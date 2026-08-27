Зачем немецкий Bild «рассекретил» страшно секретный план НАТО по войне с Россией

10:35 27.08.2026

Правительствам стран «коалиции желающих» всё сложнее на фоне чудовищных коррупционных скандалов на Украине объяснять, а зачем, собственно, выделяются сумасшедшие деньги на вооружение Украины

Довелось прочитать в немецкой газете Bild уникальную даже для этого издания по степени абсурдности статью о плане НАТО по отражению атаки России на страны Балтии

И Бог бы с ней, со статьёй, а не Прибалтикой, но текущий опыт Украины с её нелепым стратегическим планированием, приведшим страну к катастрофе, в общем-то даёт основания полагать, что точно такие же стратеги-планировщики сидят и в Европе. А значит, ждать от них можно чего угодно.

Сама по себе статья представляет собой классический пример информационного воздействия. То есть это не какая-то журналистская отсебятина, а самое натуральное ИПСО, где площадка Bild выступает инструментом информационного разгона. Понятно это уже из двух вступительных моментов.

Первое. Статья начинается с пассажа о том, что НАТО готовится к отражению российского вторжения в страны Балтии. Причём это вообще никак не поясняется. Ни по части, зачем России это вообще нужно, ни по реальности этой ахинеи применительно к текущему моменту.

Россия воюет на Украине. Все ресурсы страны задействованы для победы в этой самой масштабной со времен Великой Отечественной войне, развязанной Евроатлантикой против нашей Родины. Как нарезать и кроить силы еще и на не просто Прибалтику, а три страны НАТО, вообще-то?

А теперь представим другую ситуацию. Москва согласовывает с Западом окончание войны на Украине по приемлемым для России параметрам. Подписывается долгожданный мирный договор, решается вопрос границ, снимается тема санкций и компенсаций. РФ начинает снова выходить на рынки стран Европы. И тут наше военно-политическое руководство заявляет: "О, а давайте вторгнемся в Прибалтику".

Если абстрагироваться от абсурдности самого посыла, стоит признать, что подобный ход, естественно, тут же похоронит все ранее с таким трудом достигнутые договоренности, уступки Евро-Атлантики и новый баланс сил и безопасности в Европе. В фильмах сценарии бывают самые разные: гениальные, крепкие, на троечку, слабенькие. Но вот эта история о нападении России на Прибалтику — это уже совсем тупо.

И второй момент. Автор материала с серьезным видом рассказывает, как ей на учениях НАТО показывали секретные карты и планы по отражению российской атаки на страны Балтии. Более того, карты и планы настолько секретные, что Bild их тут же публикует. Как говорится – "сразу верю"!

Ну, а теперь о содержании этого нового "плана Барбаросса". Итак, сам план состоит из трёх элементов. Элемент номер один. Как только Россия начинает наступать на Прибалтику, страны НАТО с помощью ракетного оружия и БПЛА подавляют российские ракетные системы и ПВО, делая особый акцент на Калининграде.

Элемент номер два. Вдоль границы с Россией и Белоруссией НАТО создаёт автономную зону, где российское наступление подавляется исключительно с помощью БПЛА, а регулярных подразделений стран Альянса там вообще нет.

Элемент номер три. НАТО начинает массированные удары по российским тылам: аэродромам, военным складам, заводам ВПК, в общем, весь фарш. Стратегия надёжная. Но что в ней смущает?

Весь этот план прописан так, будто у России куда-то внезапно пропало ядерное оружие. Вот страны НАТО начинают наносить масштабные ракетно-дронные удары по российским тылам, стране причиняется огромный ущерб. При этом у РФ крупнейший ядерный арсенал на планете, способный нанести катастрофический ущерб любой европейской стране. Две ракеты на Данию, три на Нидерланды, на всю Германию пару десятков за горло, как говорят в Одессе. И дело в шляпе.

Но российское руководство почему-то просто смотрит, как уничтожается страна, и ядерное оружие всё равно не применяет. Невозможно понять вот эту сюжетную арку Bild. Россияне у них недоразвитые, они любят горе и страдания или вообще живут исключительно для того, чтобы однажды умереть от ракет НАТО? И, тем не менее, в этом грандиозном плане фактор наличия у Российской Федерации огромного арсенала ядерного оружия просто куда-то исчезает.

Гипотетически предположим, что Россия даже в такой ситуации не применит ядерное оружие. Но ведь перед глазами у всех есть пример Ирана, страны, у которой точно нет ядерного оружия, а запасы обычных вооружений, ракет и дронов — в разы меньше российских.

И даже против Ирана США вместе с Израилем столкнулись с огромными сложностями, несмотря на тотальное превосходство в авиации, военно-морских силах и высокоточном ракетном вооружении. Уже полгода сохраняется кризис вокруг Ормузского пролива. Поэтому возникает вполне закономерный вопрос: а кто быстрее посыплется в случае длительного взаимного обмена массированными ракетно-дронными ударами — Россия или европейские страны НАТО?

РФ, кстати, прямо сейчас демонстрирует способность выдерживать атаки до тысячи беспилотников в сутки. А вот способна ли Европа выдерживать тысячу дронов в сутки — это уже большой вопрос. Тем более что плотность потенциальных целей там запредельная.

Теперь о мазепинских (потёмкинских) деревнях Bild. Немецкие пропагандисты пишут, что НАТО собирается создать вдоль границы с Россией и Белоруссией некую автономную зону, которую будут охранять исключительно дроны, и это якобы остановит продвижение ВС РФ.

На дворе пятый год войны. Казалось бы, все базовые вещи о способности или неспособности вести наступление под плотной завесой беспилотников уже изучены и понятны далеко не только военным специалистам. На украинском фронте нет ни одного участка, который удерживался бы исключительно с помощью дронов. Беспилотники могут наносить огромные потери, затруднять логистику, срывать передвижение техники и пехоты, но там, где нет собственной пехоты, удерживать территорию невозможно. И только у Bild невозможное снова становится возможным.

А свидетельствует вот эта история с "автономными зонами" только об одном. Обыватель в Европе не готов к войне. Там нет в должном количестве людей, способных умирать за каждую лесопосадку и, главное, желающих это делать. Глобалисты это сами прекрасно понимают, поэтому и не обращают внимания на вопиющие нарушения прав людей на Украине.

Украинцев они уже списали, так сказать, в отдел "мучеников войны". А вот своим хомячкам продолжают через подобные материалы внушать, что существуют некие технологии, способные сдерживать наступление россиян, не выходя из дома. То есть можно смело лупить ракетами по тылам РФ, а Россия всё равно не ответит ядерным оружием. А ещё российское наступление можно удобно удерживать автономными и очень надёжными дронами.

Зачем появляются подобные публикации, понять в целом нетрудно. Речь вовсе не о создании информационного продукта, который способен повлиять на умы в России. Тем более вряд ли он способен повлиять на настроения на Украине. Там все давно уже всё понимают и знают, чем это все для них закончится.

Соответственно, конечно же, этот продукт именно для внутреннего пользования, как минимум для Германии. А все потому, что правительствам стран "коалиции желающих" всё сложнее на фоне чудовищных коррупционных скандалов на Украине объяснять, а зачем, собственно, выделяются сумасшедшие деньги на вооружение Украины и, тем более, зачем сами страны коалиции, особенно Германия, становятся на военные рельсы.

Вообще, Германия последние пару лет просто пропитана милитаризмом. Постоянно от военно-политического руководства ФРГ бюргеры слышат заявления об увеличении штата армии, об увеличении финансирования ВПК, о расширении производства оружия самого разного ассортимента и новой военной доктрине. Идёт речь даже о французском ядерном зонтике.

То есть общество системно накачивается идеями о том, что большая война неизбежна. Но сильно пугать тоже не хочется. Нужно просто рассказать: вы только не мешайте нам тратить астрономические суммы, а воевать самим вам особенно и не придётся. Всё сделают технологии, дроны и те самые "автономные зоны", а еще разные унтерменши - "украинцы и прибалты".

При этом эти самые астрономические суммы на самом деле становятся ещё и опосредованным способом поддержания собственных бизнес-элит, которые летят в тартарары из-за "зелёного" перехода, из-за недальновидной промышленной политики и конфронтации с Россией, лишившей Европу дешевых энергоносителей, из-за неспособности конкурировать с китайцами и неспособности договориться с американцами.

И вот всю эту неспособность, весь этот срам и стыд нужно чем-то прикрыть, одновременно поддерживая бизнес-элиты и обрушивающуюся производственную вертикаль Германии. Для этого в том числе и появляются эти побасенки.

А что во всём этом для киевского режима, для Украины и для России? Подобные материалы лишь свидетельствуют о том, что Украине как государству и украинцам как народонаселению Европой выдана чёрная метка и фактически подписан приговор: воевать с РФ до последнего, пока европейский обыватель будет сидеть дома и читать в Bild про "автономные зоны" и чудо-дроны.

А еще, после прочтения, лишний раз убеждаешься: как минимум нынешние европейские правители и европейские элиты не готовы договариваться с Россией. В рамках той логики, которую они сами для себя выстроили, они поймут только силу. И смирятся только после поражения на Украине — и поражения в противостоянии с Россией в принципе.

Автор: Михаил Павлив