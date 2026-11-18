14:09 18.11.2026

Президент России Владимир Путин на деловом саммите форума АТЭС заявил, что уровень жизни в Евросоюзе стабильно и унизительно снижается. По словам российского лидера, в странах ЕС растут долговая нагрузка и инфляция.

«Все это ложится тяжким временем на европейские бизнесы граждан, уровень жизни которых стабильно и унизительно для еврозоны снижается», — приводит его слова Газета.RU.

18 ноября председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с Путиным в китайском Шэньчжэне заявил, что российско-китайские отношения остаются стабильными, как гора при любых невзгодах и бурях.

18-19 ноября в Шэньчжэне проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Для Путина и Си Цзиньпина это уже пятая встреча и четвертая личная беседа в этом году.