В нацизме ли одном дело
Военное противоборство Украины и России очень многие у нас склонны считать гражданской войной. Мол, в СВО столкнулись две ветви единого народа, одну из которых вконец заморочил Запад, но если избавить украинцев от влияния бывших “партнёров” и собственных правых радикалов (нацистов), то проблема в русско-украинских взаимоотношения окажется решённой. Схожей точки зрения на истоки русофобства на современной Украине, как следует из многочисленных публичных высказываний, придерживается и президент Путин. Вспомним хотя бы, как глава РФ не раз утверждал, что первопричина кровопролития – украинский нацизм.
Недавнее одиозное заявление нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о россиянах как будто действительно подтверждает тезис о разгуле нацизма. "Мы видим, что у нас соседом не назовешь. Это вообще нация с руководством, которая не имеет права на существование. Ничего цивилизованного уже на протяжении тысячелетий не изменилось там", – сказал он. Отказ русскому народу в праве на существование – вполне в духе риторики вождей Третьего рейха. Однако при всей очевидной “правизне” господствующей на Украине идеологии вопрос о том, почему она пустила столь глубокие корни в краю, до недавних пор считавшемся братским, остаётся без внятного ответа. Почему рядовые украинцы в массе восприняли нацизм?
Драпатый – украинец, что называется, эталонный. Уроженец Хмельницкой области (город Каменец-Подольский), западенец, мировоззренчески сформировался уже в постсоветские годы, идейно заряженный украинский “пэтроиот” и ненавистник России. Его “свидомость” ярко проявилась ещё весной 2014-го, когда он, будучи тогда комбатом, лично таранил на БМП баррикады русских повстанцев в Мариуполе.
Подчеркнём: Драпатый – не “СС”, Драпатый – “вермахт”. Как следует из его биографии, опубликованной в открытых источниках, он никогда не участвовал в праворадикальных политических движениях, не имел отношения к “Правому сектору” (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) и ему подобным организациям, а с юности избрал путь профессионального военного, которые до 2014 года на Украине, как и в России, считались “вне политики”. И вот такая прорезавшаяся с самого 2014 года идейность!
Да у него ли одного? Как свидетельствует весь опыт военного противостояния ещё со времён обороны городов Донбасса, собственно бойцы политизированных формирований (“нацики” из нацбатов) в неприятельских рядах всегда составляли незначительное меньшинство. С началом СВО картина не изменилась. Полк “Азов” (признан в РФ террористической организацией и запрещен) был разгромлен и пленён в Мариуполе в мае 2022-го, четыре с лишним года назад, однако это никак не снизило ни степени ожесточённости украинской армии, ни масштаба чинимых ею зверств.
Военные преступления, коими смело можно считать ракетные обстрелы студенческих общежитий, рейсовых автобусов, гражданских автозаправок и жилых домов теперь уже в десятках и десятках русских городов, военнослужащие ВСУ совершали регулярно что до назначения Драпатого, что после него. Глупо предполагать, что приказ ударить по маршрутке со школьниками оператору дрона отдаёт главком ВСУ лично. Оператор дрона творит эти злодеяния, если и получая на то прямые приказы, то исходящие далеко не с самого верха армейской лестницы ВСУ и не от каких-то внешних политических центров.
Стремление уничтожать людей по национальной принадлежности – явно не признак гражданской либо идеологической войны.
Тогда какой?
Чтобы объективно судить о её характере, нужно иметь представление и о том, какой видит её наш противник. Заявление Драпатого предельно откровенно. И оно абсолютно укладывается в русло той политики, которую проводили на Украине политические силы, взявшие в 2014 году на Майдане власть. А уж они-то, все эти Турчиновы, Яценюки, Порошенко (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) и их наследники никогда не объявляли войну против русского мира гражданской войной. Они с самого начала, с первого выстрела начавшейся ещё в 2014 году АТО, всегда и всюду подчёркивали её именно что национальный и даже цивилизационный характер.
“Донбабве” и “Лугандон” (Луганск+Донецк) – это расчеловечивание именно русского человека, его мира, его образа жизни и его среды. Это про тех, кто в украинство не вписывается в силу своих сущностных, природных черт. Потому-то авторы этих словечек и стремились увязать Донбасс и Луганщину с Африкой. Мол, в них обитает не просто национально и культурно, но даже расово чуждый Украине тип.
Идеология, до известной степени схожая с нацистской, на современной Украине действительно господствует. Но важно понимать, что она – не причина, а следствие процессов, которые в России по-прежнему не хотят по-настоящему признавать.
Ничто не может возникнуть на пустом месте, из ниоткуда.
Причина, актуализировавшая на Украине идеи крайне правого толка, заключается в украинском этногенезе (то есть в становлении и окончательном оформлении самостоятельной украинской нации), который волею стечения исторических обстоятельств стал протекать болезненно и бурно. Его агрессивный антирусский вектор вызван тем фактом, что на независимой с 1991 года Украине массы украинцев начали видеть угрозу своей крепнущей идентичности именно в русском восточном соседе, который не склонен был придавать значение происходящим процессам и продолжал видеть Украину и украинцев продолжением себя.
Закономерно, что идеи украинских националистов и русоненавистников XX века (всех этих Петлюр, Мельников, Бандер и пр.) оказались не просто востребованы на Украине после распада СССР, но и, не без помощи западных покровителей, быстро заострили свои именно антирусские черты.
То, что мы называем сегодня украинским нацизмом, – это, к сожалению, вовсе не временное помрачение рассудка.
То, что мы называем сегодня украинским нацизмом, – есть путь украинского этногенеза, который сделался на Украине магистральным.
Не нацизм сам по себе вдруг овладел умами миллионов украинцев, пусть их даже и подталкивали к тому западные политтехнологи и НКО.
Идеология самого радикального и самого антирусского по направленности национализма оказалась на Украине востребована как наиболее подходящий и прочный идейный фундамент для самостоятельного украинского государства, вкус к которому этнические украинцы, составлявшие на начало XXI века 78% населения Украины, постепенно распробовали.
Здесь, кстати, можно при желании увидеть некоторые параллели с Германией 20-30-х годов, но опять-таки – речь не о механическом сравнении идеологий.
Собранная Вильгельмом I и Бисмарком в единое целое, по историческим меркам незадолго до того потерпевшая поражение в Первой мировой, но не сломленная до конца Германия тоже усиленно искала идею, дающую обоснование для утверждения своего германства. И Гитлер, за которым реально последовали миллионы немцев, такую идею сформулировать смог, придав ей в условиях переживания немецким народом поражения выраженные экспансионистские и реваншистские черты. Экспансия украинства на русско-малороссийский Юго-Восток, начавшаяся в неявном виде с первых лет “незалежности”, а в явном и грубом после 2014 года, – это тоже своего рода “дранг нах Остен”, расширение жизненного пространства и ареала для крепнущей украинской нации.
Корни украинского нацизма уходят в украинский этногенез, который никуда не денется, даже если военные действия между Украиной и РФ прекратятся. Вот что передовым умам России следует, наконец, понять.
Комментарии читателей
Нацизм на Украине насаждался американцами. Они там начали работать в этом направлении еще в горбачевские времена, но тогда все это делалось незаметно, а вот после 1991 года это делалось открыто. Сразу возникает вопрос, а что в это время делали мы - а мы им не мешали и ничего не делали, ведь Запад, в том числе американцы стали и нашими союзниками. Поэтому американцы на Украине чувствовали себя еще лучше, чем дома. Но справедливости ради надо отметить, что потуги американцев были напрасны. Те, кого американцы подкармливали пытались проводить антироссийскую политику, но на уровне обычных граждан эта политика не давала результата. Я был на Западной Украине в 2019 году. И заметил, что русский язык там стали использовать намного больше, чем в 90-е годы, когда я там тоже бывал. Здесь, конечно, сыграли роль выходцы с Восточной Украины, которые массово туда перебрались после 2014 года. Все изменилось после 2022 года. Русских стали ненавидеть. Но цель этой операции в том и состояла, чтобы сделать наши народы врагами на века, этой цели добивались американцы и они этой цели достигли. Ну, а американцам в этом помогли наши деятели.
Автор статьи сказал много и не сказал ничего. Для примера, вот цитата из статьи. "То, что мы называем сегодня украинским нацизмом, – есть путь украинского этногенеза, который сделался на Украине магистральным". И куда этот путь ведет ? С первых дней незалежности и самостийности Украина стала вести себя подобно человеку, положившему кучу на крыльцо соседа и удивлявшемуся, что сосед на него злится. Достаточно вспомнить, что украинские националисты воевали против наших федеральных сил и силовиков на Северном Кавказу в 90-е годы и начале нулевых. Чем мы тогда им помешали жить и наслаждаться независимостью в современной и суверенной Украине ? Ничем. После прихода к власти Ющенко в Украине как грибы после дождя стали появляться легально действующие националистические организации и даже националистическая партия "Свобода". Вся их идеология изначально была русофобской и построенной на ненависти к России. А ведь тогда не было Майдана, Крыма, ДНР, ЛНР и СВО. Начиная с 2005 года Украина в рамках ГУАМ оказывала военно-техническую помощь Грузии, зная о том, что та собирается начать военные действия против наших миротворцев в Южной Осетии и Абхазии. Военнослужащие Украины (сил ПВО и военного спецназа) участвовали в военных действиях против нас в августе 2008 года на стороне Грузии. Там же отметились их националисты. А ведь мы с Украиной не воевали. Вот и выходит, что пока существует украинская государственность в нынешнем виде мира между Россией и Украиной не будет. Делайте выводы.
Украинский этногенез не является первопричиной, потому что он был раздут намеренно, и многие прекрасно понимают кем.
Ведь были и в прошлом и петлюровцы и бандеровцы, но их было не так уж много, не миллионы.
И они не смогли уничтожить и расколоть наше общее Отечество, как это сделали соратники и последователи Ельцина и Кравчука, сперва поделившие Союз, а затем столкнувшие русских и украинцев в такой тяжелой и затяжной войне, которая длится без конца.
Идея автора ясна. "Украинцы" - не братья и не малороссы, а просто враждебное сборище бандитов, среди которых пока еще разбросаны люди с российскими корнями, медленно истребляемые и зомбируемые уголовниками. Так что там - новые немцы, фашисты, фрицы, которых можно и нужно безжалостно бомбить, как Германию в 45 году. И Киев - не мать городов, а новый Берлин, который надо превратить в развалины, и на рейxстаге (Раде) написать - "Зеля-новый Гитлер - капут!"
привести конкретные данные по идеологии,схожей с чем то там.Только без болтовни и пустой пропаганды.Просто по пунктам с примерами статей законодательства.И не запрещена ли там вообще идеология конституционно,впрочем как и у нас.