Трамп, царь Иудейский. И ради Израиля готов пожертвовать Америкой

14 июня 47-му президенту США Дональду Трампу исполняется 80 лет. Круглая и очень солидная цифра. Казалось бы, пора и на покой. Ведь в момент окончания президентского срока Трампу будет уже 82 года. Это рекордный возраст президента США, покидающего Белый дом. Даже старик Джо Байден в момент его ухода из Белого дома был на несколько месяцев моложе. Но неуемному Трампу двух сроков пребывания в Белом доме мало. Он мечтает вновь участвовать в предвыборной президентской кампании 2028 года.

Был ведь в истории США прецедент, когда одно лицо четырежды становилось президентом США. Речь идет о Франклине Рузвельте. Но в 1951 году была принята 22-я поправка к Конституции США, которая ограничивала время пребывания в Белом доме одного лица двумя сроками. Но Трампа не смущает ныне действующая 22-я поправка. Он будет пытаться отменить ее, хотя процедура отмены сложная, требует наличия очень большого процента голосов за; эксперты считают маловероятным успех Трампа.

Но у него есть запасной вариант. Трамп будет в 2028 году баллотироваться на должность вице-президента, а номинальным кандидатом в президенты станет его соратник (например, Джей Ди Вэнс). После победы на выборах и вступления в должность номинальный президент уходит под разными предлогами в отставку и передает президентскую эстафету Трампу. Однако въедливые юристы считают, что этот вариант будет нелегитимным, поскольку 12-я поправка к Конституции запрещает лицу, не имеющему права занимать должность президента, быть избранным вице-президентом.

У Трампа в рукаве есть также вариант стать в третий раз президентом страны, объявив в стране чрезвычайное положение и отменив выборы. Видимо, для этого Трамп будет готов развязать серьезную войну, которая и даст основания для введения чрезвычайного положения. Я уже писал о том, что Трамп неоднократно своими указами вводил в стране чрезвычайное положение, что давало ему возможность принимать решения по тем вопросам, которые обычно относятся к компетенции Конгресса США. 47-й президент сосредоточил в своих руках такую власть, что ее стали величать «американским монархом».

Вместе с тем Трамп думает и о «запасном аэродроме» на случай, если все его планы в третий раз стать хозяином Белого дома «обломятся». Таким запасным вариантом является занятие поста премьер-министра Израиля. И это не шутка.

20 мая Трамп заявил журналистам: «Мой рейтинг в Израиле сейчас на уровне 99%. Я мог бы попробовать избираться на пост премьер-министра. Так что, может быть, после этого (истечения нынешнего президентского срока. – В.К.) я поеду в Израиль и попытаюсь стать премьер-министром».

Надо полагать, что Трамп рассчитывает сменить на этом посту нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Между двумя политиками всегда существовали очень тесные и продуктивные взаимоотношения. Трамп добавил к своему заявлению, что считает Биньямина Нетаньяху «очень хорошим человеком, который делает всё, что я от него захочу». Впрочем, наверное, и Нетаньяху думает о Трампе примерно так же. Мы видим воочию, что Трамп делает все, что от него захочет нынешний премьер-министр Израиля.

Нехорошие люди в Израиле хотят сместить Нетаньяху, а после этого немедленно отправить его за решётку (против него имеется три уголовных дела, которые «заморожены» на время пребывания Нетаньяху на посту премьер-министра). Если Нетаньяху удастся продержаться еще примерно два-три годика, то придет его «спаситель» Трамп, займет пост премьер-министра Израиля и либо закроет уголовные дела, либо своим указом «простит» Нетаньяху.

О возвышенно-любовных отношениях Трампа и Нетаньяху свидетельствует хотя бы то, что в начале мая президент США в очередной раз призвал президента Израиля Ицхака Герцога помиловать израильского премьера на фоне продолжающихся судебных разбирательств против него. В обращении к израильскому президенту Трамп отметил: «Израиля бы не существовало, если бы не я и Биби (Нетаньяху. – В.К.), именно в таком порядке. Вам нужен премьер-министр, который может сосредоточиться на войне, а не на глупостях». Трамп не преминул напомнить о своей великой роли в сохранении государства Израиль. Заранее рассчитывая, что благодарные израильские граждане и политики поддержат его кандидатуру на пост премьер-министра.

Судя по всему, возвышенно-любовных отношений между Герцогом и Нетаньяху нет. Реакцией израильского президента на обращение Трампа было очень сухим и официальным. Герцог заявил, что решение о возможном помиловании Нетаньяху не будет зависеть от публичных призывов президента США, поскольку оно относится исключительно к компетенции израильских государственных органов и будет рассматриваться в установленном законом порядке с участием министерства юстиции и юридического советника администрации президента.

Герцог, судя по всему, не столь близкий друг Трампа. Но вот израильский народ, по мнению американского президента, от него, Трампа, просто без ума. Ведь он же сказал, что рейтинг Трампа в Израиле на уровне 99%. Действительно, в Израиле, судя по всему, рейтинг Трампа действительно выше, чем рейтинг Нетаньяху.

Но цифра 99 процентов – явный перебор, привычка Трампа к «красному словцу». Ещё в первый срок своего пребывания в Белом доме Трамп показал, что он любит Израиль не меньше, чем Америку. В 2018 году после переноса посольства США в Иерусалим поддержка Трампа в Израиле выросла с 56% до 69%, согласно опросу Pew Research Center. Тогда 80% респондентов имели положительное мнение о Трампе, а 86% считали, что администрация США действительно учитывает интересы Израиля при формировании политики. В опросе Pew Research Center, проведённом в 2025 году, 69% израильтян выразили доверие действиям Трампа на международной арене. Это второй результат среди 24 стран, участвовавших в исследовании (после Нигерии с 79%).

Конечно, внутри США такого доверия Трамп не имеет. Максимальный рейтинг одобрения Дональда Трампа за весь период его президентства фиксировался в апреле 2019 года – 46% по данным социологической службы Gallup. По данным опроса, проведённого Gallup в декабре 2025 года, рейтинг одобрения политики Трампа упал до 36%, что стало худшим показателем за его второй срок. В мае нынешнего года был зафиксирован рекордно низкий показатель – 35%.

Социологи и политологи прогнозируют дальнейшее снижение рейтинга поддержки Трампа в Америке. Прежде всего, по причине того, что он ради Израиля впервые напрямую втянул Америку в войну на Ближнем Востоке. Вместо ожидавшейся Трампом молниеносной победы затянувшаяся военная операция без надежды на победу. Потеряно 42 летательных аппарата, включая самолёты, вертолёты и крупные беспилотники. Портал Iran War Cost Tracker подсчитал, что за 79 дней войны с Ираном США потратили более 85 млрд долларов, если учитывать расходы на содержание персонала американских кораблей, переброшенных на Ближний Восток, и другие сопутствующие траты. «Счетчик войны» ежедневно фиксирует изъятие из казны по одному миллиарду долларов. Сколько еще будет работать этот «счётчик», никто не знает.

Кроме того, потери американской экономики из-за резко подскочивших цен на нефть и нефтепродукты после блокировки Ормузского пролива. По данным Школы международных и общественных отношений им. Уотсона при Университете Брауна, по состоянию на 17 мая 2026 года ущерб экономике США от войны с Ираном с учётом роста цен на бензин и дизельное топливо составил 41,5 млрд долларов, или около 316 долларов на каждое американское домохозяйство. Цены на бензин в США 17 мая выросли на 51%, достигнув 4,51 доллара за галлон, а цены на дизельное топливо – на 54%, до 5,65 доллара за галлон.

В Америке все чаще можно слышать ропот по поводу того, что Трамп проводит политику в интересах исключительно Израиля, причём за счет Америки. А потому ярые противники Трампа говорят, что он не американский президент, а царь Иудейский. Примечательно, что среди тех граждан США, которые себя позиционируют как «евреи», отношение к Трампу даже более негативное, чем среди англосаксонских потомков. Так, Трамп в 2024 году с горечью констатировал, что за него голосовало только 21% еврейского электората.

Но вернёмся к заявлению Трампа о его готовности стать премьер-министром Израиля. Некоторые посчитали это шуткой. Но в любой шутке есть кусочек правды. Особенно шутка повторяется неоднократно. А я напомню, что впервые Трамп запустил эту шутку еще в первый срок своего президенства. В ноябре 2019 года американские ортодоксальные иудеи в отеле Intercontinental в Манхэттене организовали сбор пожертвований на предстоящую в следующем году президентскую предвыборную кампанию в пользу Трампа. 45-й американский президент был приглашен на мероприятие. И Дональд Трамп его принял. Раввин Йосеф Ицхак Якобсон в начале мероприятия прочитал специальную молитву в честь Трампа: «Благословен Ты, о Боже наш, Царь Вселенной, что ты поделился частью своей любви, славы и сострадания с человеком, который всегда поддерживает честь каждого невинного человека и каждого еврея».

На встрече было сказано много хвалебных слов от раввинов и прочих евреев в адрес Трампа. Последний выступил с ответным словом. Я выделю лишь один фрагмент из этого выступления. Трамп пожаловался, что американские демократы задумали организовать его импичмент. Трамп сказал, что если демократам удастся убрать его из Белого дома, то он готов будет продолжить свою политическую карьеру в Израиле. Причем не как-нибудь, а в качестве премьер-министра Израиля. «Я думаю, что у меня рейтинг одобрения в Израиле 98 процентов, – сказал Трамп. – Если здесь что-нибудь случится, я отправляюсь в Израиль. Я буду премьер-министром». Аудитория с радостью восприняла это откровение Дональда Трампа.

Будет или не будет Трамп премьер-министром Израиля – большой вопрос. Конечно, скорее всего, не будет. Но все соглашаются, что Трамп для Израиля делал и продолжает делать не меньше, а, скорее, даже больше, чем нынешний премьер-министр Нетаньяху. Кроме того, Трамп делает для Израиля больше, чем для Америки. И это не натяжка. Так считают многие эксперты и политики. Вот, например, в декабре 2019 году ведущий телеканала Fox News Марк Левин назвал Трампа «первым еврейским президентом». «Для меня большая честь находиться здесь с первым президентом-евреем Штатов. А если он и не еврей, то должен им быть», – сказал Левин в своем слове во время еврейского праздника Ханука в Белом доме.