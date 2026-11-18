19:06 18.11.2026

Ядерный чемоданчик президента РФ Владимира Путина был доставлен на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайский Шэньчжэнь. Об этом сообщил автор ИС "Вести" Евгений Попов.

Журналист заметил адъютанта Путина, который нес черный дипломат.

"Это ядерный чемоданчик, здравствуйте, у вас?" - спросил Попов.

Адъютант несколько раз кивнул, чем подтвердил догадку журналиста.

"Да, тот самый", - ответил он.