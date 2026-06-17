Какую цель преследует противник атаками на логистику Крыма и НПЗ?
В последние дни, помимо атак на грузовики и фуры на трассе Р-280 «Новороссия», а также ударов по железнодорожным станциям в Крыму, украинские войска начали наносить системные удары по мостам в Крым в Чонгаре, а также в районе Армянска и села Ставки, что привело к их повреждениям, а также по энергообъектам Херсонской и Запорожской областей. Так, 14 июня все 14 муниципалитетов в Херсонской области остались без электричества – то есть обесточенной оказалась вся подконтрольная нашим войскам часть области. ВСУ также наносят удары по понтонным переправам в Чонгаре и Геническе.
Противник публикует в сети достаточно много спутниковых снимков заторов из грузовиков в очереди на понтонную переправу у поврежденного моста в Чонгаре, а также видеоотчетов с атаками своих дронов-камикадзе как по понтонам, так и по стоянкам грузовиков, которые скапливаются в очереди на понтонные мосты (ибо обычные мосты повреждены). Никаких мер по защите подобных стоянок, судя по всему, не предпринимается.
Некоторые военные эксперты после объявления министра обороны Украины Михаила Федорова о том, что целью ВСУ является усложнение логистики ВС РФ, для того чтобы лишить наши войска «возможности активно наступать», а также «создать полный логистический локдаун», предположили, что противник бросит все ресурсы на эту цель и сократит удары по НПЗ.
Об этом, в частности, писал военный историк Илья Мощанский:
«Противник сократил удары по НПЗ и военным заводам и бросил все ресурсы на логистический паралич новых территорий. Глава МОУ Федоров (он же пиарщик) лично перехватил у Сырского знамя борьбы с Россией и объявил о начале специальной операции на дорогах Новороссии. При этом удары по «старой России» будут ослаблены – современной техники у врага мало».
Однако это предположение оказалось ложным, поскольку противник не ослабил удары по нашим НПЗ и ударам по «старой России» – на данный момент ничего на это не указывает. Мнение о том, что Украина «бросила все ресурсы на логистический паралич новых территорий», также вызывает серьезные сомнения, ибо атаки на НПЗ и инфраструктуру в российских регионах, находящихся в сотнях километров от зоны СВО, продолжаются.
Какую цель преследует противник?
Официально заявленная противником цель известна – логистический паралич Крыма и новых территорий России вообще. В недавнем интервью британской Reuters командир украинских войск беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди (внесён в список террористов и экстремистов) заявил, что Украина стремится «полностью изолировать Крым от России» и планирует установить полный воздушный контроль над трассой Р-280 «Новороссия» в течение месяца. Уничтожение цистерн и грузовиков он сравнил «с охотой на куропаток в поле».
Следует признать, что это не просто громкие слова – только в ночь на 11 июня ВСУ, по словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, поразили сразу несколько мостов в районе Северо-Крымского канала – мост в районе сел Преображенка и Мирное, мост возле села Ставки и автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск. Ранее противник также бил по мосту возле Чонгара, что говорит о том, что данные атаки имеют системный характер.
Однако нарушение логистики может быть не главной, а промежуточной целью. Украинские войска могут бить по коммуникациям для того, чтобы нарушить снабжение как ВС РФ, так и гражданского населения с целью заставить нашу армию прекратить любые наступательные операции и заставить политическое руководство согласиться на перемирие по линии соприкосновения без предварительных условий. Однако противник также может бить по коммуникациям и для того, чтобы создать условия для собственных наступательных операций.
Ведь операции по изоляции чего-либо обычно проводятся в рамках неких более глобальных планов и целей, и выполнение одной задачи может позволить противнику перейти к выполнению других задач. Ведь серьезные проблемы с логистикой не только препятствуют наступлению, они также ослабляют оборонительные возможности.
Вполне возможно, что подобные угрозы являются преувеличением, поскольку сомнительно, что у Украины имеются возможности для проведения серьезных наступлений. Куда более вероятно, что масштабные налеты дронов проводятся с целью увеличения цены снабжения Крыма и новых регионов, дабы усилить политическое давление на политическое руководство России. Однако полностью игнорировать подобную угрозу все же не стоит. Она вполне реальна.
Здесь возникает другой вопрос – а как Россия вообще реагирует на эту угрозу, а также на угрозу атак НПЗ?
Если посмотреть федеральные каналы и почитать федеральные СМИ, то, похоже, что никаких проблем они вообще не видят.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков недавно заявил, что дефицит топлива в Крыму связан с проявлениями необоснованного ажиотажа со стороны населения, и сравнил ситуацию со «скупкой гречки в пандемию».
«Мы видим много, много проявлений ажиотажа совершенно необоснованного. Давайте вспомним, как вот пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку. В то время никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям, но опять же все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не было», – заявил Песков 8 июня.
О каком ажиотаже идет речь, если в Крыму с 30 мая действует ограничение – не более 20 литров бензина в руки, а с 4 июня бензин и дизель отпускают в первую очередь коммунальным и экстренным службам, общественному транспорту, силовым структурам, а также организациям по заранее купленным талонам? Заявление, прямо скажем, странное.
В Севастополе власти даже создали систему онлайн-очереди на АЗС через мессенджер «Макс»: раз в неделю можно заправиться на 20 литров по QR-коду. В связи с этим многие жители Крыма ездят за бензином в Краснодарский край, но и там с его доступностью начались проблемы.
С QR-кодами ситуация, конечно, неоднозначная, ибо неясно, почему граждан России ставят в заведомо неравное положение? Ведь если QR-код для заправки автомобиля можно получить только через мессенджер «Макс», то те, у кого нет в наличии смартфона, а только кнопочный телефон, например, или не установлен «Макс», не смогут получить бензин. Это выглядит странно…
Атаки на российские НПЗ также практически остаются без внимания отечественных СМИ и экспертов. В лучшем случае мы видим новости о «падении обломков БПЛА в объект по хранению топлива», а также заявления экспертов о том, что киевский режим «совершает атаки от бессилия».
Вот, в частности, в «Российской газете» недавно вышел комментарий «военного эксперта» Юрия Кнутова, который заявил, что атаки ВСУ по логистике являются «частью стратегии Зеленского, направленной на создание паники среди населения России с целью заставить наших граждан требовать у руководства страны заключения мира на любых условиях».
О том, почему же логистические маршруты, находящиеся ранее, как считалось, в глубоком тылу, и граждане России в тыловых районах оказались вдруг беззащитны перед лицом дронов противника, военные эксперты почему-то предпочитают умалчивать.
Как отмечает политолог Юрий Баранчик, топливный кризис нарастает, но многие предпочитают об этом ничего не говорить:
«По всей стране нарастает топливный кризис. Проблемы с бензином фиксируются уже в нескольких регионах. Наиболее острая ситуация сложилась в Крыму. В Севастополе люди часами стоят в очередях, а получить QR-коды на топливо становится всё труднее. Проблема усугубляется тем, что бот для выдачи кодов работает почему-то исключительно через приложение «Макс», обновление которого больше не поддерживается не только на айфонах, но и на некоторых андроидах. В итоге водители вынуждены покупать бензин с рук — перекупщики везут его с материка и продают по ценам, завышенным в 2-3 раза.
Однако и на материке ситуация не лучше. В Краснодарском крае тоже начинается дефицит. По словам жителей Крыма, в радиусе сотни километров от Крымского моста бензин купить уже бывает трудно – как повезет. Даже в Краснодаре. Проблемы стремительно нарастают и в Татарстане. После атаки дронов на Нижнекамск с утра выстроились очереди на АЗС. Бензин закончился, а все заправки «Татнефти» в городе закрылись… Что можно тут сказать. Перед нами классический пример того, как локальная проблема превращается в федеральную, а власти предпочитают не замечать слона в посудной лавке».
Вместо того чтобы признать проблему и обозначить (хотя бы в общих чертах) пути ее решения, власти предпочитают говорить о проблеме поменьше. По итогу обратная связь между населением и властью хромает на обе ноги…
Заключение
Для борьбы с «Хорнетами» и решения проблемы с логистикой необходимы, в первую очередь, технологические решения. Однако настораживает то, как власти реагируют на саму проблему — осознают ли они ее серьезность?
Некоторые же эксперты выдвигают достаточно нелепые предположения о том, что для того, чтобы взять «курс на победу», необходимо начать наносить удары по Латвии, Литве и Эстонии, как будто они помогут решить проблему БПЛА «Хорнет», логистические проблемы в зоне СВО.
При этом, как отмечает тот же канал «Рыбарь», теории о том, что украинские БПЛА запускают из Прибалтики, не соответствует действительности – дроны летят с территории Украины и летят вдоль западной границы России, периодически залетая в воздушное пространство стран Прибалтики.
Для решения проблемы с нехваткой топлива и логистикой Крыма необходимы вполне конкретные и действенные меры и решения, а не витание в облаках походами на Лиссабон…
Комментарии читателей
Немного исправлю.
Сначала слепнет народ (или вообще всегда такой был), это помогает прозреть власти. А когда власть насыщается властью как наркотиком, начинает слепнуть и она а потом разваливается.
Но не горюй - вам уже ищут нового убедительного лидера, точно зная как вы там слепы. И пойдёте за ним куда скажет.
Когда перекрыли Ормузским у меня бензин поднялся на 1,8 а в Австрии на 2,1.
Сегодня у меня 1,6 а в Австрии (сегодня был) 1,85. Для меня 1,8 как для вас 50 рублёв.
Отсюда закономерность, там где власть не меняется она почему то вечно слепнет
Поэтому не признаемся, молчим как рыбы, плевать на людей, главное правительство свое лицо сохраняет
Все сказанное вами верно. И вопросы поставлены правильно. Вывод садится к тому, что "дедушка" и его присные не контролируют ситуацию. А контролируют те, кто прячется в закулисье. Но это лишь доказывает, что власть слаба и не дееспособна. В нынешних условиях внешних вызовов для нашей страны это преставляет опасность.