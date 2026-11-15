Эстония закроет границу с Россией 1 декабря

Таллин планирует закрыть все пограничные переходы на границе с Россией с 1 декабря, сообщил глава МИД Маргус Цахкна.

Причина, по его словам, в инциденте на оборонном предприятии Threod Systems, в причастности к которому Таллин бездоказательно обвинил Москву, пишет РИА Новости.

"Я проинформировал об этом решении своих финских, латвийских и литовских коллег", — заявил Цахкна.

Компания Threod Systems производит беспилотники и электрооптические системы разведки и наблюдения. В ночь на субботу в ее здании в Виимси пытались устроить пожар, бросив в окно бутылку с зажигательной жидкостью. Задержаны восемь подозреваемых, все они из Латвии.

"Жители Эстонии, покинувшие Россию, смогут вернуться домой в течение следующих двух недель. Водители коммерческого транспорта, выехавшие за границу, также смогут вернуться в этот период", — сообщил, в свою очередь, глава МВД Эстонии Игорь Таро.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.11.2026, 23:04
    Гость: это очень хорошо!

    В 1991 году в Эстонии жили 1 567 749 человек, а на 1 января 2026 года население страны составляло 1 360 745 человек. Эстонцы бегут из Эстонии. Побегут и в Россию. В России эстонцы не нужны. Так что, хорошо что границу закрывают

  2. 15.11.2026, 23:00
    Гость: Чекист

    К сожалегию российские спецслужбы к инциденту в Эстонии никакого отношения не имеют. У них нет таких навыков они диверсионной работой не занимаются 35 лет с 91г. Они заточены исключительно на поиск врагов и недовольных нынешней властью в собственной стране и защите власть имущих. Это сработали кто-то другие.

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