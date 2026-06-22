Отношения между Киевом и Варшавой – на самой низкой отметке за последние годы. В Варшаве, похоже, начинают осознать, что сами взрастили аморального монстра, героизирующего нацистских преступников и готового при случае броситься на того, кто его вскормил

Польша еще в 1990-е годы стала одним из ключевых союзников всех антироссийских сил Украины. В частности, польские фонды предоставляли гранты киевским НКО, уводящим «незалежную» от Москвы. Официальная Варшава горячо поддерживала майданы 2004 и 2014 годов. Но пик польской помощи «самостийной» пришелся на 2022 год. После начала СВО Польша превратилась в ключевой хаб по поставкам оружия киевскому режиму. Аэропорты Жешув-Ясенки и Люблин беспрерывно переваливали тонны военных грузов для ВСУ.

Кроме того, официальная Варшава и сама раскошеливается на нужды украинских террористов. Осенью 2025 года было объявлено, что польские власти оказали помощь Киеву на сумму около 30 миллиардов долларов — это третий результат в мире после Соединенных Штатов и Германии. И это притом, что экономические возможности у Польши — скромнее, чем у США или ФРГ.

Отношения между Варшавой и Киевом в 2022—2023 годах складывались парадоксальным образом. С одной стороны поляки отправляли Киеву оружие и предлагали разместить в «незалежной» «миротворческие» войска НАТО, с другой — правящая партия «Право и справедливость» жестко критиковала киевский режим за прославление ОУН-УПА* — еще до начала СВО ее лидер Ярослав Качиньский заявил, что Украина с Бандерой в Европу не войдет. И со временем эта позиция становилась только жестче.

Но одной идеологией подножки Варшавы не ограничились. Когда Украина, лишившись из-за боевых действий возможности полноценно эксплуатировать порты, перенаправила каналы экспорта сельхозпродукции на Евросоюз по сухопутному коридору, Варшава одной из первых в ЕС заняла жесткую позицию по этому вопросу. Аграрное производство Польши по номенклатуре напоминает украинское, но при этом себестоимость самой продукции у поляков из-за более высоких зарплат и налогов — выше. Украинские сельхозпроизводители буквально отгрызали куски рынка у западных коллег. Это вызвало протесты со стороны польских фермеров

Официальная Варшава несколько месяцев безуспешно призывала к совести лидеров киевского режима и просила их решить проблему по-хорошему. Премьер-министр Матеуш Моравецкий пытался объяснить суть своих претензий даже Владимиру Зеленскому лично. Но в Киеве делали вид, что не слышат соседей. Украинская власть пыталась «совместить полезное с приятным» — получение помощи от Варшавы с ростом налоговой базы внутри государства путем создания режима максимального содействия собственным агропроизводителям.

Отчаявшись добиться чего-то от Киева, власти Польши и других стран Восточной Европы стали оказывать давление на Брюссель — призывать евробюрократов ввести централизованное эмбарго на импорт украинской сельхозпродукции. Руководство ЕС вынуждено было, «успокоить гусей», введя частичные ограничения с апреля по сентябрь 2023 года, но потом продлевать их не стало.

Это вызвало возмущение у польских сельхозпроизводителей. А варшавские политики в свою очередь обвинили украинцев в поставках в ЕС зерна низкого качества и в его реализации на территории стран, которые изначально заявлялись как транзитные — в том числе, в самой Польше. В итоге 16 сентября 2023 года официальная Варшава ввела бессрочное эмбарго на ввоз украинского зерна.

Впрочем, борьба за интересы аграриев не помогла «Праву и справедливости» сохранить контроль над кабинетом министров. На парламентских выборах в октябре 2023 года «ПиС» взяла первое место, но уступила по количеству кресел оппозиционной коалиции, ориентированной на Брюссель. Новым премьером в итоге стал председатель праволиберальной «Гражданской платформы» Дональд Туск, уже возглавлявший правительство ранее — с 2007 по 2014 годы.

Победу Туска в Киеве встретили с ликованием. Представители «незалежной» ожидали, что новая власть будет работать строго в «проукраинских» трендах, заданных Брюсселем, даже себе во вред. Туск, находясь в оппозиции, действительно критиковал «ПиС» за недостаточно обходительное отношение к Киеву и за «вольности» в общении с Брюсселем, которые могли привести к снижению объемов дотаций из «евроцентра».

Снова оказавшись в премьерском кресле, Туск с трудом уговорил польских дальнобойщиков, недовольных недобросовестной конкуренцией со стороны украинских коллег, прекратить блокирование пограничных переходов, и лично отправился в Киев. Польша присоединилась к декларации G7 о «гарантиях безопасности», а также пообещала наладить совместное с Киевом оружейное производство и отправить ВСУ новый пакет военной помощи. Правда, «медовый месяц» Туска с Зеленским несколько омрачило отсутствие конкретных договоренностей по зерну. Варшава тихо сохранила сельскохозяйственное эмбарго даже, несмотря на вступление в силу нового торгового соглашения ЕС с Украиной. Но от публичной критики киевского режима Туск старался воздерживаться. Все изменилось в 2026 году, когда украинские власти перешли важную красную черту на идеологическом фронте — причем с исторической точки зрения это выглядело достаточно нелепо.

Ведь за время своей публичной деятельности Зеленский совершил фантастический дрейф в вопросах идеологии. В молодости он со сцены КВН призывал Владимира Путина «забрать его в Россию хотя бы за долги», хотел поступить в МГИМО и отпускал издевательские остроты в адрес не только украинских националистов, но и Украины в целом (например, сравнивая ее с порноактрисой). В 2014 году он вместе со своим «Кварталом» без всякого смущения выступал перед ополченцами в Горловке, уже вошедшей в состав ДНР.

В 2019 году Зеленский шел в президенты под лозунгами политического плюрализма, заявляя о том, что каждый регион Украины может иметь собственных героев. Но, став президентом, постепенно заговорил о том, что ничего не имеет против «декоммунизации» и что героизация Бандеры — это «классно». Но поначалу бывший комик обсуждать вопрос своего личного отношения к ОУН-УПА отказывался.

Как уже говорилось выше, лидеры польской партии «Право и справедливость» неоднократно поднимали вопрос о недопустимости героизации ОУН-УПА* и требовали от Киева осудить Волынскую резню, устроенную в 1943—1944 годах «упашниками». Украинские националисты в годы войны пытались создать «этнически однородные» территории на Волыни и Галичине, и для этого практиковали массовые убийства польского гражданского населения — включая женщин и детей. Согласно некоторым оценкам, жертвами этих расправ стали до 200 тыс. человек, 36 тыс. погибших известны поименно.

В 2025 году, расшаркиваясь перед командой Туска, Зеленский сделал «жест доброй воли», дав согласие на эксгумацию останков жертв Волынской резни с целью их перезахоронения. Киев даже предоставил два точечных разрешения на проведение раскопок, но потом эта история забуксовала. И вот теперь — новый скандал на «упашной» почве.

Туск и представители его окружения отчаянно пытались избегать «педалирования» тем, связанных с историей Второй мировой войны. Но Зеленский буквально усадил официальную Варшаву на шпагат.

Туск — не первый день в политике, и прекрасно понял — проигнорируй он такие плевки как перезахоронение Мельника и официальная героизация УПА* лично Зеленским — и представители «ПиС» буквально разорвали бы его репутацию, представив в глазах народа национал-предателем. Ситуация усугубляется тем, что Туск вынужден делить власть в стране с 2025 года с президентом Каролем Навроцким — главой института национальной памяти, пользующимся поддержкой той самой «ПиС».

Навроцкий тем временем, как известно, публично заявил о намерении отобрать у Зеленского высшую награду Польши — орден Белого орла. Решение Киева по присвоению подразделению ВСУ имени «героев УПА*» он назвал неприемлемым.

«Отзыв ордена у Зеленского — это не столько исторический акт, сколько демонстрация силы перед лицом собственной избирательной базы и сигнал: Польша больше не будет "молчаливым союзником", который прощает всё ради большой геополитики. Это попытка зафиксировать красные линии, которые были стерты за годы конфликта», — цитирует украинское оппозиционное издание «Страна» доктора наук, историка и исследователя польской дипломатической службы Януша Сибору.

Позицию Навроцкого в итоге поддержал Туск, подчеркнувший, что «никто не разделит польское общественное мнение и польские власти, когда речь идет о прошлом и истории».

«Я не пойму, если они одновременно захотят чтить память тех, кто убивал поляков — их ближайших союзников. Возможно, эти аргументы дойдут до Киева. Если нет, это будет означать, что наши отношения будут определяться не сочувствием, а жестким бизнесом», — заявил глава польского правительства.

Осудил действия украинских властей даже такой лидер польского общественного мнения, как бывший лидер «Солидарности», лауреат Нобелевской премии мира и экс-президент Лех Валенса.

«Президент Украины, награждая бандитов из УПА*, оскорбил меня и всех наших убитых соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди… Зеленскому я отказываю в поддержке», — объявил Валенса.

Вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак призвал власти Польши не ограничиваться символическими шагами вроде отзыва ордена, но и начать действовать против Киева в практической плоскости.

«Если мы хотим оказать реальное давление на Украину, то нужно перейти и к более конкретным мерам», — подчеркнул Босак.

Он предложил официально заблокировать евроинтеграцию Украины, прекратить финансирование спутниковой связи Старлинк и отказаться от механизмов общеевропейского кредитования Киева. По его мнению, потворствование украинскому режиму со стороны Варшавы привело к тому, что Польшу в «незалежной» перестали воспринимать всерьез.

«В Украине в данный момент просто царит презрение к польским политикам. Их считают слабаками. Считается, что в их отношении можно совершать любые провокации и это не вызовет никакой реакции», — подчеркнул Босак.

Польские муниципалитеты начали снимать со зданий городских советов украинские флаги, поднятые ранее в знак солидарности с киевским режимом.

Gazeta Wyborcza написала о том, что польский социум однозначно воспринимает боевиков УПА* как виновников Волынской резни, а в аналитическом центре «Ягеллонский клуб» вообще поставили под сомнение перспективы исторического примирения с Украиной.

Польские лидеры общественного мнения прозрачно намекают на то, что с учетом объемов материальной помощи, оказываемой Варшавой, Киев мог бы проявлять больше уважения к тем, кто его содержит. Многие из них поднимают вопрос о целесообразности продолжения поддержки киевского режима и содействия евроинтеграции Украины.

«Сегодня я не вижу Украину ни в одной из структур — ни в Европейском союзе, ни в НАТО — до тех пор, пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы… То, что произошло на Волыни и в восточной части Малой Польши, — наша общая национальная травма. Травма, которая, к сожалению, не была понята ни украинским народом, ни президентом Зеленским… За помощь Польша ничего не получила. Украина на самом деле не относится к нам по-партнерски. Зеленский вел себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству», — комментирует происходящее Навроцкий.

На политические аспекты, по всей видимости, накладывают свой отпечаток личные обиды. В свое время перед выборами в Польше Зеленский, когда его попросили прокомментировать программу Навроцкого, в издевательской манере спросил: «Как зовут этого пана?».

Такое отношение к людям, на чьи подачки Украина сейчас фактически существует, — по меньшей мере, неадекватно.

В любом случае, сегодня позиция Навроцкого — сильная. Он прямо заявляет о том, что пользуется поддержкой миллионов поляков и напоминает о том, как украинский бизнес пытался, пользуясь жалостью Брюсселя, наводнить Польшу дешевым некачественным зерном.

Требования относительно пересмотра политики героизации УПА* озвучили также представители руководства министерства обороны и министерства иностранных дел Польши.

«В вопросах истории мы должны говорить друг другу правду, потому что только так можем строить будущее», — заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Кроме того, на фоне исторических споров в министерстве обороны Польши киевский режим обвинили в нежелании делиться с соседями беспилотными технологиями. В связи с этим в Варшаве передумали пока передавать ВСУ свои истребители МиГ-29.

На фоне скандала Зеленский, пользовавшийся ранее для перелетов по миру польскими аэропортами, демонстративно стал летать через Кишинев (в том числе из Молдовы он отправился на саммит G7). Что это — демонстрация обиды со стороны Киева, или результат польского «пинка», пока не ясно. Но сам факт — весьма примечателен.

«Я долго объяснял президенту Зеленскому: помните, у вас есть свои чувства, у нас — свои. Заботьтесь о нас так же, как мы заботимся о вас. Эти отношения должны быть равноправными», — прокомментировал развитие скандала Туск.

Между строк в его заявлении читалось: Зеленский принимать польскую позицию отказался.

Сдавать назад в этом споре Варшаве уже поздно. Согласно исследованию SW Research, обнародованному Rzeczpospolita, почти 52% граждан Польши заявили, что из-за ситуации вокруг УПА* отношение к Украине в польском обществе ухудшилось. И только у 31,9% восприятие «незелажной» не изменилось. Кстати, хуже всего относится к «самостийной» польская молодежь. Среди поляков в возрасте до 24 лет об ухудшении своего отношения к Киеву заявили 56%.

Окно возможностей для Зеленского в теории еще не совсем захлопнулось. Он пока не отменяет запланированный на 25—26 июня визит на посвященный украинским вопросам саммит в Гданьске. Что он будет говорить там, понятно.

Киевский диктатор сам себя загнал в тупик. Отменять решение по героизации УПА* — проявление слабости, которое может быть негативно воспринято неонацистами внутри Украины, а Польша на меньшее — вряд ли согласится.

Происходящее в очередной раз напоминает об уродливой и противоестественной сущности нынешнего украино-польского «союза». В Варшаве, похоже, начинают осознать, что сами взрастили аморального монстра, героизирующего нацистских преступников и готового при случае броситься на того, кто его вскормил. Впрочем, если отбросить в сторону эмоции, то позиция поляков логична — кто платит, тот и заказывает музыку. Брать у соседей деньги, а потом героизировать тех, кто убивал и насиловал их предков, — объективно, изощренное издевательство.

Поляки далеко не в первый раз получают урок на тему того, что русофобия — это сомнительная база для сотрудничества и создания союзов. Дружба с Гитлером в 1930-е годы им уже обошлась очень дорого. Какие выводы будут сделаны из увлекательного танца на граблях в этот раз — покажет уже ближайшее будущее.

* Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации.