СМИ узнали о «необычном решении» по встрече Путина, Трампа и Си

© Official White House Photo by Daniel Torok

Россия, США и Китай решили отказаться от заранее согласованной повестки саммита лидеров Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на человека, знакомого с подготовкой переговоров, сообщила Financial Times (FT).

Газета назвала отказ от согласования тем встречи «необычным решением» для главы КНР. Си Цзиньпин, как отмечает издание, обычно настаивает на тщательно прописанном сценарии бесед с зарубежными лидерами. В этот раз Пекин поначалу негативно относился к отказу от согласования повестки, однако согласился на такой шаг после долгих переговоров с Москвой и Вашингтоном, пишет Газета.RU.

Встреча Путина, Си и Трампа состоится на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переговоры согласованы на 19 ноября. В МИД Китая эту информацию подтвердили. Встреча также появилась в графике президента США.

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