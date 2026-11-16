Трамп считает, что Россия действует на Украине не в полную силу

19:40 16.11.2026

Российская сторона не действует в полную силу на Украине, предположил президент США Дональд Трамп, пишет "Интерфакс".

"Думаю, он немного отошел от конфронтации. Он мог бы действовать жестче. Или даже - намного жестче", - сказал американский лидер журналистам в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, как убедить президента РФ Владимира Путина смягчить позицию по Украине.

"Мне кажется, что он хотел бы завершения конфликта", - добавил Трамп.