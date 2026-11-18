США предложили Киеву идею обменять Донбасс на членство в НАТО
Вашингтон призывает российские и украинские власти рассмотреть новые предложения по урегулированию конфликта и интересовался, готов ли Киев уступить России Донбасс в обмен на членство Украины в НАТО, сообщили Bloomberg осведомленные источники.
По их словам, американские переговорщики считают, что предоставление Украине надежных гарантий безопасности — по образцу НАТО — в сочетании с договоренностями с Россией об архитектуре европейской безопасности может стать ключом к достижению более широкого соглашения, в том числе по территориальным вопросам. Собеседники агентства отметили, что США намерены обсудить этот подход с Москвой, пишет Forbes.
Перспектива объединения мирных переговоров с дискуссиями о безопасности противоречит позиции европейских стран, настаивающих, что, прежде чем обсуждать вопросы, связанные с НАТО и перемещением и дислокацией войск в Европе, необходимо добиться прекращения боевых действий, отмечает агентство.
Комментарии читателей
разные
программа была одна, кроме национальных языков и литературы
Да была одна,но в каждой республике были свои образовательные программы.
35 лет назад не было ни Украины, ни России в современном восприятии.
Были Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
и
Украинская Советская Социалистическая Республика ну и ещё 13 социалистических республики.
Прикинь, даже Эстонская Советская Социалистическая Республика БЫЛА!!!
А руководила тему РЕСПУБЛИКАМИ не РСфСР, а Коммунистическая Партия советского Союза.
Было одно государство Союз Советских Социалистических Республик, в кот ором жили граждане Советского Союза разных национальностей,
Ты ж миллениалка, не знаешь таких подробностей.
Не благодари, не надо.
чем, Украина, однако...