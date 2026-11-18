Путин, Трамп и Си Цзиньпин встретились на саммите АТЭС
Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин пожали друг другу руки по прибытии на банкет для гостей саммита АТЭС в Шэньчжэне, сообщает Sky News. Их, как хозяин мероприятия, принял лидер Китая Си Цзиньпин. В четверг, 19 ноября, Путин, Трамп и Си проведут трехсторонние переговоры, пишет РБК.
Трамп и Путин прибыли в Международный коммуникационный центр Шэньчжэня, где проходит саммит. Это первая их встреча после саммита на Аляске в августе прошлого года.
По данным Белого дома, президенты «обменялись приветствиями». Затем Путин, Трамп и Си позировали для совместной фотографии с другими лидерами АТЭС.
Президент России находится с визитом в Шэньчжэне, где 18–19 ноября проходит саммит АТЭС. Он уже провел переговоры с китайским лидером, а также примет участие в трехсторонней встрече с ним и Трампом в четверг.
Встреча Путина и Трампа может пройти в формате «на ногах», сообщили ранее в Кремле. Они могут обсудить Украину и Иран.
«Это будет обмен мнениями по текущим вопросам <...> Это прежде всего Украина. Если будет время, конечно, обменяются мнениями и по Ирану, тема более чем актуальна. Но здесь — вряд ли, это многосторонний формат. Здесь вряд ли будет время и возможность провести полный формат этот разговор. Этого никто не ожидает», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Комментарии читателей
"Громить всегда,громить везде,
До дней последних донца.
Громить - и никаких гвоздей !
Вот лозунг СВО и Солнца !"
Так держать.Вот вам и весь "Бином Ньютона" :))
Другого варианта не будет,от слова совсем.