Франция официально подтвердила присутствие своих военных на Украине
Военные Франции присутствуют на территории Украины, заявила министр-делегат по делам вооруженных сил республики Алис Руфо.
Она подчеркнула, что военнослужащие не принимают непосредственного участия в боевых действиях.
«Действительно, на Украине существует координационная структура, которая тесно сотрудничает с оборонной миссией [Франции], что позволяет проводить целенаправленные учения в индивидуальном порядке, а также техническое обслуживание и ремонт техники», — приводит слова Руфо РБК.
Накануне радиостанция RFI со ссылкой на источники сообщила, что французские военнослужащие по меньшей мере с лета 2026 года тайно находятся на территории Украины. По ее данным, речь идет о секретной миссии Volia, которую возглавляет французский генерал. Она состоит из «небольших групп для краткосрочных задач», включающих обучение украинских солдат и обслуживание техники. Они действуют под прикрытием французской учебной миссии Gerfaut, которая осуществляется в Польше с февраля 2023 года в рамках европейской миссии EUMAM Ukraine.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осведомлена о присутствии иностранных военных на Украине. По его словам, российская сторона передавала свои озабоченности соответствующим странам, предупреждая, что это уже не поддержка Украины, а прямое участие в конфликте.
Франция, направляя на Украину не только вооружения, но и своих военнослужащих, «де-факто втянулась в вооруженный конфликт на стороне преступного киевского режима», считают в российском посольстве.
Комментарии читателей
В начале 70-Х служил в Ружанах (Белоруссия) в секретной части с изделиями Королева и однажды ребята вернувшись с увольнения в город приносли с рынка от бабуль новость о начале через 2 дня у нас боевых учений с выездом к польской границе для "уничтожения танковой армии бундэсвера которая хочет захватить Варшаву"... а мы, вояки, ни сном ни духом! Бабули тогда все подробности наших "секретных" учений знали...кино и немцы!
Посмотрим,но и Меланшон и Марин ПРОТИВ НАТО И ЗА ВЫХОД ФРАНЦИИ ИЗ НАТО.Так,что делайте выводы.
сокрушительный ответ...
А это означает, что НАТО ОФИЦИАЛЬНО ВОЮЕТ С РОССИЕЙ!
И какой же будет реакция российских властей? Думаю, такой, какая по обыкновению и была, выразят "озабоченность", погрозят "нехорошему дяде" пальчиком и скажут "ай-ай-ай, нехорошо"...
А причины такой реакции знают все, но даже думать об этом не хотят.
Это Меланшон левак,а она ультраправая.