Человечество тупеет

В мире установилась «новая мораль». Власть над миром под красивыми лозунгами взяли «инволюционеры», люди с ментальностью «потребляющего типа хозяйствования». Социальные паразиты, которые получают гешефт-барыш на горе, болезнях, смертях других людей

Уровень интеллекта людей снижается



Человечество не только вымирает, но и стремительно тупеет буквально на глазах, сообщает канал «Банкста». Это подтверждает тот факт, что происходит инволюция (упрощение) и деградация человеческой цивилизации.

Весь XX век человечество быстро умнело. На протяжении большей части столетия показатели тестов IQ стабильно росли (примерно на 3 балла за каждое десятилетие).

Явление назвали эффектом Флинна. В честь исследователя Джеймса Флинна. Люди стали лучше питаться, в целом жить. Революция в медицине, образовании и культуре, которые стали доступны широким слоям населения, а не только элите, как ранее.

В конце XX и начале XXI века в ряде развитых стран (Норвегия, Великобритания, Дания, Франция, США) этот рост сменился падением. Поколения молодых людей стали показывать более низкие результаты в тестах, чем их родители в том же возрасте.

Очевидно, это связано с деградацией и упрощением массовой школы, влиянием цифровизации, социальных сетей. Люди сидят в виртуальном мире, перестали читать книги, у них не развивается аналитическое и критическое мышление. Мышление стало клиповым, резко просела концентрация.

Плюс вымирание и деградация белой расы. Именно небольшой слой высокоинтеллектуальных мужчин, белых-европеоидов и двигал человеческую цивилизацию, науку и технику. Без них страны и системы потерпят предсказуемый крах.

Повсеместно мы видим «американизацию» культуры, упрощение, инволюцию-деградацию. Африканизацию, арабизацию и исламизацию Старого Света (Европы), латиноамериканизацию США. Тюркизацию и исламизацию России.

В целом, как отмечал уже в 1990–2000-е годы великий советский (русский) мыслитель, историк Игорь Васильевич Бестужев-Лада, Глобальный Север падёт под натиском варваров Глобального Юга, повторив судьбу Древнего Рима.

Физическое, психическое и духовное качество людей на рубеже XX–XXI столетий стало заметно падать. Здоровых людей с каждым поколением всё меньше. Север, запустив к себе варваров с Юга, обречен на гибель. Это законы демографии и естественного отбора.

Мир начал стремительно деградировать. «Князь мира сего» — вырождение, правит бал.

Инволюция-упрощение



В мире установилась «новая мораль». Власть над миром под красивыми лозунгами взяли «инволюционеры», люди с ментальностью «потребляющего типа хозяйствования». Социальные паразиты, которые получают гешефт-барыш на горе, болезнях, смертях других людей.

Ярчайший пример — нынешняя Украина. Преступная верхушка во главе с паном Зеленским, олигархи, банкиры, плутократы и прочие гешефтмахеры процветают, а народ стремительно вымирает.

Раньше инволюция-упрощение была локального характера, регионального. Погиб Древний Шумер, Вавилон, Хеттская империя, Египет и Рим. Гибли цивилизации и народы. Но это были исключения. Ныне инволюция, деградация стала системной, глобальной.

Восхождение человечества, которое мы помним, как эпоху Королева и Гагарина, нашей Великой Победы, сначала приостановилось, затем медленно пошло вспять. Как известно, падать легче.

Есть упоение в бою,

И бездны мрачной на краю…

Все, все, что гибелью грозит,

Для сердца смертного таит

Неизъяснимы наслажденья…

(А. С. Пушкин. Пир во время чумы).

Бездна тянет в себя



Общество потребления, когда люди превращены в потребителей, рабов своих «хотелок», стремительно переродилось в общество истребления и самоуничтожения. Началась демографическая катастрофа (На пороге мировой демографической катастрофы). Люди стали быстро тупеть.

И что хуже всего, все процессы носят управляемый характер. Мировая «элита» сознательно работает на упрощение человека, чтобы сохранить и умножить власть, свой капитал.

Основные методы глобалистов:

1) Искусственно прививаемая с юных лет массовая, планетарная наркомания и алкоголизация. Наркотики истребляют людей миллионами. Ещё больше людей деградирует — физически, интеллектуально и духовно.

Это оружие геноцида, как и алкоголь. Так, в Опиумных войнах XIX века британцы принудили Китай покупать опиум. Поднебесная жила в наркотическом дурмане до середины XX столетия, обогащая капиталистический Запад и местных чиновников и торгашей.

С помощью алкоголя, самогонного аппарата были уничтожены великие индейские племена. Это в фильмах индейцев победили ковбои, на самом деле их в массе своей споили. Уничтожили с помощью болезней, от которых у туземцев не было иммунитета.

2) Фармацевтика, внедрение практически религии в то, что «таблетка» спасёт от всего. Вместо профилактики, массовой физической культуры и здорового образа жизни людей фактически подсадили на новый наркотик — постоянный приём лекарств. Антибиотики, успокоительные и пр.

Лекарства, которые так плохо используют, разрушают естественный иммунитет, баланс и саморегуляцию организма. Человек превращается в лекарственного наркомана, который уже существует, только принимая всё более сильные средства. А транквилизаторы, опиоиды уничтожают мозг.

Фармацевтические корпорации обогащаются. Чем больше больных, тем больше прибыль. Подлый, грабительский капитализм.

3) Повсеместное внедрение искусственной пищи, что подрывает здоровье человечества. Это также оружие геноцида, которое уничтожает на поколения вперёд.

4) Активная пропаганда всякого рода извращений. «Извращенцы», путем активной агитации, пропаганды, фактически стали «элитой».

Мол, это модно, прогрессивно, современно, либерально и, главное, выгодно. Кроме того, извращенцы не рожают детей, что способствует сокращению рождаемости.

5) Тотальное распространение порнографии, сексуальная революция. Виртуальный секс. Что также стало одной из причин подавления базового инстинкта «плодитесь и размножайтесь». Разрушения института семьи, брака.

В этом русле создание положительного образа проституции, проститутки-эскортницы. Мол, они ведут независимый и красивый образ жизни. Они клиенты мировой элиты. На деле просто товар.

6) Создание искусственных очагов войны типа Ливии и Сирии, раннее процветающих государств на Ближнем Востоке. Или Украинского фронта, который превратил в поле боя историческую Малую Русь-Россию. Прежне богатую и процветающую Украинскую ССР.

Конфликты, которые можно разрешить за недели или месяцы, используются годами и десятилетиями, уничтожая пассионарный (духовно-созидательный), демографический, военно-экономический потенциал держав и народов. Это превосходный инструмент уничтожения людей, молодых поколений репродуктивного возраста. Инструмент отмывания капиталов, разворовывания бюджетных миллиардов, обогащения разного рода упырей-гешефтмахеров.

7) Упрощение и разрушение системы образования, системы здравоохранения. Их коммерциализация. Школы и здравницы, которые должны делать людей умнее и здоровее, наоборот, делают их дураками, рабами системы. Добивают по принципу «меньше народа, больше кислорода».

8) Мощным оружием глобалистов стала массовая миграция. Миллионы «новых варваров» буквально топят развитые страны Глобального Севера.

Всё эти методы истребления людей, как и многие другие, это не случайности, «недочёты и ошибки» государств, правительств. Все беды вполне решаемые, преодолимы. Как отмечал ещё Каганович: «У каждой аварии есть имя, фамилия и должность».

К примеру, по отдельным позициям Советский Союз или нынешний Китай проводили вполне ориентированную на человека и его развитие политику. Именно поэтому и была уничтожена Советская цивилизация, Советский Союз, который тащил всё человечество к звёздам, «прекрасному далёка».

Это система, направленная на упрощение, деградацию человека и человечества.