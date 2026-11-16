RFI узнала о «секретной миссии» французских солдат на Украине
Французские военнослужащие по меньшей мере с лета 2026 года тайно действуют на территории Украины, сообщила радиостанция RFI со ссылкой на источники. По ее данным, их цель «не участие в боевых действиях, а оказание поддержки» ВСУ, пишет РБК.
Секретную миссию Volia возглавляет французский генерал. Она состоит из «небольших групп для краткосрочных задач», включающих обучение украинских солдат. Специалисты также обслуживают технику, что позволяет сократить логистические цепочки и время ее возвращения на фронт.
Чтобы сохранить в тайне французское военное присутствие на Украине, было решено использовать в качестве прикрытия французскую учебную миссию Gerfaut, действующую в Польше с февраля 2023 года в рамках европейской миссии EUMAM Ukraine.
Комментарии читателей
серьезную озабоченность. Вот.
"Огонь, батарея! Огонь, батальон!" Забыли французы про Березину. Зато у нас появился шанс обогатить французский язык новыми словами, кроме "бистро". Да и нам не помешали бы новые слова типа "шаромыжник".
Секретная миссия? Задача СВР выявлять места нахождения этих "миссионеров", а МО их уничтожать.