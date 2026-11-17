22:21 17.11.2026

Президент России Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь на саммит АТЭС, где ожидаются его переговоры с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Баоань.

У президента запланирована насыщенная деловая программа: он примет участие в мероприятиях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и посетит первый российско-китайский университет МГУ-ППИ, сообщает РИА Новости.

В четверг состоится первая в истории трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, основные темы уже определены.

Перед этим Путин отдельно пообщается с Си Цзиньпином: сначала пройдут переговоры в расширенном составе, затем — рабочий завтрак, где стороны обсудят внешнеполитические вопросы.

Также прорабатывается возможность отдельной встречи Путина и Трампа. Как отмечал Песков, они могут затронуть тему гуманитарной миссии в Константиновке.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, он обсудил вопросы подготовки со спецпосланниками главы Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.