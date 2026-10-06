Урсула станет вестлихфюрером

Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок

Одним из самых ярких моментов визита китайского лидера Си Цзиньпина в Вашингтон стала сценка в коридоре Белого дома. Прогуливаясь вдоль стены с фотографиями предыдущих лидеров, он вместе с Трампом дошел до рамки, где должна была находиться фотография Джозефа Байдена. А там находилась фотография прибора, ставящего автограф. Намек на то, что Байден в момент своего срока был настолько невменяемым и недееспособным, что подпись за него ставил автомат. После чего Трамп, показывая пальцем на это изображение, засмеялся, а вместе с ним и Си.

Кому-то действительно это кажется смешным. Кто-то просто улыбнется и спишет это на презрение, которое испытывает нынешний хозяин Белого дома к предшественнику. Однако это выглядело совершенно отвратительно.

Трамп забыл, кто он такой. Не политик, не хозяин Мар-а-Лаго и даже не пылающий мстительностью человек... Трамп – президент США, лидер американского народа. И не имеет права на частные поступки, тем более под камеру.

«Трамп, возможно, думает, что унижает Байдена, но на самом деле он унижает Соединенные Штаты», – написала бывшая помощница Трампа Сара Мэтьюз.

Кто-то может сказать, что Трамп со своими шуточками – это как раз и есть новое лицо Америки. Эгоистичной, презирающей слабых лидеров и идеологических противников. Лицо, обращенное вовнутрь, к своему избирателю (которому такие шуточки, безусловно, зайдут). И это касается не только Республиканской партии – вовнутрь, к своим все более радикализирующимся избирателям, разворачиваются и демократы с социалистическими лозунгами. Эпоха глобальных американских политиков, каковыми были Рейган, Буш-младший и тот же Байден, окончательно уходит.

И для Западного мира это становится серьезной проблемой. Мельчающие, радикализирующиеся американские политики, считающие нормальным такие вот насмешки над предшественником в присутствии чужаков, едва ли будут дотягивать до статуса общеамериканского президента. И уж точно они не смогут занять должность лидера «свободного мира» – то есть коллективного Запада. Группы американских, европейских и азиатских стран, которые вступают в период ожесточеннейшей борьбы за сохранение комфортного для них западоцентричного либерального мира. Этот лидер должен обладать политической волей, формировать коалиции, являться носителем либеральных ценностей, претворять в жизнь глобалистскую повестку – и никогда, ни при каких обстоятельствах, не унижать «своих» перед «чужими».

Трампу все это просто не нужно, поэтому он и сбросил лидерскую мантию, которую носили все американские президенты после Второй мировой войны.

Но кто же станет лидером коллективного Запада?

Речь не о канцлере второй по значимости западной страны – Германии. С рейтингом одобрения в 10%, с триумфально шествующей на региональных выборах АдГ, находящемуся у власти Фридриху Мерцу нужно думать о том, как удержаться хотя бы на своем посту.

И не о Франции, где президент Эммануэль Макрон досиживает свой второй срок, а его потенциальный наследник – причем любой – пока даже не проходит во второй тур. Проигрывая как ультраправым, так и ультралевым. И речь даже не о периферийных (как с географической, так и с культурной) для Запада Японии и Британии, где у властей свои проблемы, мешающие им занять позицию западного вождя.

Речь о том, кто еще недавно был обслуживающим персоналом европейских лидеров, а сейчас стал самым настоящим еврофюрером и видит себя вестлихфюрером (западным фюрером). О главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Еще недавно ее амбиции разбились бы о суровую стену реальности. Причем даже не американскую, а европейскую. На протяжении многих лет предшественники фон дер Ляйен – Жозе Мануэл Баррозу и Жан Клод Юнкер – пытались углублять евроинтеграцию. Превратить Евросоюз из конфедерации государств в некую федеративную структуру с сильным центром в лице евробюрократии. Однако все их попытки – включая продвижение европейской конституции – были тщетны. И когда в 2019 году на пост главы Еврокомиссии была назначена Урсула фон дер Ляйен – после того, как провалила свою работу на посту министра обороны ФРГ и лишилась шансов стать канцлером – все считали, что для нее это политическая пенсия.

Однако они недооценили Урсулу. Под соусом войны на Украине, русофобской пропаганды и во имя координации европейских усилий по «защите свободного мира» Урсула фон дер Ляйен за эти годы смогла подгрести под Еврокомиссию ряд национальных полномочий, в том числе в вопросах обороны. Она теперь уже не координирует национальные правительства, а фактически определяет курс Евросоюза – военный, финансовый, внешнеполитический. Все это теперь в ее руках. И сейчас она фактически выходит на новый уровень – подтягивая к ЕС Канаду, этакую «Америку здорового человека», Урсула претендует на роль того самого лидера коллективного Запада. Поборника западных ценностей, защитника западного образа жизни и предводителя крестового похода против тех, кто этим ценностям и образу угрожает.

Да, править Урсуле еще около трех лет, после чего она вынуждена будет уступить свой пост преемнику. Однако все эти достижения – заслуга не столько самой Урсулы, сколько некой «коллективной Урсулы». Никем не избираемой брюссельской бюрократии, которую фрау фон дер Ляйен и привела к владычеству в Европе, а сейчас ведет к лидерству на коллективном Западе. И после ухода фрау ее место займет другой европейский бюрократ, который будет управлять и направлять.

Конечно, занять пост и закрепиться на нем – это не одно и то же. Именно поэтому Брюсселю нужно продолжение войны на Украине, которая и дает ему полномочия. Именно поэтому нужно как можно дальше оттягивать неизбежное поражение в этой войне, поскольку европейские лидеры начнут искать крайнего и укажут на евробюрократов – после чего в ЕС начнется откат и децентрализация. Поэтому задача Брюсселя в том, чтобы вести войну достаточно долго для закрепления своей новой роли. После чего можно будет выдохнуть и даже назначить каких-нибудь виноватых в поражении.

Зеленский на эту роль подойдет идеально. А евробюрократия останется при своих и только укрепится.