На саммите АТЭС прошла первая в истории встреча глав России, Китая и США
Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели первую в истории встречу глав государств России, США и Китая. Они обсудили ядерное разоружение и урегулирование региональных конфликтов, сообщет РИА Новости.
Переговоры лидеров трех стран продлилась полтора часа, они прошли в гостиничном комплексе Kylin Villa.
Заявления Путина
- Интересы России, Китая и США совпадают в вопросе урегулирования региональных конфликтов, включая украинский кризис. "Мы стояли у истоков создания Организации Объединенных Наций. На наших плечах задача сохранения и укрепления системы международного права, сложившейся вместе с формированием этой универсальной организации, включая Устав ООН и закрепленные в нем принципы".
- Президент предложил Трампу и Си Цзиньпину обсудить глобальные и региональные связи, энергетическую и продовольственную безопасность. "Три наши государства объединяет не только статус стран-победительниц во Второй мировой войне, но главное — совместная ответственность за поддержание международного мира и безопасности".
- Он отметил общие интересы сторон в борьбе с международным терроризмом.
Что сказал Си Цзиньпин
- Россия, Китай и США должны сообща отстаивать мир на планете и приложить все усилия для предотвращения ядерной войны. "Ядерное оружие — это дамоклов меч, висящий над головой человечества. Его необходимо полностью запретить и уничтожить".
- Москва, Пекин и Вашингтон должны укреплять торгово-экономическое сотрудничество и обеспечить безопасность мирового энергетического рынка.
- Позитивное взаимодействие между крупными державами — это не выбор из нескольких вариантов, а необходимость. "Человечество живет в глобальной деревне, где судьбы всех людей взаимосвязаны. Мы процветаем или страдаем вместе, представляя собой сообщество единой судьбы".
К чему призвал Трамп
- Россия, КНР и США должны объединить усилия по нераспространению ядерного оружия.
- Все три страны несут особую ответственность за события в мире. "Есть недопонимания, мы часто не согласны друг с другом, это понятно. Но никакие из проблем никогда не решались с использованием старых инструментовю Нужно продолжать обсуждать их".
- США готовы вести диалог ради лучшего будущего. "Слишком часто лидеры прошлого избегали разговоров со странами, с которыми у них были разногласия, а у нас настрой противоположный".
- Урегулирование на Украине развивается в верном направлении, обе стороны хотят завершения конфликта.
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