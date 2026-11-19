Ушаков раскрыл детали переговоров Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двустороннее сотрудничество и переговоры по Украине, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
"Хорошая была встреча, обсудили подготовку к трехстороннему саммиту и некоторые вопросы, касающиеся двухсторонних отношений. И, естественно, затронули урегулирование украинского конфликта", — рассказал он ИС "Вести".
По словам Ушакова, переговоры длились около 40 минут. На них представители российской делегации познакомились с новым главой аппарата Белого дома Стивеном Миллером, пишет РИА Новости.
Отмечается, что Путин покинул место встречи в отличном настроении.
Мероприятие состоялось в Центре международных обменов в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Со стороны США в нем участвовали госсекретарь Марко Рубио и глава Минфина Скотт Бессент. Россию представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Сегодня около 9:30 мск состоится встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Она пройдет в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан". Ожидается, что главы государств затронут множество вопросов, в том числе касающихся их сотрудничества и его влияния на международную обстановку. Как отметил помощник российского президента Юрий Ушаков, переговоры вряд ли обойдутся без обсуждения украинского вопроса.
Комментарии читателей
Вывод: с Трампом надо дружить.
Сергей Валерьевич сказал не так? И что он говорил не так, чтобы ему не доверять? Не надо гнать волну!
не в церкви, а в душе.
"глупее не придумать"
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Глупость как и невежество всегда наказывают сами себя. А так, еще одну мину под РФ заложили, объективно. Что рванет, сомнения нет.
Он руководитель Крыма.