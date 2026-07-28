Порт, который перестал быть тихой гаванью

10:39 28.07.2026

С первой декады июля удары по портам Одесской области стали систематическими. За две недели под ударами оказались не меньше трёх десятков судов, а 27 июля у берегов Одессы затонул турецкий сухогруз Golden Leo, атакованный ещё 19-го

Раньше торговые суда отделывались повреждениями. Тут впервые судно ушло на дно вместе с частью экипажа. Крупнейший контейнерный перевозчик Maersk увёл суда в румынскую Констанцу, за ним потянулись другие.

Операционную картину этой кампании и спор о том, блокада это или «давление», уже разобрали в предыдущих материалах: «Одесса под давлением» дал хронологию и структуру целей, «Блокады нет, просто суда не заходят» описал неформальную, рыночную блокировку без объявления. Здесь речь про другое: к чему всё это приводит и что решает исход.

Дальше, чем доставали раньше



Черноморск, город в 18 километрах от Одессы, до недавнего времени оставался для российских планирующих авиабомб недосягаем. ФАБ с УМПК (унифицированным модулем планирования и коррекции, превращающим обычную бомбу в планирующий боеприпас) дотянулись до Одесской области к концу 2025 года, поразив железнодорожный мост в Затоке, ближайшую к фронту точку области. До Черноморска, расположенного заметно дальше, они добрались лишь в июле.

Причина в модификациях повышенной дальности, УМПК-ПД и УМПБ-5. Они бьют по целям с дистанции свыше 50 километров, а это выносит носитель за пределы досягаемости большинства войсковых систем ПВО. Самолёт отрабатывает и уходит, не входя в зону, где его могут достать.

Значение тут не столько в самой бомбе, сколько в экономике удара. Ракета «Оникс» дорога и штучна, применять её по каждому причалу или складу нельзя. ФАБ с УМПК на порядок дешевле, и это меняет допустимую частоту работы: по одесскому узлу можно бить постоянно, а не эпизодически. Показательна и структура целей. В Черноморске поражены портовые объекты, склады БПЛА и завод «Стальканат», выпускавший дальнобойные БПЛА для ВСУ. Удар пришёлся по всей связке «инфраструктура плюс производство», а не по одному терминалу. И следующей целью, судя по логике расширения радиуса, становится сама Одесса.

Судно как цель



Golden Leo дрейфовал у берега неделю. После атаки 19 июля он перевернулся и затонул только 27-го, и публичных сообщений о попытках его отбуксировать за это время не было. Приоритетом стала эвакуация экипажа; буксировка под угрозой новых ударов у чужого берега — задача, за которую в такой обстановке взяться трудно. Неделя дрейфа без единой попытки буксировки, при том что судно тонуло на виду, показывает, что подходить к нему под огнём никто не рискнул. А это и есть индикатор того, кто реально контролирует акваторию.

Golden Leo не единичный эпизод. Целями ударных дронов «Герань» стали как минимум 36 плавсредств, от сухогрузов до судов технического обеспечения. По кадрам объективного контроля от Минобороны и съёмке местных жителей можно говорить о визуально подтверждённых попаданиях как минимум по 21 судну. До Golden Leo торговые суда отделывались повреждениями, нередко продолжая ход. Теперь появился прецедент полной потери.

Разница между повреждённым и затонувшим судном для военной статистики невелика, а для судоходства принципиальна. Пока корабль после удара доходит до причала, риск остаётся абстрактным: можно застраховаться, заложить ремонт в издержки, работать дальше. А вот затонувшее судно с погибшими членами экипажа — это уже риск, который видно. Страховщик закладывает эту картину в ставку, судовладелец — в решение идти или не идти. Одно затонувшее судно с погибшими весит в этих решениях больше, чем десять кораблей, доковылявших до причала с пробоинами.

Существенна и деталь: Golden Leo был потоплен крылатой ракетой, а не дроном. Дрон с малой боевой частью чаще выводит судно из строя, чем топит; ракета даёт гарантированный результат по судну среднего дедвейта (дедвейт — полная грузоподъёмность судна). Дрон изматывает судно. Ракета его топит.

Порт стоит, вагоны стоят



Самый показательный эффект кампании проявился не на воде, а на железной дороге. «Укрзализныця» ввела временный запрет на погрузку и отправку грузов к станциям «Одесса порт» и «Черноморская экспорт», а также ограничила отправку ячменя и пшеницы отдельными операторами. Логика простая: если судов под погрузку нет, вагоны нельзя подавать, иначе припортовая сеть забьётся простаивающими зерновозами.

Тут виден механизм, который удар по причалу запускает в глубине логистики. Цепочка «поле — элеватор — железная дорога — порт — судно» рвётся не в конечной точке. Стоит судам перестать заходить, и затор поднимается вверх по цепи: сначала перегружаются припортовые станции, затем приходится тормозить подачу вагонов, а следом встаёт вывоз с элеваторов. Физически железную дорогу никто не разрушал, но огневое давление на порты вынудило противника самому притормозить сухопутную логистику.

Морской фон при этом однозначен. Maersk, один из крупнейших контейнерных операторов планеты, приостановил работу в Одесской области и перенаправил грузы в Констанцу, сославшись на «критическое ухудшение обстановки». По данным сервиса MarineTraffic, входящий поток судов в украинские черноморские порты упал с восьми коммерческих судов в сутки до трёх. Вслед за Maersk ушли и другие перевозчики.

Ставка страхования военных рисков поднялась примерно до 1 % стоимости груза. Цифра кажется небольшой, но на партии зерна в несколько миллионов долларов это десятки тысяч сверху на один рейс, сумма, которую стандартный фрахтовый контракт уже не тянет. Никто ничего не запрещал — просто считать стало невыгодно, вот суда и не идут.

Оставался Дунай. Трейдеры действительно переориентировали часть грузов на дунайские порты, но заменить глубоководный узел не смогли. Уровень воды на реке самый низкий за тридцать лет, осадка судов между Измаилом и 44-й милей судового хода около 6,7 метра, в Быстром канале — 5,5 метра, тогда как для полной загрузки нужно около семи. Баржи идут недогруженными, суда обязаны проходить контроль в румынской Тулче, к стоимости добавляется оформление румынских деклараций. Дунай принял на себя лишь малую часть грузов, против одесского потока это капля.

Отсюда и точность формулы украинского министра аграрной политики: государство ничего не ограничивало, суда сами перестали заходить. По букве всё верно. По сути это и есть работающая блокировка, без ноты, без объявления, через решения страховщиков и судовладельцев.

Симметрия, о которой не любят вспоминать



У этой картины есть обратная сторона, и обходить её нечестно. Российские порты на азовском и черноморском побережье с конца 2025 года регулярно попадают под удары ВСУ по кораблям и инфраструктуре. Результат схожий: ощутимо просевшие судозаходы и выросшие страховки. Инструмент, которым сейчас работают по Одессе, уже применялся против России и дал тот эффект, который теперь наблюдается у противника.

Это не повод для симметричного злорадства и не «зеркало». Масштабы портовых узлов, роль зернового экспорта в экономике, глубина и структура гаваней различаются. Но механизм один: удары по судам и инфраструктуре, давление на страховой рынок, картинка горящих корпусов, зоны повышенного риска, которые судовладелец предпочитает обойти. Обе стороны ведут одну и ту же войну на море, и опыт собственных потерь позволяет точнее оценивать чужие.

Из этого же опыта следует и главная оговорка. Приостановки судоходства в одесских портах случались и раньше, в начале СВО. Потом корабли возвращались к причалам, именно потому, что огневое давление прекращалось. Судовладельцу нет смысла обходить порт, если угрозы больше нет. Первые итоги нынешней кампании только начали проявляться. Объявить задачу выполненной на этом этапе — значит повторить прежнюю ошибку. Уход Maersk, падение судозаходов и рост ставок — пока не результат, а лишь заявка на него.

Вопрос четырёх месяцев



Срок назвал сам противник. Министр аграрной политики, чьи слова о прекращении захода судов растиражировали в упрощённом виде, на деле говорил про другое: текущие трудности он назвал кратковременными, а серьёзные изменения в экспорте связал с сохранением перебоев на протяжении четырёх месяцев. Цитату привели не полностью, и в этом урезании потерялся ключевой смысл.

Четыре месяца — не случайная величина. Это горизонт, на котором работают циклы уборки и вывоза урожая: пока идёт жатва и складывается экспортный контракт, разовые паузы гасятся запасами и переносом отгрузок. Устойчивое сокращение начинается только тогда, когда блокирующий режим перекрывает целый сезонный цикл. Отсюда и разница между приостановкой и остановкой, которую противник вкладывает в свою формулу.

Дальше события могут пойти по трём дорогам. Первая — держать нынешнюю плотность ударов без пауз, и тогда рыночная блокировка закрепляется всерьёз и надолго. Вторая — ослабить давление, после чего, как показывает прежний опыт, суда начнут возвращаться. Третья — расширить арсенал. В экспертной среде обсуждают применение противокорабельных ракет Х-31А с активной радиолокационной головкой самонаведения (ГСН — устройство, которое само наводит ракету на цель в режиме «пустил — забыл»). Залп таких ракет распределяется по нескольким целям и поражает группу судов сразу. Правда, есть и оборотная сторона: в полёте активная ГСН может перезахватить более контрастную цель, то есть увести ракету с назначенного судна на постороннее, вплоть до промаха по всей группе.

Не сидит сложа руки и Киев. Он инициировал созыв Совета Безопасности ООН 27 июля и обращается к партнёрам с призывом «принудить Россию не бить по зерновому коридору», делая упор на суда под флагами третьих стран и на продовольственную безопасность. Превратятся ли эти обращения в реальные инструменты давления, покажет не риторика, а конкретные решения. На момент созыва заседания их ещё не было.

Считать затонувшие суда для итога кампании смысла мало. Вопрос один: удержится ли давление достаточно долго, чтобы пауза в судоходстве перешла в его исчезновение. Инструменты для этого есть и продолжают развиваться. Golden Leo неделю тонул на виду, и подойти к нему так никто и не рискнул — вот с какого рубежа стартует отсчёт этих месяцев.

Автор: Александр Маркс

