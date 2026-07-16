«Отношения нормализовались»: почему Алиев говорит одно, а делает другое

Эта двойственность Алиева — заявления о нормализации отношений, а затем реверансы в сторону Украины — может показаться странной, но она не является случайностью

13 июля в ходе выступления на открытии IV Шушинского глобального медиафорума азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что проблемы в отношениях между Азербайджаном и РФ «остались позади». По его словам, отношения между странами полностью нормализованы, а контакты осуществляются на разных уровнях – между правительствами, по линии сопредседателей межправительственной комиссии, по линии министерств иностранных дел, а также администраций президентов.

По идее, подобные заявления можно было бы воспринять как сигнал к постепенному снижению напряженности между Москвой и Баку, однако, если послушать остальную речь азербайджанского лидера, становится очевидно, что о восстановлении отношений говорить как минимум преждевременно.

В ходе все того же форума президент Азербайджана сделал ряд антироссийских заявлений – в частности он заявил, что придерживается той же позиции, которую он занимал с самого начала украинского конфликта, и «поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины». Алиев призвал украинцев не соглашаться «принять оккупацию» и подчеркнул важность борьбы за независимость. Он отметил, что Азербайджан «готов оказывать помощь украинскому народу в пределах своих возможностей».

О какой помощи идет речь? Недавно, отвечая на вопросы журналистов, президент-диктатор Владимир Зеленский заявил, что хотел бы выразить благодарность Азербайджану и Турции за «сотрудничество в сфере обороны». По его словам, это сотрудничество «продвигается достаточно быстро». Таким образом, речь идет о том, что Баку так или иначе оказывает военную поддержку Украине.

Если бы Азербайджан действительно стремился к восстановлению отношений с Москвой, Алиев бы не стал делать громких заявлений относительно военного конфликта на Украине и, тем более, не стал бы оказывать Киеву военную поддержку.

Так можно ли в таком случае говорить о «нормализации отношений»?

Оттепель или иллюзия оттепели?



Некоторые эксперты и политологи восприняли заявления президента Азербайджана про «нормализацию отношений» с Россией и про возможный выход из Совета Европы (СЕ) как позитивный сигнал, однако де-факто в отношениях между Москвой и Баку практически ничего не поменялось. Потому что говорит Ильхам Алиев одно, а делает совсем другое.

Возможный выход из СЕ связан с решением Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) лишить азербайджанскую делегацию голоса. Однако заявления Алиева вовсе не означают, что Азербайджан действительно выйдет из организации – это может быть не более чем публичной демонстрацией недовольства сложившейся ситуацией.

Заявления о нормализации отношений с Россией также не следует воспринимать слишком серьезно – не стоит забывать, что 11 граждан России, арестованных по надуманному поводу, по-прежнему сидят в азербайджанской тюрьме. Все российские IT-разработчики и предприниматели, арестованные в прошлом году, получили реальные сроки – 3-4 года колонии. Если бы в Баку действительно стремились к нормализации отношений, то ребят бы отпустили.

Эта двойственность Алиева — заявления о нормализации отношений, а затем реверансы в сторону Украины — может показаться странной, но она не является случайностью. С одной стороны, Азербайджан старается извлекать максимальную выгоду из отношений с Россией, а с другой стороны, демонстрирует, что больше не рассматривает Москву как стратегического партнера и стремится показать Турции (своему главному союзнику на данный момент) и Западу независимость от Кремля, особенно на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Поэтому ни о какой реальной «оттепели» в отношениях речи не идет – скорее речь идет о создании иллюзии такой оттепели.

Азербайджан окончательно отвернулся от России



До недавнего времени Россия играла значительную роль в вопросах региональной безопасности на Южном Кавказе, однако после возвращения Азербайджаном контроля над Нагорным Карабахом (не без помощи Турции) ситуация изменилась, и влияние Москвы в регионе серьезно снизилось.

В последние годы Азербайджан активно развивает сотрудничество с Турцией, США, а также с блоком НАТО, и именно в этом контексте следует рассматривать и заявления Алиева относительно Украины. В условиях энергетической трансформации Европы политическая поддержка Киева становится для некоторых государств не только вопросом принципов, но и элементом дипломатической стратегии. Брюссель рассматривает Азербайджан как важного гаранта энергетической безопасности Европы, а антироссийские заявления и поддержка Украины там нынче, как известно, в тренде, поэтому Алиев, что называется, играет на публику.

Даже когда Украину нужно осудить – стоит вспомнить случай с атакой сухогрузов в Краснодарском крае, когда погибли пять граждан Азербайджана, или недавний случай с атакой на сухогруз «Turbo SM» в Ростовской области, который управлялся азербайджанским экипажем, – Алиев этого не делает из-за политической конъюнктуры.

Азербайджан уже давно недвусмысленно выбрал сторону, которую он поддерживает в конфликте на Украине, – и это явно не Россия.

При этом о полном разрыве отношений с Россией речи на данный момент не идет – пока что Алиев считает этот шаг невыгодным для страны. Азербайджанская дипломатия сегодня строится на своеобразной формуле: формально демонстрировать готовность к диалогу, но при этом использовать инструменты политического давления.

В Баку прекрасно понимают, что Москва оказалась в непростой геополитической ситуации, и вовсю пользуются этим. Поэтому антироссийские заявления по Украине позволяют укреплять международные позиции Азербайджана на Западе, а декларации о необходимости нормализации отношений с Россией, по логике Баку, должны не допустить окончательного разрыва отношений с Москвой.

Автор уже не раз писал о том, что Азербайджан окончательно отвернулся от России и повернулся лицом к Турции, потому что Россия увязла в конфликте на Украине без каких-либо внятных перспектив. Учитывая, что Турция в последнее время серьезным образом усилилась, Азербайджану этот «центр силы» кажется более перспективным. То есть Азербайджан перестал бояться Россию, потому что считает, что пока продолжается СВО и большинство сил и средств, а также политических усилий сосредоточены на украинской проблематике, Москва не способна дать Баку ответ на любые провокации.

И, к сожалению, так и происходит, поэтому, как бы ни противоречиво выглядела политика Баку, она в каком-то смысле рациональна – Азербайджан стремится максимально использовать изменившуюся международную конъюнктуру, в которой Россия вынуждена концентрировать основные ресурсы на украинском направлении и практически не имеет пространства для маневра.

Заключение



Чем на телодвижения Алиева отвечает Россия? А, собственно, ничем.

В ответ на заявления президента Азербайджана Алиева пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что считают позицию Баку по украинскому конфликту ошибочной, но «это не повод для того, чтобы этот вопрос бросал какую-то тень на двусторонние российско-азербайджанские отношения».

«Здесь мы придерживаемся прагматичного подхода, и мы считаем, что мы должны всемерно развивать наши отношения, тем более с такой страной, как Азербайджан», – также заявил Песков.

Иначе говоря, такая позиция Алиева Москву, судя по всему, устраивает.