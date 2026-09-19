Еды не будет: Украина готовит «голодомор»

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий предлагает хранить продовольствие на складах за рубежом, чтобы оно не попадало под российские удары. Таким образом он планирует избежать продовольственного кризиса. Казалось бы, что может пойти не так?

Украинские власти многократно жаловались на удары России по местной логистике. И не только по логистике, но и по энергетике, военному производству и т.д., но нас в данном случае интересует логистика. Киев утверждал, что из-за этих ударов срывается доставка продуктов в города, пустеют полки магазинов даже в столице и на Западной Украине, а население может оказаться перед угрозой голода.

Попытка западных политиков как-то решить проблему, договорившись с Россией о взаимном (с Украиной) прекращении или хотя бы ограничении ударов по объектам критической инфраструктуры, провалилась из-за позиции Киева, фактически требующего от России одностороннего прекращения ракетно-беспилотных ударов, поскольку Украина, мол, и так мало попадает. Оригинальный способ ведения войны: раз украинское ПВО не способно защитить небо страны, пусть Россия прекратит ракетные удары.

Россия, в свою очередь, требует для прекращения огня выполнения предварительных условий для начала переговоров – вывод ВСУ с конституционных российских территорий. Попытки Уиткоффа и Кушнера уговорить Киев согласиться на российские требования в очередной раз провалились, о чём с удовольствием сообщила Financial Times, констатировавшая, что Трамп "поспешил" с заявлением о достижении "соглашения об энергетическом перемирии", которое Вашингтон рассматривал в качестве первого шага к полному прекращению огня и началу переговоров.

Причём корреспондент FT Кристофер Миллер указывает именно на неготовность Киева согласовать соглашение в устраивающем Россию виде.

В общем, энергетическое, логистическое и любое другое перемирие остаются лишь предметом консультаций, а полки украинских продуктовых магазинов продолжают стремительно пустеть. Тут-то и появился Тарас Высоцкий со своим нестандартным решением, которое должно в очередной раз "спасти Украину". Ещё в 1799 году, накануне 18 брюмера, Жермена де Сталь говорила: "Горе стране, которую всё время спасают!"

Итак, украинский министр предлагает хранить продовольствие на складах за рубежом, чтобы оно не попадало под российские удары. Таким образом он планирует избежать продовольственного кризиса. Казалось бы, что может пойти не так?

Начнём с того, что плечо доставки играет ключевую роль. Неслучайно продовольствие и другие товары вначале доставляют на склады, расположенные в непосредственной близости от крупного города (а иногда и в самом городе) и лишь оттуда развозят по магазинам, которые тоже не всё сразу выкладывают на прилавки, а часть хранят на собственных складах. Именно таким образом достигается бесперебойность снабжения всеми видами продуктов. Чем больше расстояние, тем сложнее обеспечить своевременные поставки.

От потенциальных складов в Венгрии, Молдавии, Словакии и Польше до крупных городов Поднепровья (Киев, Днепропетровск, Запорожье, Одесса) – от 500 до 1500 километров, а также погранпереходы, на которых фуры могут задерживаться не на часы, а на пару суток. Проблемы с бензином и дизельным топливом на Украине добавляют в уравнение неизвестных и предельно усложняют расчёт доставки. Учитывая нарастающие проблемы украинской железной дороги, надеяться можно только на автомобильные перевозки.

Украинские автодороги не отличаются высоким качеством. Кроме того, Восток и Запад страны соединяют лишь три-четыре магистрали с относительно приемлемой пропускной способностью. Приемлемой для повседневных нужд, но абсолютно не предназначенных, чтобы по ним в ежедневном режиме, с зарубежных складов в украинские магазины, перевозились миллионы тонн продовольствия. Тысячи гружёных фур в одном направлении и пустых в другом намертво забьют дороги.

А ведь надо ещё и войска перебрасывать и боеприпасы на фронт доставлять.

Чем больше плечо доставки, тем она дороже, значит, вырастет и цена на товар в магазине, продовольствие дополнительно подорожает. Поскольку на Украине нет такого количества товаров, чтобы загрузить фуры на обратный рейс, стоимость обратного прогона пустой фуры тоже войдёт в цену. Она может вырасти раза в полтора-два, даже если не учитывать жадность самих торговцев.

И главное: ни дрон, ни спутник не могут отличить фуру с продовольствием для населения от фуры с боеприпасами для ВСУ. Значит, все эти караваны станут целью российских ударов. Решение задачи, сколько продовольствия в таких условиях попадёт в украинские магазины и по каким ценам оно будет продаваться, даёт неутешительный ответ: количество продовольствия будет стремиться к нулю, а цена взлетит в небеса. При такой схеме доставки даже распределение продовольствия по карточкам не поможет. Тем более, что чем дефицитнее, а значит дороже будет продовольствие, тем больше его будут воровать, чтобы продать налево.

Если Украина примет схему Тараса Высоцкого, она своими руками создаст условия для массового голода остатков собственного населения. Но что-то подсказывает, что именно этого Киев и добивается. Продовольствие – ликвидный товар. Когда оно находится за пределами Украины, его значительно проще продать кому попало, не попадая в поле зрения контролирующих органов. Мало ли сколько фур могут из Польши выехать, а до места назначения на Украине не доехать: война, бомбёжки...

Как только начнутся голодные смерти, можно будет сразу же обвинить Россию в гуманитарной катастрофе, благо о "голодоморе" уже все уши прожужжали, скажут, что вновь Россия морит украинцев голодом. Кстати, в 30-е годы "голодомор" больше, чем наполовину был делом рук местных властей. Только тогда местные безумства объяснялись некомпетентностью, а сейчас министр Тарас явно готовит воровскую схему, которую привычно оплатят своими жизнями украинцы. И правда, почему генералы могут на каждом убитом украинце зарабатывать, а Тарас Высоцкий не может заработать на каждом умершем в тылу от истощения?

С точки зрения украинской власти в схеме нет изъянов – одни достоинства:

1. Появляется источник дополнительного дохода.

2. Сокращается требующее на себя расходов бесполезное поголовье.

3. Появляется стимул стремиться в армию, потому что там кормят.

4. Возникают дополнительные коррупционные связи с западными политиками, повышающие их заинтересованность в продлении агонии Украины под властью режима Зеленского.

5. Традиционно обвинена во всём будет Россия, можно будет запустить дезинформационную кампанию на Украине и на Западе.

Ну, а что помереть могут даже не сотни тысяч, а миллионы – такова доля расходного материала майдана, который его лидеры всегда умели эффективно и с выгодой для себя утилизировать.