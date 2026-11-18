Владимир Путин привез с собой ядерный чемоданчик на саммит АТЭС
Ядерный чемоданчик президента РФ Владимира Путина был доставлен на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайский Шэньчжэнь. Об этом сообщил автор ИС "Вести" Евгений Попов.
Журналист заметил адъютанта Путина, который нес черный дипломат.
"Это ядерный чемоданчик, здравствуйте, у вас?" - спросил Попов.
Адъютант несколько раз кивнул, чем подтвердил догадку журналиста.
"Да, тот самый", - ответил он.
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