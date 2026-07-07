К саммиту НАТО Турция нашла скелет в шкафу

09:21 7.07.2026

Турция накануне саммита НАТО сделала необычный реверанс в сторону России. В самый разгар дипломатической лихорадки, когда Анкара готовится принимать лидеров 32 стран (включая, конечно, Дональда Трампа), десятки турецких изданий вышли с сенсационными заголовками

СМИ вновь подняли тему убийства российского посла Андрея Карлова в 2016 году.

Но повод — не просто годовщина. Высший уголовный суд Анкары принял решение: убийство было «шпионской операцией» движения Фетхуллаха Гюлена. Получается, прямо перед саммитом НАТО, где главные русофобы планеты будут обсуждать мифическую «российскую угрозу», Турция признала убийство посла «шпионской операцией», организованной «глобальными силами» для наказания Турции за ее сближение с Россией.

Кому было выгодно убийство нашего дипломата



Ведущие турецкие издания (в том числе Daily Sabah, Hürriyet и др.) смакуют решение суда. А он постановил, что за убийством Карлова стояла «шпионская сеть», являющаяся «марионеткой глобальных держав».

Целью теракта было объявить Турцию небезопасной страной, которая «не может защитить даже иностранных послов», и тем самым вызвать «страх и возмущение на мировой арене».

Главный мотив убийства, согласно турецким СМИ, был геополитическим. В частности, Daily Sabah пишет:

«Турция, нарушая вековые геополитические балансы, установленные Западом, и сближаясь с Россией, была „наказана“ этим кровавым терактом».

То есть убийство посла было ничем иным, кроме как попыткой «втянуть Турцию в войну» после провалившегося госпереворота 15 июля. Напомним, что заговор силовиков против Эрдогана также организовало движение Гюлена, признанное в Турции террористической организацией.

Замысел убийства был проработан заранее. Sabah утверждает, что за два года до трагедии, 30 декабря 2014 года, в сериале «Души, посвященные порядку» на телеканале Samanyolu TV «был подробно показан план убийства посла в выставочном зале террористами, переодетыми официантами».

Фразы из сериала, такие как: «Посол не выйдет отсюда живым… Эта страна должна разорвать мосты с Западом» — были представлены в суде как доказательство глубинного заговора. Вероятно, боевики Гюлена, посмотрев сериал, решили взять сценарий за основу и претворить чудовищный план в жизнь.

Как говорится в решении суда, за убийством стояли «ячейки гюленистов», проникшие в российский отдел Национальной разведывательной организации Турции. «Секретная информация» о Карлове, включая использование им охраны, время выезда из резиденции и номера автомобилей, была собрана и передана лично Фетхуллаху Гюлену, который в те годы проживал в Пенсильвании под охраной американских спецслужб.

Террорист Мевлют Мерт Алтынташ готовился к убийству четыре месяца под руководством гюлениста Абдуллы Бозкурта. А тот за три дня до покушения начал «психологическую операцию» в соцсетях, написав «Посольства больше не в безопасности в Турции». Организация планировала «свалить вину за убийство на некие «джихадистские группы», чтобы скрыть свою связь с Гюленом, пишет издание Takvim.

Почему «тень прошлого» оказалась актуальна сейчас



То, что решение суда было вынесено накануне саммита, — тонкая игра Реджепа Эрдогана, направленная на достижение нескольких целей.

С одной стороны, это сигнал Москве примерно в таком духе: «Мы помним о трагедии, знаем, кто виновен, и понимаем, что это была попытка Запада разорвать наши связи». В условиях, когда саммит НАТО неизбежно будет сосредоточен на «сдерживании России», Анкара посылает Москве сигнал о своей независимой позиции и желании сохранить партнерство.

Акцент на том, что Турцию «наказывали» за сближение с Россией, служит обоснованием нынешней многовекторной политики Анкары. Эрдоган, фактически, говорит: «Мы не позволим внешним силам диктовать нам, с кем дружить, а с кем нет».

Рассказывая о «глобальных силах», стоявших за Гюленом, Турция недвусмысленно намекает на западные спецслужбы, которые, по ее мнению, пытались дестабилизировать страну. И это уже четкий сигнал Западу: «Мы — суверенное государство, знаем, как вы действуете, и не позволим собой манипулировать».

На саммите, где Трамп будет требовать «лояльности» и больших взносов, для Анкары это еще и попытка усилить свои переговорные позиции. Помимо прочего, для Эрдогана, рейтинг которого так и не вырос после уличных протестов оппозиции, крайне важна консолидация общества вокруг идеи борьбы с гюленистами как «шпионской сетью», пишет издание SOL.

Эрдоган демонстрирует, что он защищает национальные интересы от внешних и внутренних врагов, укрепляя имидж сильного лидера.

Автор: Константин Ольшанский