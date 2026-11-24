23:02 24.11.2026

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов приехать вместе с Владимиром Зеленским на переговоры в Москву. Об этом он заявил в интервью французскому журналу Le Point.

"Мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Вдвоем. Я как гарант его безопасности мог бы с ним сесть и прилететь в Москву", - приводит его слова агентство БелТА.

На ремарку журналиста, что Владимир Зеленский не пойдет на такой переговорный формат, Александр Лукашенко ответил: "Не согласится - пусть воюет. Пусть отправляется сам на фронт с автоматом и воюет. Война идет, ее надо остановить. И мы могли бы договориться. Все равно мы втроем определим, какое у нас будет будущее - Украины, Беларуси и России. Мы три славянских народа/ Здесь, в этом регионе, три главных славянских народа исторически и сейчас будут решать, как жить дальше".