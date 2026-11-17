14:28 17.11.2026

Журнал The Economist считает, что 2027 год станет эпохой мировых кризисов и потрясений, такой прогноз журналисты представили в ежегодном докладе The World Ahead, пишет Газета.RU.

На обложке издания — лесные пожары, танки, военные корабли, взрывы, избирательный ящик, падающий финансовый график, а рядом — космическая ракета, спутник, кинопленка и микросхема в виде мозга.

The Economist сделал 10 прогнозов на следующий год. Среди главных политических вызовов — будущее США после президента Дональда Трампа.

«Начнется гонка за пост преемника Дональда Трампа. Но он не будет «хромой уткой» — скорее разрушительной «сердитой птицей», — считают авторы.

Также в публикации описываются последствия войны на Ближнем Востоке и усиление правопопулистских сил в Европе. В частности, журналисты прогнозируют победу Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции. Кроме того, The Economist указывает на риски финансовой нестабильности в мире и Тайвань как потенциальную точку напряженности.

Значительная часть прогноза посвящена искусственному интеллекту. The Economist ожидает усиления общественного недовольства крупными технологическими компаниями и роста финансовых рисков из-за долгов предприятий отрасли.

Также журналисты допускают очередной год рекордной жары, засух и лесных пожаров, одновременно прогнозируя рост интереса к возобновляемым источникам энергии.

В космической отрасли, как пишет The Economist, ожидается удешевление запусков благодаря развитию корабля Starship компании SpaceX, а также усиление интереса к размещению центров обработки данных на орбите.