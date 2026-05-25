В США выдвинуты абсурдные обвинения против Рауля Кастро. Здесь обращает на себя внимание не столько то, что была открыта эта тридцатилетняя юридическая «консерва», сколько контекст происходящего сегодня

14 мая Кубу посетил директор ЦРУ Джон Рэтклиф, при этом правительство острова подчеркивает, что встреча состоялась по инициативе северного соседа. Согласно официальной информации кубинского МИД, в ходе встречи было убедительно доказано, что «Куба не представляет собой угрозы для национальной безопасности США и не существует никаких законных оснований для включения в список стран, которые якобы спонсируют терроризм».

Но, видимо, не совсем убедительно. А если точнее, то очевидно, что ЦРУ пытались оказать давление на революционное правительство, которое угроз не восприняло и не поддалось. В результате 20 мая в США были выдвинуты обвинения против Рауля Кастро и нескольких кубинских военных за «сговор с целью убийства граждан США», что теоретически, следуя логике прошлых событий, открывает для Вашингтона следующий ход – интервенцию на остров.

Уже через несколько дней после переговоров с Рэтклифом США были введены новые санкции против Кубы, а пресса начала тиражировать информацию о покупке Гаваной у России 300 ударных беспилотников за три последних года. Издание, которое первым запустило новость, утверждает, что Куба изучает опыт современных войн (как будто этого не делают остальные государства и США в первую очередь) и остров приходит к выводу о необходимости вооружения такого типа (тоже не самое тайное знание), однако вывод из этого делается неожиданный: о желании направить беспилотники на североамериканские объекты, включая Гуантанамо, военные корабли и объекты во Флориде.

Мы, конечно, не можем предсказывать будущее, однако самый простой анализ должен начинаться с вопроса «зачем это сейчас Гаване»? Гуантанамо, было бы желание, можно атаковать и без БПЛА – это всё-таки кубинская территория. Кроме того, как утверждает Леонид Савин в работе «От шерифа до террориста. Очерки о геополитике США», согласно рассекреченным архивам в планы США ещё с 60-х годов входила симуляция атаки на Гуантанамо (и некоторые другие провокации). До сих пор этот вариант не исключен и официально именуется Пентагоном как «комплексная операция».

Пункт второй – запускать беспилотники на Флориду сразу после того, как были объявлены последние в полном смысле революционные указы о новой схеме взаимоотношений с «зарубежными гражданами Республики Куба», которых ждали несколько десятилетий и которые открывают большое поле взаимодействия с кубинской диаспорой в той же Флориде (несмотря на то, что сейчас глава небезызвестного Кубино-американского национального фонда Хорхе Мас утверждает, что в случае смены власти на Кубе экономическим восстановлением займется именно диаспора, но только в случае социальных перемен, на самом деле представители диаспоры обращались к кубинскому правительству с просьбой о возможности экономического участия, в том числе безвозмездной помощи родным местам ещё десятилетия назад и многие не изменили своему желанию помочь)... Тоже звучит так себе. Да и в настоящий момент эскалация острову точно не нужна. Выходит, беспилотники, если они и есть, находятся в республике исключительно в качестве защитной меры. Как заявлял ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья: «Куба – мирная страна, но если на неё нападут военным путём, она воспользуется своим правом на самооборону до последствий, при массовой поддержке своего народа».

Однако этот вброс, похоже, задел кубинское руководство: на публикацию отреагировали многие его представители, а медиаобсерватория Cubadebate в кратчайшие сроки провела и опубликовала анализ аудитории американских соцсетей на сообщение о беспилотниках. Кубинская аналитическая организация пришла к выводу, что происходит более опасная фаза противостояния в психологической войне, в которой нарратив смещается с политического на военный, что, с одной стороны, порождает подозрения против Кубы, но с другой – такие нарративы встречают серьезное сопротивление даже со стороны североамериканской аудитории.

И не только аудитории. Бывший советник по национальной безопасности в администрации Барака Обамы Бен Роудс заявил, что блокада Кубы незаконна, а обсуждаемые сценарии нападения абсурдны. Вокруг этого тезиса формируется круг из довольно значительного числа журналистов, интеллектуалов и политиков США.

В свою очередь, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес снова подчеркнул на своей странице в соцсети, что Куба «не представляет угрозы, у неё нет агрессивных планов или намерений против какой-либо страны. У неё их нет против США, и никогда не было. Правительство этой страны, особенно её оборонные ведомства и органы национальной безопасности, хорошо это знают». При этом он добавил, что угрозы, наоборот, поступают с северной стороны и если они будут приведены в жизнь, «это вызовет кровавую баню с непредсказуемыми последствиями, не говоря уже о разрушительном воздействии на мир и региональную стабильность». Стоит отметить, что такая риторика не слишком свойственна спокойному президенту.

И буквально через несколько минут Бруно Родригес Паррилья запустил целых два сообщения, в которых, во-первых, подчеркнул право Кубы на самозащиту, во-вторых, угрозы США и роль СМИ в этих преступлениях: «Те, кто незаконно намеревается напасть на Кубу, используют любой предлог, каким бы лживым и нелепым он ни был, чтобы оправдать нападение вопреки общественному мнению в США и во всём мире. Прискорбно, что некоторые СМИ продолжают быть соучастниками подобного преступления». «Определённые СМИ играют им на руку, распространяя клевету и подыгрывая инсинуациям самого американского правительства. Куба не угрожает и не желает войны».

Но войны, вероятно, желает госсекретарь северного соседа. Так, североамериканская пресса продолжает давление. NYT, который ранее «слил» информацию о «проведении операции ЦРУ в Венесуэле», сообщает о возможном плане по аналогичному захвату не кого иного, как 94-летнего Рауля Кастро. Сложно серьёзно комментировать этот «план», стоит сказать лишь о том, что структура власти на Кубе сложнее, чем в Венесуэле и ликвидацией одного, даже символически важного (скорее только символически важного) лица организовать такой передел, как это получилось в Венесуэле, представляется невозможным даже с учетом того, что согласно заявлениям североамериканских дипломатов, на Кубе есть те, кто хотел бы сотрудничать с правительством США. И напомним – врагов, конечно, нельзя недооценивать, но заявления подобного типа напоминают скорее информационно-психологический и дипломатический терроризм, то есть действия, направленные именно на то, чтобы посеять панику и неуверенность.

Однако интересна подоплёка данного плана. Дело в том, что Вашингтон предъявил Раулю обвинения в связи с ситуацией 30-летней давности, когда кубинцы сбили над своей территорией два самолета террористической организации Hermanos al Rescate, из-за чего погибли находящиеся в самолёте. Третий самолёт, который вёл глава данной организации Хосе Басульто Леон, «по странному стечению обстоятельств» не зашёл в пространства Республики Куба и спокойно ушёл назад во Флориду. Здесь обращает на себя внимание не столько то, что была открыта эта тридцатилетняя юридическая «консерва», сколько контекст происходящего сегодня.

Из-за прошедших десятилетий ли, либо из-за общемирового упадка образования, в связи с преступной халатностью или предательством многие, даже отечественные СМИ называют вслед за североамериканскими «коллегами» (откуда, собственно, и берут информацию, не обладая навыками фактчекинга) организацию Hermanos al Rescate исключительно гуманитарной, ведь её прикрытие – это спасение мигрантов, плывущих в США, либо разбрасывание пропагандистских листовок.

Однако реальность, как это часто бывает, несколько иная. Основатель данной организации Хосе Басульто Леон был завербован ЦРУ ещё в 1960-х годах, а подготовка его происходила тогда же на знаменитой базе JMWAVE, которая действовала в Майами с 1961 по 1968 год и была главным центром подготовки операций против кубинского правительства. Именно оттуда готовилось вторжение на Плая-Хирон, там же разрабатывались планы покушения на Фиделя Кастро. В то время база была «третьим по величине флотом в Карибском море», работали на ней до 400 офицеров и 15000 кубинских эмигрантов, среди которых и Хосе Басульто Леон, который специализировался на подрывных работах, скрытой связи, саботаже и тактике городского терроризма.

В 1962 году Хосе Басульто Леон лично принимал участие в атаке с катера на гражданские объекты в Гаване – театр и отель, в последующее десятилетие он поддерживал оперативные связи с террористическими группами Майами, ответственными за взрывы, убийства кубинских дипломатов и нападения на гражданские объекты, координировал финансирование подрывной и террористической деятельности против Кубы через Кубинско-американский национальный фонд (FNCA). И если сначала Hermanos al Rescate ещё создавали видимость «гуманитарной организации», как пишут нынешние СМИ, то уже с 1994 года превратились в «подразделение провокаций», а основной целью были, очевидно, воздушные провокации, разведка (самолеты неоднократно летали над стратегическими военными, экономическими и энергетическими объектами), вмешательства в работу радиочастот ПВО Кубы и, по данным кубинской разведки начала 2000-х, существовали планы уничтожения высоковольтных линий электропередачи на территории современной провинции Маябеке и нападения на тепловые электростанции с использованием сбрасываемых с воздуха взрывчатых веществ. Целью было вызвать общенациональный коллапс энергетической системы, что привело бы к социальному хаосу и дестабилизации, – то, что происходит на Кубе сейчас, как итог терроризма экономического, а не классического, на который янки ставили тридцать лет назад.

И даже тогда Гавана действовала с исключительной сдержанностью: о каждом из нарушений в письменной форме сообщалось правительству США и Международной организации гражданской авиации, а после особенно масштабной атаки 13 июля 1995 года Куба выступила с публичным официальным предупреждением о нейтрализации самолётов, входящих на территорию республики без разрешения. Однако, возможно, и та атака не заставила бы Гавану пойти на жесткие меры, если бы кубинские разведчики, внедренные в террористические эмигрантские круги, не передали бы информацию о подготовке крупной провокации Хосе Басульто Леоном. Пилот этой «гуманитарной организации» Хуан Пабло Роке вернулся на Кубу, где выступил с заявлением о том, что Басульто планировал действие, чтобы заставить Кубу дать военный ответ и оправдать интервенцию США, а разведчики Херардо Эрнандес, Рамон Лабаньино, Антонио Герреро, Фернандо Гонсалес и Рене Гонсалес, получившие впоследствии многолетние тюремные сроки в США и звания героев Республики Куба на Родине, доказали, что рейсы Hermanos al Rescate были прикрытием для шпионажа и терроризма.

Обвинение Рауля было превращено в целый спектакль. Первая поступившая информация была озвучена на специальном сборе, прошедшем во Флориде «в честь погибших» террористов. СМИ, как это принято в США, тщательно описали «эмоциональную реакцию» Басульто, который чуть ли не со слезами говорил о «справедливости». Комментируя, и. о. генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что «мы ожидаем, что он (Рауль Кастро) явится сюда добровольно или другим способом». И день был выбран неслучайно: 20 мая – день так называемой независимости, поскольку в этот день Куба получила независимость от Испании, но попала в руки США – благодаря поправке Платта. «Этот день стоит поблагодарить только за одно: за то, что он зародил в кубинцах антиимпериалистические настроения», – написал в соцсети президент Кубы Мигель Диас-Канель. Он не отмечается на Кубе как праздник, но, конечно, любим во Флориде: с обращением к кубинцам выступил «сам» Марко Рубио. Шоу продолжалось.

Теперь получается, что повод США к возможной интервенции, о которой говорят Трамп и Рубио, – всего лишь защита террористов. При этом доказательства, выдвигаемые США, достаточно шаткие: основа – аудиозапись, сделанная во время переговоров перед тем, как были сбиты самолёты. На ней слышно, как Рауль Кастро, бывший тогда министром обороны Кубы, приказывает выдавить – не сбивать сразу самолеты из воздушного пространства Кубы. Это не выходит, террористы не подчиняются и продолжают путь, слышно «они летят на Гавану», только когда возникает реальный риск для мирной Гаваны отдается приказ.

Впрочем, уважение к праву никогда не было сильной стороной США.

Однако стоит заметить, что информационно-психологические операции у ЦРУ всё ещё получаются, и сейчас направлены они не просто против Оси добра, а против наших связей. Организации, как Hermanos al Rescate отечественные СМИ называют гуманитарными точно так же, как многие кубинцы, в том числе вполне уважаемые в интеллектуальных кругах, черпают знания об СВО через североамериканские источники, которые, конечно, отнюдь не настроены на справедливое и честное изложение событий и причин российской военной операции. И это опасность не меньшая, чем возможность операций ЦРУ на Кубе или где бы то ни было ещё.

Автор: Алиса Савина