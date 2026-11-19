10:24 19.11.2026

Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двустороннее сотрудничество и переговоры по Украине, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Хорошая была встреча, обсудили подготовку к трехстороннему саммиту и некоторые вопросы, касающиеся двухсторонних отношений. И, естественно, затронули урегулирование украинского конфликта", — рассказал он ИС "Вести".

По словам Ушакова, переговоры длились около 40 минут. На них представители российской делегации познакомились с новым главой аппарата Белого дома Стивеном Миллером, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Путин покинул место встречи в отличном настроении.

Мероприятие состоялось в Центре международных обменов в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Со стороны США в нем участвовали госсекретарь Марко Рубио и глава Минфина Скотт Бессент. Россию представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Сегодня около 9:30 мск состоится встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Она пройдет в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан". Ожидается, что главы государств затронут множество вопросов, в том числе касающихся их сотрудничества и его влияния на международную обстановку. Как отметил помощник российского президента Юрий Ушаков, переговоры вряд ли обойдутся без обсуждения украинского вопроса.