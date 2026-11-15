Китай выступил против обсуждения Украины на встрече лидеров США, РФ и КНР

16:18 15.11.2026

Китай выступил против обсуждения российско-украинского конфликта на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, пишет Газета.RU.

Агентство отмечает, что день переговоров, их повестка и формат пока не определены, однако ожидается, что встреча состоится в Шэньчжэне, где лидеры примут участие в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Перспективы заключения крупной сделки невелики, так как у всех трех политиков совершенно разные цели, считает автор публикации. Путин видит шанс добиться соглашения о прекращении конфликта на своих условиях, Трамп хочет обсудить ядерное разоружение, а для Си Цзиньпина это непредсказуемое мероприятие, полное рисков.

«По словам одного из источников, знакомых с ходом встречи, и европейского дипломата, говоривших на условиях анонимности, Москва стремилась к обсуждению войны на Украине, однако Пекин сопротивлялся включению этой темы в повестку дня. В пятницу американский чиновник заявил, что Трамп вряд ли поднимет вопрос о войне на Украине и что трехсторонние переговоры не являются подходящей площадкой для этого», — говорится в материале.