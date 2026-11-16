ЕС принял новые антироссийские санкции
Евросоюз расширил санкционные списки, связанные с Россией. Ограничения затронули основательницу Wildberries Татьяну Ким, российские банки и нефтеперерабатывающие предприятия. Отдельным решением ЕС ввел санкции против журналистов, блогеров и Агентства социального проектирования, пишет «Коммерсант».
Энергетика
- Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ);
- Омский НПЗ «Газпромнефти»;
- Саратовский НПЗ «Роснефти»;
- Киришинефтеоргсинтез (крупный нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области, входит в «Сургутнефтегаз»);;
- Газпромнефтехим Салавата;
- Орскнефтеоргсинтез;
- Ильский НПЗ;
- Новошахтинский НПЗ;
- Хабаровский НПЗ;
- Славянский НПЗ;
- ТАИФ-НК;
- ООО «Енисей» (контролирует комплекс подготовки и переработки нефти (КППН) в республике Коми);
- ООО «Балчуг-петролеум» (управляет Марийским НПЗ);
- «ННК-ОЙЛ» (входит в структуру Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова);
- «Татнефть-НАО» (входит в ПАО «Татнефть»);
- «ННК-Северная Нефть»;
- «ННК-Сахалинморнефтегаз»;
- «Ямбулойл»;
- «Калмтатнефть»;
- Петербургский нефтяной терминал;
- газохимическая компания АО «Русгаздобыча»;
- «Русхимальянс».
Предприниматели
- основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким;
- бизнесмен Сергей Матвиенко, сын спикера Совета федерации Валентины Матвиенко;
- разработчик My.Games Александр Чачава;
- основной акционер «Южуралзолота» Руслан Байсаров.
Финансовый сектор
- СПБ Банк (осуществляет функции расчетного депозитария СПБ Биржи);
- банк «Юнистрим» (оператор одноименной платежной системы);
- НКО «Юмани» (платежный сервис ЮMoney, входит в экосистему «Сбера»);
- банк Международный финансовый клуб (МФК);
- Солид банк;
- «Морской банк»;
- «Датабанк»;
- банк «Снежинский»;
- «Петербургский расчетный центр».
Журналисты и военблогеры
- обозреватель «Sputnik Латвия» Алексей Стефанов;
- ведущий программы «Время» на Первом канале Виталий Елисеев;
- телеведущий РЕН ТВ Петр Марченко;
- ирландский журналист RT Чей Боуз;
- военный блогер Юрий Подоляка;
- военный блогер Даниил Безсонов;
- Агентство социального проектирования и 24 его сотрудника.
Комментарии читателей
Мелочи это Усманов и Фридман. Во всех смыслах.
что ей запрещён въезд в ЕС?
а против Московского НПЗ И ООО «Балчуг-петролеум» (управляет Марийским НПЗ);
я ПРАВДА НЕ ПОНИМАЮ.
Протиа банков что значит-понимаю.
Это такое мелочно деревенское - радоваться что у соседа корова околела. Сие частенько описывают как типично селюковскую радость.
Они сняли санкции с наших Усманова и Фридмана. Это наша грандиозная Победа! А все остальные мелочи
Сынок Матвиенко это круто,многие порадуются
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