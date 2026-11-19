Пресс-конференция Владимира Путина по итогам поездки на саммит АТЭС
Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию по итогам поездки на саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне.
Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию по итогам поездки на саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне.
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Комментарии читателей
со страной повезло-делай ,что хочешь.
Всем всё нравится, продолжаем менять население
Какие итоги? Даже в тезисах нет нужды.
удалась.
на российских "акул пера",и видишь рыбок "прилипал",не одного живого вопроса,одни кивания да улыбки.Противно и грустно,до чего они доплыли за эти 26 лет.