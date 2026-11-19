Путин, Трамп и Си Цзиньпин приняли совместную декларацию о мире
Россия, США и Китай приняли совместную декларацию о мире по итогам трехсторонних переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.
"Главы трех государств обстоятельно обменялись мнениями по текущей международной ситуации и выразили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности", - сообщает пресс-служба Кремля и публикует основные положения декларации:
1. Являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, Россия, Китай и США выразили приверженность реформированию ООН, чтобы ООН могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии в области международного мира и безопасности.
2. Три государства планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран. Они подтвердили важность стабильных энергопоставок.
3. Главы трех государств отмечают, что принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц государств имеют основополагающее значение, и согласны с тем, что Международный уголовный суд и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями.
4. Главы трех государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Три страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.
Комментарии читателей
выступает под женским именем на форуме.
персонаж на форуме. Он здесь для того, чтобы гадить. Обычное занятие украинствующих.
Мир обеспечивает мощный научно-производственный потенциал, высокая обороноспособность, единство преуспевающего народа, а не пустые декларации. А что осталось от былой научно-производственной мощи СССР, один пшик! А от народа?
Напомню, что вчера, 19 ноября, была годовщина начала наступления РККА под Сталинградом, что впоследствии была объявлено праздничным Днём ракетных войск (гвардейских миномётов, прозванных в народе «Катюшами») и артиллерии. Именно с этого дня стратегическая инициатива в войне с нацистской Германией перешла на нашу сторону и закончилась победой в Берлине.
Кто-нибудь из липовых патриотов кремляндии вспомнил об этом? Боже упаси! Достаточно вспомнить поклонника финского маршала Маннергейма, союзника Гитлера во второй мировой войне, ныне, только держитесь, не падайте, помощника президента РФ. Умеет наш несменяемый подобрать себе кадры! Понятно, что 19 ноября – это не их праздник, хотя только благодаря 19 ноября 1942 года с ними в мире вообще кто-то разговаривает и считается.
Что касается «ядерного чемоданчика», который таскает с собой грозный полководец, который за почти 5 лет своей воинственности оказался не в состоянии освободить от укров даже Донецкую область, так это всё для понта. Так, одни только пузыри, типа, какой же я царь без короны. Ну, а лакеев, восторгающихся очередным повелителем у нас всегда было предостаточно. Напомню, что слово подлец возникло от поведения тех, кто отирался подле барина…
Декларация потому так и называется, что ее положения носят декларативный характер, т.е. не обязательный к исполнению.
Ледедь рак и щука. Кто есть кто ,решайте сами.