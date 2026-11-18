11:26 18.11.2026

Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили международную обстановку и двусторонние отношения на саммите АТЭС. По словам российского президента, общая цель Москвы и Пекина — обеспечить мир и процветание в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Российско-китайская внешнеполитическая связка работает стабильно и в позитивном ключе. В непростой геополитической ситуации мы придерживаемся конструктивных подходов по формированию более справедливого многополярного мироустройства", - приводит слова Путина РИА Новости.

Устойчивы и двусторонние отношения: товарооборот между странами несколько лет подряд значительно превышает 200 миллиардов долларов. По итогам этого года он также увеличится, подчеркнул президент.

Развиваются и транспортные связи: после введения безвизового режима турпоток между Россией и Китаем вырос на 43 процента, добавил Путин.

Си Цзиньпин, в свою очередь, назвал сотрудничество Москвы и Пекина перспективным и выступил за его углубление.

"Китайско-российские отношения были и остаются неподвижными, как гора при любых невзгодах и бурях".

Он поддержал стремление президента России к формированию полицентричного мира.

Переговоры проходили в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", они продлились чуть более двух часов. Это уже третья личная встреча Путина и Си Цзиньпина с начала года.