Геноцид армян стал инструментом противостояния Израиля и Турции

Израиль сделал болезненный для Турции шаг – признал геноцид армян. В Анкаре в ответ заявили, что Израиль «безжалостно бомбит больницы, школы, религиозные места и лагеря беженцев»

Таким образом, в политическом пространстве столкнулись два обвинения в кровавых расправах – израильских и турецких. А причина, похоже, кроется в американских истребителях пятого поколения. Каким образом?

«Никогда не поздно поступить правильно». Именно так министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар охарактеризовал единодушное решение правительства страны по признанию геноцида армян в Османской Империи (в ходе которого было убито около полутора миллионов человек».

«Израиль присоединяется к 32 странам, которые выполнили свой моральный долг, признав историческую правду и отвергнув попытки ее отрицать», – заявил Гидеон Саар. Он назвал решение «моральным долгом евреев и государства еврейского народа», а также обвинил турецкое правительство в «манипулятивном переписывании истории».

Однако почему Израиль принял это знаковое решение только сейчас? Россия, например, признала факт геноцида еще в далеком 1994 году.

«Это политическое решение, оно не связано с историей», – объясняет газете ВЗГЛЯД заведующий Отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков. И связано оно с состоянием израильско-турецких отношений.

Собственно, вопрос о признании геноцида для Израиля всегда был политическим. Долгое время Тель-Авив не педалировал тему геноцида армян потому, что Турция была одним из немногих его партнеров в исламском мире. К тому же Азербайджан (ближайший турецкий союзник и страна, тоже отрицающая геноцид) был нужен Израилю для операций против Ирана. В последние же годы вводные изменились – Турция превратилась из партнера в критика, прежде всего действий Израиля в Газе.

«Между Нетаньяху и Эрдоганом существует большая неприязнь, они друг друга какими только словами не называли. Словесная эскалация нарастает», – продолжает Владимир Аватков.

Конфликт уже прошел этап экономического обострения. В 2025 году объем израильского импорта из Турции составил около 900 млн долларов, сократившись более чем в два раза по сравнению с 2024-м. А экспорт рухнул аж в 55 раз – до 11 млн. Все это следствие де-факто эмбарго на израильские товары, которое ввела Турция в мае 2024 года. Для понимания – в 2022 году товарооборот между странами составлял почти 10 млрд долларов.

Сейчас настала очередь эскалации политико-исторической. Поэтому и был поднят вопрос геноцида.

Инициируя признание геноцида армян, Израиль играет тонко – ведь ключевым инструментом дипломатической борьбы Турции против Израиля является как раз обвинение последнего в геноциде, осуществленном против жителей сектора Газа. Сейчас же туркам дали понять, что уж кто-то, а они явно не имеют права кого-то обвинять в массовом истреблении людей. «Тот факт, что Турция распространяет ложные нарративы против Израиля, не дает ей иммунитета от исторических истин», – заявил Гидеон Саар.

Анкара, конечно, тоже пытается играть в перекладывание вины. «Израильское правительство, которое систематически преследовало палестинский народ на глазах у всего мира и предстало перед Международным судом по обвинению в геноциде против народа Газы, пытается скрыть собственные преступления посредством принятого им политического решения относительно событий 1915 года», – говорится в заявлении турецкого МИД. Там же обещается продолжить работу по привлечению Израиля к ответственности за события в Газе.

А глава Управления по коммуникациям при турецком президенте Бурханеттин Дуран заявил, что правительство Израиля, которое «совершило самую жестокую резню XXI века», использует исторические события в качестве политического оружия. И что те, кто «сегодня безжалостно бомбит больницы, школы, религиозные места и лагеря беженцев… не имеют права читать Турции лекции по истории».

Однако тема геноцида армян куда более сильна в мировой повестке, чем геноцида жителей Газы. И это проливает свет еще на две версии того, почему именно сейчас Израиль поднял вопрос армянского геноцида.

Первая состоит в том, что Тель-Авив хочет улучшить отношения с Европой, которая признала геноцид и периодически поднимает эту тему для давления на Анкару. После Газы и Ирана, а также подпорченных отношений с Вашингтоном, Тель-Авиву нужна хорошая пресса в Евросоюзе. Вторая же говорит о том, что перед нами многоходовка, конечной целью которой для Израиля является срыв поставок в Турцию американских самолетов F-35.

Возвращение Турции в программу F-35 еще обсуждается. В Конгрессе США не все довольны возможностью таких поставок. «Ключевые партнеры США в Восточном Средиземноморье, включая Грецию, Кипр и Израиль, последовательно поддерживали интересы безопасности США. Предоставление Анкаре доступа к передовым американским истребителям… подорвет эти партнерские отношения и подтолкнет Турцию к усилению агрессивного поведения в регионе», – говорится в открытом письме группы конгрессменов.

Сейчас, нанося удар по больному для Турции месту, Израиль пытается продемонстрировать это агрессивное поведение. И убедить Соединенные Штаты, что истребители F-35, которые есть у мирного Израиля – не должны быть у столь агрессивной Турции.

Собственно, Эрдогана два раза просить не нужно. Он уже давал понять, что действия Израиля на Ближнем Востоке являются прямой угрозой его стране. «Безопасность Турции начинается не в Хатае (юго-восточная провинция – прим. ВЗГЛЯД); она распространяется на Алеппо, Дамаск и Бейрут. Мы не потерпим никакого "свершившегося факта" в наших братских странах и не будем игнорировать агрессию против них», – говорил Реджеп Эрдоган.

Министр внутренних дел Турции пошел еще дальше. «Как мы видели освобождение Дамаска, Алеппо и Карабаха, с Божьей помощью, однажды мы увидим освобождение Иерусалима. Эти места снова будут нашими, под нашим правлением и властью, потому что у нас есть лидер мирового класса, такой как Эрдоган», – говорит политик.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже зацепился за эти слова.

«Едва ли проходит день без того, чтобы Эрдоган не призывал к уничтожению Государства Израиль... Если мы чему-то и научились из истории нашего народа, так это тому, что когда кто-то говорит, что намерен вас уничтожить, к его словам следует относиться серьезно», – говорит израильский премьер. И обещает «обратить внимание наших американских друзей» на эти заявления. Американцы пока отмахиваются. Трамп публично обещает, что Эрдоган не нападет на Израиль.

Однако не исключено, что Израиль в ближайшие дни предпримет новые болезненные уколы в адрес Анкары и Эрдогана. Уже предложено закрыть консульство Турции в Иерусалиме. «То, что происходит внутри этого консульства, – это прямая, ежедневная пропаганда и поддержка ХАМАС. Мы имеем дело не только с историческими зверствами столетней давности, но и с геноцидной программой против еврейского государства сегодня, которую Турция под руководством Эрдогана полностью и безоговорочно поддерживает», – считает депутат Кнессета Амит Халеви.

И в случае закрытия консульства Эрдогану придется реагировать еще более остро. Так кровавые события, которые произошли десятки лет назад, становятся поводом для провокации новых кровавых событий. Или, по крайней мере, политических игр, которые играют на этих страхах.