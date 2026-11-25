11:16 25.11.2026

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко о совместном визите на переговоры в Москву, пишет Газета.RU.

Как напомнил Зеленский, Россия и Украина находятся в состоянии «войны», поэтому представители не могут встречаться ни в Москве, ни в Киеве, и «все это прекрасно понимают». По его словам, когда кто-то выступает с подобными предложениями, это «несерьезный разговор».

«Он [Лукашенко] предлагает меня взять. Я ему что, чемодан, что ли? Взять меня на самолет и улететь. Ну, в Москву, для чего?» — сказал Зеленский.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности сопровождать украинского коллегу Владимира Зеленского на переговорах в России в качестве «гаранта его безопасности».

На слова журналистки, что Зеленский не согласится на такое предложение, Лукашенко сказал: «Ну пусть тогда воюет. Пусть отправляется сам на фронт с автоматом и воюет». Лукашенко выразил уверенность, что главам России, Украины и Белоруссии троим удалось бы договориться без вмешательства Запада и «решать, как жить дальше», а также подчеркнул, что войну надо заканчивать.