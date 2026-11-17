20:49 17.11.2026

Военные Франции присутствуют на территории Украины, заявила министр-делегат по делам вооруженных сил республики Алис Руфо.

Она подчеркнула, что военнослужащие не принимают непосредственного участия в боевых действиях.

«Действительно, на Украине существует координационная структура, которая тесно сотрудничает с оборонной миссией [Франции], что позволяет проводить целенаправленные учения в индивидуальном порядке, а также техническое обслуживание и ремонт техники», — приводит слова Руфо РБК.

Накануне радиостанция RFI со ссылкой на источники сообщила, что французские военнослужащие по меньшей мере с лета 2026 года тайно находятся на территории Украины. По ее данным, речь идет о секретной миссии Volia, которую возглавляет французский генерал. Она состоит из «небольших групп для краткосрочных задач», включающих обучение украинских солдат и обслуживание техники. Они действуют под прикрытием французской учебной миссии Gerfaut, которая осуществляется в Польше с февраля 2023 года в рамках европейской миссии EUMAM Ukraine.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осведомлена о присутствии иностранных военных на Украине. По его словам, российская сторона передавала свои озабоченности соответствующим странам, предупреждая, что это уже не поддержка Украины, а прямое участие в конфликте.

Франция, направляя на Украину не только вооружения, но и своих военнослужащих, «де-факто втянулась в вооруженный конфликт на стороне преступного киевского режима», считают в российском посольстве.