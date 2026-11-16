RFI узнала о «секретной миссии» французских солдат на Украине

17:30 16.11.2026

Французские военнослужащие по меньшей мере с лета 2026 года тайно действуют на территории Украины, сообщила радиостанция RFI со ссылкой на источники. По ее данным, их цель «не участие в боевых действиях, а оказание поддержки» ВСУ, пишет РБК.

Секретную миссию Volia возглавляет французский генерал. Она состоит из «небольших групп для краткосрочных задач», включающих обучение украинских солдат. Специалисты также обслуживают технику, что позволяет сократить логистические цепочки и время ее возвращения на фронт.

Чтобы сохранить в тайне французское военное присутствие на Украине, было решено использовать в качестве прикрытия французскую учебную миссию Gerfaut, действующую в Польше с февраля 2023 года в рамках европейской миссии EUMAM Ukraine.