16:06 18.11.2026

Вашингтон призывает российские и украинские власти рассмотреть новые предложения по урегулированию конфликта и интересовался, готов ли Киев уступить России Донбасс в обмен на членство Украины в НАТО, сообщили Bloomberg осведомленные источники.

По их словам, американские переговорщики считают, что предоставление Украине надежных гарантий безопасности — по образцу НАТО — в сочетании с договоренностями с Россией об архитектуре европейской безопасности может стать ключом к достижению более широкого соглашения, в том числе по территориальным вопросам. Собеседники агентства отметили, что США намерены обсудить этот подход с Москвой, пишет Forbes.

Перспектива объединения мирных переговоров с дискуссиями о безопасности противоречит позиции европейских стран, настаивающих, что, прежде чем обсуждать вопросы, связанные с НАТО и перемещением и дислокацией войск в Европе, необходимо добиться прекращения боевых действий, отмечает агентство.