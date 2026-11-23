17:45 23.11.2026

Требования России, предусматривающие отказ НАТО от дальнейшего расширения и ограничения на размещение сил альянса в Восточной Европе, «неприемлемы», заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте на пленарном заседании 72-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

«Совершенно ясно, что предложения, выдвинутые Россией в 2021 году, которые, по сути, сводятся к тому, чтобы НАТО фактически отошло назад к границам 1997 года, неприемлемы. И никто в НАТО не считает это хорошей идеей, поэтому она неприемлема», — приводит его слова РБК.

Рютте подчеркнул, что решения, касающиеся альянса, могут принимать только его участники. По словам генсека, НАТО будет исходить из этого принципа на возможных переговорах с участием России и европейских стран.

«Возвращение НАТО к границам 1997 года неприемлемо. Никто в НАТО не считает это хорошей идеей, поэтому это неприемлемо. Такие решения принимают в НАТО, но никто - вне НАТО», — отметил генсек альянса.

Речь идет о проектах соглашений по гарантиям безопасности, которые Россия направила США и НАТО в декабре 2021 года. Москва предложила юридически закрепить отказ альянса от дальнейшего расширения на восток, включая вступление Украины, прекратить военную деятельность НАТО на ее территории и ограничить размещение дополнительных сил и вооружений в Европе уровнем, существовавшим на 27 мая 1997 года. США и НАТО не согласились с требованиями, подтвердив приверженность политике «открытых дверей», однако выразили приверженность диалогу.

Также Рютте подтвердил приверженность НАТО закрепленному в декларации Вашингтонского саммита 2024 года положению о «необратимом пути» Украины к членству в альянсе.

«Это по-прежнему наша позиция. Однако это не означает, что Украина уже стала членом НАТО. Но этот вопрос возникает снова, потому что мы знаем, что некоторые союзники, не только Соединенные Штаты, но и другие страны, в настоящее время воздерживаются от этого», — сказал он.

При этом Рютте подчеркнул необходимость предоставить Украине надежные гарантии безопасности, которые позволили бы предотвратить возобновление боевых действий после достижения мирного соглашения. Этот вопрос, по его словам, обсуждают в рамках переговоров об украинском урегулировании.