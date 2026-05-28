11:53 28.05.2026

В блоке НАТО решили пойти на очередную провокацию против России: Запад разрабатывает принципиально новую систему управления войсками, которая позволит в кратчайшие сроки перебрасывать подразделения в прибалтийские республики

По информации британской прессы, Зеленский на недавнем заседании правительства дал указание готовиться еще к двум-трем годам активных боевых действий. Как сообщает, в частности, The Economist, в Киеве осознают, что тыл Украины в значительной степени истощен, тем не менее, власть настроена оптимистически. Британская газета приводит слова высокопоставленного сотрудника украинской разведки, который убежден, что «как бы плохо все ни выглядело, Украина справится».

Этот оптимизм базируется на вполне реальной основе: Европе ничего не жалко Украине для продолжения войны с Россией. Еще в сентябре 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС поставить Киеву то вооружение, в котором он нуждается. И поставляют. Почти пять лет. И поток смертельно опасной европейской «помощи» Украине не иссякает.

На днях еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал страны Евросоюза задействовать собственные арсеналы для нужд Украины и отказаться от выпуска дорогостоящей высокотехнологичной техники, наращивание производства которой затруднено. По его мнению, ЕС уступает России в военном производстве. Однако известно, что западники объявляют о своих важных решениях, когда такие решения уже реализуются. Похоже, этот тот самый случай.

В среду ночью Севастополь был подвергнут массированной комбинированной атаке ВСУ. Сначала на город летели БПЛА. А в пять утра противник ударил британскими ракетами Storm Shadow. Украинские СМИ с утра торжественно сообщали о поражении здания штаба ВВС Черноморского флота в центре города. Поскольку оно не используется с начала СВО, то очевидно, цель удара носила устрашающий характер.

Поражено было и здание Центробанка, что также можно рассматривать как демонстрацию возможностей парализовать жизнь региона. Удар по Севастополю британскими ракетами вполне можно рассматривать, как ответ покровителей Зеленского на призыв МИД РФ к западным посольствам покинуть Киев.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что ударами «Штормов» полностью управляет Великобритания. «Если это ATACMS, значит, это делает Пентагон. Если Storm Shadow, значит, это делают британцы. Причем в случае с Storm Shadow еще проще. Простота заключается в том, что полетное задание вводится автоматически, без участия военнослужащих на земле, автоматом. Это делают британцы», — пояснял Путин.

На пятом году спецоперации возможности противника увеличиваются, сказал «ПолитНавигатору» капитан I ранга в отставке, военный эксперт Сергей Горбачев. «Судя по всему, в последнее время шло накопление ракет – и SCALP, и Storm Shadow. У Украины ещё остаются СУ-24, являющиеся носителями этих ракет, они полностью не уничтожены. Украина обладает где-то более пятьюдесятью F-16 — истребителей-бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. Поэтому вот это всё вкупе было наполнено, сохранено, соответствующим образом подготовлен кадровый состав», — отметил он. Офицер считает, что на пятом году СВО нужно признать «возрастающие и изменяющиеся технические возможности» противника.

Думается, это вполне естественный процесс, поскольку военно-промышленное производство расширялось с обеих сторон.

Однако на Украину работал и работает весь Запад с союзниками с других континентов. Только западные страны с 2022 г., как заявил RT секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, выделили Киеву более 325 млрд долл. на конфликт с Россией. А звучащие на Западе заявления об угрозах, якобы исходящих от России и Белоруссии, нужны для обоснования постоянно растущих расходов на поддержку Киева.

В спецдокладе генерального инспектора Конгрессу США, касающегося операции «Атлантическая решимость» и действий правительства США на Украине за первый квартал текущего года, недвусмысленно говорится, что война на Украине выгодна Соединенным Штатам, так как она «ограничивает краткосрочные возможности России угрожать НАТО». Напомним, что операция «Атлантическая решимость» (OAR) — это операция Военного министерства США (DoW) в зоне ответственности Европейского командования США (USEUCOM), направленная на «сдерживание и, при необходимости, отражение российской агрессии против НАТО», а также помощь Украине с февраля 2022 г.

Притом что Россия не угрожает НАТО и угрожать не может, наоборот, НАТО угрожает России, поэтому очевидно, что за формулировками спецдокладчика Конгресса стоят планы экспансии в те сферы, которые Россия пока контролирует. Например, несмотря на продолжающееся восстановление вооруженных сил и расширение оборонного производства, «Россия, вероятно, по-прежнему будет ограничена расходами на боеприпасы и материально-техническое обеспечение, что снижает ее способность проводить операции в быстром темпе в условиях хорошо обеспеченной обороны НАТО». Кроме того, «война России на Украине замедлила усилия России по расширению своего военного присутствия в Арктике».

В докладе отмечено, что продолжение военных действий замедляет российский экономический рост, усиливает налоговое давление на население, а связанное с войной снижение зависимости европейских стран от российских энергоносителей уменьшает рычаги влияния России на НАТО. Для поддержки Украины в рамках операции «Атлантическая решимость» (OAR) Конгресс США с февраля 2022 г. выделил 195 млрд долл., из которых 4,15 млрд — взносы от союзников по НАТО для закупки американских вооружений для Украины по программе PURL. Также полмиллиарда дало USAID (организация запрещена в РФ).

С апреля 2024 г. Конгресс не выделял значительного нового финансирования для OAR, однако 5,06 млрд долл. на 2025 финансовый год и 6,30 млрд долл. на 2026 финансовый год США все-таки дали. Правда, ассигнования 2026 г. почти полностью состоят из Европейской инициативы сдерживания (3,14 млрд) и взносов НАТО (3,09 млрд). Непосредственно Конгресс США дал только 400 млн, а еще 75 млн в качестве «первых инвестиций в украинскую компанию оборонных технологий» выделил американо-украинский инвестиционный фонд реконструкции (URIF).

В июле 2025 г. Трамп и генсек НАТО Рютте объявили об инициативе «Список приоритетных требований к Украине» (PURL), направленной на поддержку «незалежной». За координацию помощи со стороны США отвечает группа содействия безопасности на Украине (SAG–U) и Военная группа США на Украине (USMILGRP). SAG-U содержит контингент советников в посольстве США в Киеве.

Инициатива позволяет европейцам финансировать отправку на Украину американского вооружения. Из-за программы PURL европейские ассигнования на военную поддержку Украины увеличились на 67%, а американские — сократились. Но сокращение не означает прекращение. Соединенные Штаты оказывают ВСУ техническую поддержку на объектах в Польше (Ясенка), Германии (Кайзерслаутерн и Вильсек) и Румынии (авиабаза «Михаил Когэлничану»), где проводятся диагностика, ремонт и обновление программного обеспечения для техники ВСУ. Также Штаты обучают курсантов ВСУ пользоваться различными оружейными платформами.

И такая еще деталь. Отсутствие прогресса по переговорам выгодно Соединенным Штатам, поскольку позволяет занять европейский рынок углеводородов, очень дешево купить российские зарубежные активы, ослабить санкциями российскую экономику, заставить тратить ресурсы, вооружения и человеческие жизни на территориальные продвижения в несколько сотен метров, создавать социальное напряжение внутри страны. И пусть за все заплатит Европа. Что и происходит.

США ежемесячно передают Украине оружие, оплаченное Европой и Канадой. В 2026 г. общая сумма таких поставок составит около 15 млрд долл. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью вещательной компании PBS.

По его словам, американская сторона осуществляет поставки Киеву «без пауз и блокировок». Рютте отметил, что Украина получает летальные и нелетальные вооружения, в том числе ракеты-перехватчики. «Правда в том, что у российской стороны много таких ракет. Конечно, европейцы также ищут, что они еще могут сделать для доставки из собственных запасов», — сказал генсек НАТО. Кроме того, Украина развивает собственные возможности по производству ракет-перехватчиков, заметил Рютте.

А еще в феврале коалиция стран «Рамштайн» взяла на себя обязательства по военной поддержке Киева на 35 млрд долл. Отдельные страны предоставят пакеты военной помощи на 6 млрд долл., из которых 2,5 млрд на беспилотники, 500 млн долл. на закупку американских вооружений для Киева в рамках программы PURL, 2 млрд на ПВО, а также средства на артиллерийские боеприпасы, подготовку ВСУ и иные статьи. В частности, Великобритания обязалась выделить дополнительно 500 млн евро на ПВО Украины, и 150 млн евро на закупку американского оружия по программе PURL. Общая сумма военной помощи Лондона Украине в 2026 г составит 3 млрд евро (4,1 млрд долл.).

Германия обязалась выделить 1 млрд евро на закупку дронов, развитие системы ПВО, а также на проект дроново-штурмовых подразделений в рамках бюджета на поддержку Украины в размере 11,5 млрд евро. Даже дотационная Литва выделяет 265 млн в 2026 г., получающие от ЕС дотации Латвия — 0,25% ВВП и Эстония — тоже 0,25% ВВП. Австралия анонсировала взнос в программу PURL, однако его размер пока не уточняется. Португалия обязалась внести вклад в PURL без указания размера, а также передать Киеву бронетехнику и дроны. Словения обязуется выделить 5 млн долл., Турция тоже обещала помочь в укреплении системы ПВО Киева, но публично не обозначила конкретные меры и суммы. Как и Австралия.

Москва неоднократно заявляла, что наращивание военной помощи украинской стороне ведет к затягиванию конфликта. Однако сегодня кто прислушивается к мнению Москвы в Европе? Даже после массированного удара по Киеву сообщается, что Чехия в рамках своей снарядной инициативы в 2026 г. поставит ВСУ один миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов. Речь идет о боеприпасах, на которые уже заключены контракты. При этом отмечается, что поставки могут быть увеличены, если инициатива получит дополнительное финансирование. Напомним, Украина в 2025 г. получила от участников чешской инициативы почти 2 млн боеприпасов. Но недавно президент Чехии Петр Павел сообщил, что число стран, участвующих в инициативе по боеприпасам, сократилось с 18 в прошлом году до девяти. Но инициатива осталась

22 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад создает общеевропейскую группу нападения на Россию. По словам министра, во главе этой группы поставлен Владимир Зеленский. Дипломат провел параллель с событиями накануне Второй мировой войны, когда Гитлер под флагами нацизма объединил почти всю Европу.

Однако в блоке НАТО решили пойти на очередную провокацию против России. По сведениям Reuters, ссылающегося на источники в военных кругах, Запад разрабатывает принципиально новую систему управления войсками, которая позволит в кратчайшие сроки перебрасывать подразделения в прибалтийские республики. По данным агентства, альянс намерен кардинально «укрепить обороноспособность» своего восточного периметра. Для этого будет создан дополнительный механизм, обеспечивающий оперативное перемещение контингентов на территорию Латвии и Эстонии в случае военного конфликта с Россией. Основу для формирования этой структуры планируется взять из уже существующего многонационального соединения, совместно укомплектованного военными из Германии и Нидерландов.

В случае приведения в полную боевую готовность переформатированный корпус получит возможность руководить действиями трех полноценных дивизий. Общая численность личного состава под его командованием может достигнуть 60 тыс. человек. Такое усиление определенно станет серьезным фактором нарастания напряженности у западных границ России. К тому же НАТО активно наращивает свой совокупный ядерный потенциал, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Идет серьезное и многоуровневое укрепление совокупного общенатовского потенциала в ядерной сфере, что имеет далеко идущие стратегические последствия», — отметил Рябков, выступая в ходе круглого стола на Международном форуме по безопасности.

И напомнил, что страны НАТО уже давно официально провозгласили блок ядерным альянсом, а «соответствующие вооружения, выделяемые американцами под задачи совместных ядерных миссий, по сути, находятся в общем пуле для совместного применения против России, как ядерными, так и формально неядерными странами блока».

Активность НАТО вблизи русских границ Москвой фиксируется уже не первый год. Причем в альянсе оправдывают расширение своего военного присутствия необходимостью противодействия «русской агрессии». На что Владимир Путин не раз отмечал, что цель таких манипуляций — отвлечение внимания европейских граждан от насущных внутренних проблем.

На самом же деле, слова о «русской угрозе» не имеют под собой никаких реальных оснований. Это НАТО увеличивает свое присутствие вблизи России, а не наоборот. И Украине в этих планах отведена особая роль.

Как сообщает Politico, начались экстренные тайные переговоры на фоне вероятности наступления на Киев и угроз России «уничтожить» столицу. В понедельник глава СНБО Украины Умеров вел переговоры в Брюсселе, потом вылетел в Берлин. Он в закрытом режиме встретился с советниками по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании. Так что Зеленский, без сомнения, получит и деньги, и оружие. А еще удары российских сил и средств по всей украинской территории. Ранее МИД РФ предупреждал об атаках на объекты в Киеве, действующие в интересах ВСУ. Россия, напомним, всегда выполняет обещанное…

Автор: Максим Столетов