарии читателей
В 1991 году в Эстонии жили 1 567 749 человек, а на 1 января 2026 года население страны составляло 1 360 745 человек. Эстонцы бегут из Эстонии. Побегут и в Россию. В России эстонцы не нужны. Так что, хорошо что границу закрывают
К сожалегию российские спецслужбы к инциденту в Эстонии никакого отношения не имеют. У них нет таких навыков они диверсионной работой не занимаются 35 лет с 91г. Они заточены исключительно на поиск врагов и недовольных нынешней властью в собственной стране и защите власть имущих. Это сработали кто-то другие.