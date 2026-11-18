15:48 18.11.2026

Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин пожали друг другу руки по прибытии на банкет для гостей саммита АТЭС в Шэньчжэне, сообщает Sky News. Их, как хозяин мероприятия, принял лидер Китая Си Цзиньпин. В четверг, 19 ноября, Путин, Трамп и Си проведут трехсторонние переговоры, пишет РБК.

Трамп и Путин прибыли в Международный коммуникационный центр Шэньчжэня, где проходит саммит. Это первая их встреча после саммита на Аляске в августе прошлого года.

По данным Белого дома, президенты «обменялись приветствиями». Затем Путин, Трамп и Си позировали для совместной фотографии с другими лидерами АТЭС.

Президент России находится с визитом в Шэньчжэне, где 18–19 ноября проходит саммит АТЭС. Он уже провел переговоры с китайским лидером, а также примет участие в трехсторонней встрече с ним и Трампом в четверг.

Встреча Путина и Трампа может пройти в формате «на ногах», сообщили ранее в Кремле. Они могут обсудить Украину и Иран.

«Это будет обмен мнениями по текущим вопросам <...> Это прежде всего Украина. Если будет время, конечно, обменяются мнениями и по Ирану, тема более чем актуальна. Но здесь — вряд ли, это многосторонний формат. Здесь вряд ли будет время и возможность провести полный формат этот разговор. Этого никто не ожидает», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.