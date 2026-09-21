После более четырех лет противостояния конфликт зашел в позиционный тупик: ни одна из сторон не может победить, ни предложить реального мирного плана выхода из сложившейся ситуации

В процессе длящегося уже пятый год конфликта на Украине постоянно поднимается вопрос о его мирном урегулировании. При этом на мирных переговорах в Стамбуле, Женеве и Абу-Даби не было достигнуто никаких результатов, и конфликт до сих пор продолжается, а переговоры приостановлены.

Встает естественный вопрос, почему так происходит и стороны не могут прийти к мирному разрешения затянувшегося конфликта. Для ответа не него надо объективно рассмотреть причинно-следственные связи, приведшие к его развязыванию, указать стороны конфликта, их интересы и возможные пути его разрешения.

На Западе и Украине навязывается идея, что это война вежду Украиной и Россией, а последняя выступает агрессором, вероломно напавшим на беззащитную Украину в 2022 году. Это абсолютно не соответствует истине, поскольку, во-первых, в нем не две, а четыре стороны — Россия, Украина, США и Европа, во-вторых, США и Европа спровоцировали Россию ввести войска на Украину, приблизив военную инфраструктуру НАТО к российским границам и создав на Украине плацдарм для давления на Россию, а она была вынуждена отвечать на эту гибридную агрессию.

К тому же все участники конфликта преследуют диаметрально противоположные цели, которые в принципе не совместимы.

Украина — использование конфликта для ускорения интеграции в европейские структуры безопасности, милитаризации страны и формирования ударного кулака против России с возможностью будущего реванша, установление временного перемирия с заморозкой боевых действий для восстановления боеспособности своей армии.

США — формирование западного плацдарма в подбрюшье России, продолжение конфликта с целью ослабления России и Европы, возложение издержек на Европу из-за убыточности конфликта, США должны выйти из конфликта с прибылью.

Европа — формирование образа врага и агрессора против европейской безопасности в лице России, конфликт должен способствовать ослаблению и развалу России, европейская безопасность решается без всякого участия России, и она не имеет на это никакого права, по результатам конфликта Украина должна быть в составе европейских структур безопасности, не может быть никакого юридического признания успехов России на украинском плацдарме.

Россия — юридическое признание безопасности русского цивилизационного пространства, вето на расширение НАТО на восток, Украина без русофобского режима должна быть в составе русской цивилизации, решение вопросов русского языка, церкви, культуры, пантеона героев.

Отсюда хорошо видно, что каждая из сторон преследует сущностные характеристики, которые определяют качество режима управления этой территорией. Желаемые результаты конфликта для сторон: Европа и Украина — Россия должна проиграть и развалиться по примеру Югославии, Россия — государственность Украины в существующем виде должна исчезнуть, США — нам все равно, чем это закончится, но мы должны получить свой гешефт в качестве убытков от каждой стороны.

Это классический экзистенциальный конфликт, мирного его разрешения не существует, и всем договориться никак не удастся, он может закончиться только поражением и капитуляцией одной или нескольких сторон.

Проигрыш для России — это вылет из лиги великих государств и очень вероятное ее расчленение. Для Украины — прекращение государственности, раздел и вхождение частями в состав русской и западной цивилизаций. Для Европы — развал Евросоюза и уход с политической сцены одиозных приверженцев евроатлантического глобалистского единства. Для США — начало заката глобального гегемона и формирование своей зоны влияния.

Не следует также забывать и то, что в Европе и США никто не желает видеть Россию целиком в качестве равноправного партнера — только в качестве послушного ученика и младшего партнера. Европа к тому же поставила грандиозную задачу освоения русского пространства. Но Россия великая цивилизация и не раз в своей истории решительно пресекала подобные попытки.

После более четырех лет противостояния конфликт зашел в позиционный тупик: ни одна из сторон не может победить, ни предложить реального мирного плана выхода из сложившейся ситуации. Мир любой ценой никого не устраивает, поскольку не устраняет приведшие к конфликту причины, не реализует поставленные цели сторон и, самое интересное, ведет к закату и уходу с политической сцены правящей европейской элиты. В этой связи для последних как никогда важно продолжение войны до своей победы, иначе поражение и выход в тираж.

Казалось бы, что Трамп пока что гегемон и может приказать Украине и Европе остановить войну на своих условиях, но это уже невозможно — они вышли из подчинения, европейская элита пытается реализовать свои интересы независимо от США, а украинской ничего не остается, кроме как для сохранения своей власти воевать до последнего украинца.

Касаясь возможности Украины пойти на компромиссный мир, следует отметить, что из юго-западной ветви русского народа при помощи западных спонсоров давно уже сформирована антирусская нация, а в качестве государственной идеологии выступает украинство, своего рода квазирелигия, обосновывающая существование русофобской украинской государственности, которую Россия стремится покорить и подчинить.

Адепты украинства (сейчас это подавляющее большинство населения Украины) в качестве главного врага видят Россию и реально готовы бесконечно воевать с ней. Под эту идеологию сформирован и соответствующий пантеон национальных героев, там только лютые русофобы, предатели, садисты и упыри: среди них нет порядочных людей, потому что все те, кто на этой земле стоял у истоков Руси и отстаивал русское единство — вечные враги украинства. Истинный украинец не может положительно воспринимать Россию, он ее экзистенциальный враг. По своей сути это русские люди, убившие в себе русскость, а отказавшись от украинства, они неизбежно вновь становятся русскими.

Для установления мира население Украины само должно отказаться от украинства и признать свои русские корни. Пока эта идеология господствует на Украине, вражда никуда не исчезнет. В такой ситуации найти компромисс и мирно разрешить конфликт невозможно по определению, поскольку на русской земле не может мирно существовать антирусское государство.

На настоящем этапе конфликт зашел в позиционный тупик, всеми сторонами ведется ни к чему не обязывающая пропагандистская кампания с призывами заключения мирного соглашения, при этом никто не собирается его заключать и все стараются только усилить свою военную мощь.

Анализ причинно-следственных связей и интересов участвующих сторон, сложившихся вокруг украинского конфликта, показывает, что его разрешение мирным путем является невозможным. Все пока еще стремятся достичь своей победы и поставленных целей, а в такой ситуации ни о каком мирном соглашении не может быть и речи. Это может продолжаться довольно долго, но в этом случае преимущество не на стороне России — у ней все-таки значительно меньше финансовых и военных ресурсов по сравнению с Западом.

Для завершения конфликта военным путем и выхода из позиционного тупика в обозримом будущем необходим коренной перелом на поле боя. Достичь его при примерном равенстве российской и украинской армий в живой силе, беспилотных системах и доступе к коммуникациям сегодня не реально. К тому же Украину, сидящую на финансовой и военной игле Запада, победить невозможно без мирного или военного принуждения Запада к уходу с украинского плацдарма.

Коренной перелом на фронте возможен только при кратном увеличении численности армии одной из сторон или рывке в военных технологиях. Украина и Россия не собираются по разным причинам проводить мобилизацию, а Европа готова на словах угрожать при категорическом нежелании участвовать в конфликте своими вооруженными силами. Прорыва в системах вооружений также не просматривается. То есть и военным путем завершить конфликт пока невозможно.

Остается вариант ресурсного надлома одной из сторон путем истощения военных, материальных и финансовых ресурсов. Наиболее эффективным способом является нанесение воздушных ударов по тылам противника (для Украины тылом является и Европа) с силовым принуждением к миру путем создания условий, исключающих возможность продолжать конфликт. По всей видимости, именно в этом направлении в ближайшее время и будет развиваться украинский конфликт.