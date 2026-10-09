Как российская элита своими действиями подталкивала Украину к войне

Российская элита решила ограничиться только возвращением Крыма, который мирно и безболезненно в течение трех недель был включен в состав России. Все ждали такого же результата и в других регионах Юго-Востока, но массовый подъем населения и стремление вернуться в Россию были просто проигнорированы

Рассматривая сегодняшнее состояние дел с Украиной, нельзя не обратить внимание, как кардинально изменилось отношение украинского общества к России за последние двенадцать лет с момента начала Русской весны на Юго-Востоке Украины. Как триумфальное шествие Русского мира по Юго-Востоку в 2014-м сменилось на агрессивное противостояние, тяжелые, кровопролитные бои и неожиданно жесткое сопротивление украинской армии в 2022-м. Как изменилась царившая в украинском обществе атмосфера: от ожидания «освободителей» до массового сопротивления «оккупантам».

Для объективного анализа причин такого состояния стоит сравнить украинское общество на этих этапах, чем оно жило и на что надеялось, что изменилось за эти годы и понять, как его удалось переформатировать. При анализе надо понимать, что возвращение Украины в российскую сферу влияния решается не только на поле боя, где всё определяется военным искусством генералов и мужеством солдат. Это и жесткое противостояние в области массовых коммуникаций с широким использованием мягкой силы для привлечения на свою сторону населения и элиты с обеспечением оптимального соотношения военной и мягкой силы для достижения результата.

Следует подчеркнуть, что события Русской весны были обусловлены не подготовленным и поддержанным российским спецназом народным восстанием, а массовым спонтанным ответом населения Юго-Востока на госпереворот в Киеве. Тогда еще были сильны традиционные русские корни, общество помнило столетия совместного проживания в едином государстве и стремилось вернуться в то время.

Самое парадоксальное, что российские идеологические и организационные кураторы украинского направления во главе с Сурковым не усматривали в этом движении достойной силы и видели в нем только вред, мешающий договоренностям с Западом.

Под такую недальновидную политику были подобраны и российские полпреды на Украине, особенно это проявилось с назначением послом такой неоднозначной личности, как Черномырдин, для которого главной задачей было обеспечение функционирования газовой трубы в Европу, а остальные проблемы мало его трогали.

Черномырдина сменил представитель клана российских либералов, бывший министр социального развития Зурабов, прославившийся варварской «монетизацией льгот» и со скандалом отправленный послом на Украину. Интересы России и каких-то там русских Украины были ему до лампочки, он всё решал через договоренности с украинским бизнесом и олигархатом, не забывая продвигать свои бизнес-интересы с украинским олигархом Порошенко* (признан в РФ экстремистом и террористом), усиленно убеждая российское руководство в необходимости избрания его президентом Украины.

Для продвижения идей Русского мира на Украине существовало и российское представительство «Россотрудничества». Свою задачу оно видело весьма оригинально, занимаясь организацией концертов, рекламируя танцы в русских кокошниках и косоворотках, а также презентаций и круглых столов российских либералов с их украинскими сподвижниками, игнорируя объективно существующие разрозненные русские движения.

Тем не менее на площадях городов Юго-Востока началась самоорганизация, появились лидеры, пошло структурирование движения и налаживание контактов между городами. При всех разногласиях, неудачах и амбициях движение крепло и становилось мощной силой. Российскими кураторами Украины эти очаги сопротивления игнорировались, так как традиционно они ориентировались на уже предавший их правящий класс Украины и не видели смысла в поддержке народного движения.

Весь Юго-Восток клокотал, просил и требовал Россию вмешаться, но всё это оставалось без ответа. В этот короткий промежуток вся русская дуга от Харькова до Одессы, переданная большевиками в 1918 в состав Украины для «разбавления украинского элемента», при минимальной политической и военной российской поддержке силами до роты-батальона в каждом городе могла быть возвращена в лоно России. Однако российская элита не решилась, а с началом СВО уже российские корпуса и армии были вынуждены с кровопролитными боями медленно продвигаться по когда-то русской земле.

Российская элита решила ограничиться только возвращением Крыма, который мирно и безболезненно в течение трех недель был включен в состав России. Все ждали такого же результата и в других регионах Юго-Востока, но массовый подъем населения и стремление вернуться в Россию были просто проигнорированы. Движение сопротивления на Донбассе, в Харькове, Одессе мешало начавшимся переговорам по «безальтернативным» Минским соглашениям и вталкиванию Донбасса обратно в Украину, но Донбасс оказал вооруженное сопротивление и превратился в кровавую бойню.

Последовавшие восемь лет безвременья до 2022 года ознаменовались разгромом русского движения, ликвидацией, посадками в тюрьму и высылкой из Украины пророссийских лидеров, массовыми репрессиями против любого, кто осмеливался заикнуться о Русском мире.

Благородный порыв населения был проигнорирован элитой России, она использовала его только для решения проблемы Крыма и продолжала взаимодействие с продажной украинской властью и олигархатом, бросив своих соплеменников на произвол судьбы.

Часть украинского общества, ориентированного на Россию, увидела, что русские Украины не нужны ей и она защищать их никак не собирается. Так была подорвана вера в русское единство и забыт лозунг «русские своих не бросают», приведшие к серьезным последствиям в последующие годы и стимулированию процесса единения украинского общества вокруг своего государства и укронацистской власти.

На этом этапе у российской элиты доминировала точка зрения, что Россия уже настолько вписана в новый миропорядок под главенством Запада, что он не пойдет на резкое обострение отношений с ней из-за украинского кризиса.

Но эти надежды не оправдались, Запад взял Украину на свое содержание, оказал ей массированную политическую, военно-техническую и финансовую помощь, разрушая тем самым фундамент российско-украинских отношений и создавая плацдарм для давления на Россию.

Серьезный просчет России был и в оценке общественных настроений на Украине накануне спецоперации. Имело место недопонимание изменений политической и идеологической позиции населения как Украины в целом, так и Юго-Востока в частности, произошедших после событий 2014 года. За эти годы произошли существенные изменения в настроениях населения и в его поддержке России.

За годы безвременья установившийся на Украине режим и его западные спонсоры не спали и ускоренными темпами, не жалея сил и средств, обрабатывали и переформатировали украинское общество. Тем не менее российская элита считала возможным установление российского влияния на Украине путем приведения к власти пророссийской элиты, которой на Украине никогда не было, она вся изначально присягнула Западу.

Ставка вновь была сделана не на народное движение, а на перекупку так называемой украинской олигархической оппозиции (Медведчук, Бойко, Рабинович, Ахметов) с мифическими пророссийскими партиями, такими как партия Медведчука «Оппозиционная платформа — За Жизнь», и осевшую в России бывшую украинскую элиту в расчете добиться политического реванша уже отработанными, но провалившимися методами.

Все эти попытки вернуть Украину закулисными переговорами с продажной украинской элитой и олигархатом в очередной раз закончились крахом, Украина все больше и больше уходила от России и становилась прозападным антироссийским плацдармом.

Куда более серьезное значение имело переформатирование сознания украинского общества в антироссийском духе с помощью целенаправленного проведения русофобской кампании под лозунгами «Украина — не Россия», созданием мифов «против России объединился весь мир» и иллюзии европейского светлого будущего «Украина — це Европа».

К тому же была недооценка потенциала вооруженных сил Украины, за восемь лет там была проведена чистка командного состава и назначены новые политработники из числа украинских националистов, внедрена интенсивная и эффективная идеологическая (галицкого разлива) обработка украинских военных под лозунгом «Слава Украине», в ряды ВСУ целенаправленно были встроены националистические подразделения, проводившие политику проникновения в вооруженные силы русофобской идеологии с враждебной антироссийской мотивацией.

В совокупности такие действия приводили к росту русофобских настроений в обществе, и к началу СВО украинское общество в целом было идеологически мобилизовано против России и осудило «российскую агрессию». В своей массе население стало на защиту государства, поддержало режим Зеленского и массово записывалось добровольцами в армию, а украинские военные продемонстрировали верность присяге и не спешили сдаваться в плен. При этом на Украине вообще не оказалось пророссийских сил, способных организовать поддержку наступающей российской армии и выступить против правящего режима.

Следует отметить, что, несмотря на масштабную кампанию по переформатированию сознания населения Украины, либерально настроенная российская элита в основном благоденствовала и крайне невнятно проводила российскую политику мягкой силы на Украине, в результате чего вся эта поляна была отдана противнику.

Свидетельством раскола российской элиты явилось и то, что президенту пришлось перед началом СВО пойти на беспрецедентный шаг — собрать в парадном зале Кремля высшее руководство страны и публично в прямом эфире «присягнуть» поддержке предлагаемых мер по силовому решению украинского вопроса.

Летом 2021 года мне в числе некоторых руководителей сопротивления пришлось участвовать в Москве во встрече с «серьезными ребятами». По сути задаваемых вопросов было видно, что готовится по Украине серьезная операция и идет уточнение реальной обстановки на этом направлении. Потом я подготовил объемную аналитическую записку, смысл которой сводился к тому, что на Украине ситуация с 2014 года резко изменилась, активных пророссийских сил там практически не осталось, они все зачищены. Большинство населения далеко от пророссийских взглядов и российских освободителей с цветами встречать не будет.

Таких записок наверняка были десятки и сотни от разных источников, на основе которых специалистами проводился анализ и выдавались рекомендации о порядке проведения СВО. Однако, по всей видимости, при принятии решения преобладала информация, что СВО — это легкая и быстротечная операция, все будут приветствовать освободителей, украинская армия разбежится, и в Киеве быстро установится пророссийская власть.

Действительность оказалась шокирующей, мы ввязались в длительную войну, противник оказывал ожесточенное сопротивление, Запад попытался сделать Россию мировым изгоем и начал немыслимую ранее политическую и военную поддержку Украине. Всё это привело к навязыванию России прокси-войны с Западом, а ошибки и просчеты в начале спецоперации вместо достижения стратегического результата привели к ее затягиванию и в лучшем случае к оперативно-тактическому успеху.

Так, неадекватная оценка боевого и идеологического потенциала противника и готовности Запада ценой баснословных затрат обеспечить поддержку киевского режима привели к серьезным негативным последствиям при проведении спецоперации.

Следует отметить, что недальновидная позиция российской элиты с опорой на продажный украинский правящий класс способствовала обострению противостояния с Украиной, отталкиванию части русского народа от России и усилению укронацистского режима, а также захвату украинского плацдарма Западом с расширением прокси-войны против России.

В сложившихся обстоятельствах успешное разрешение украинского кризиса и возвращение Украины в сферу влияния России невозможно было без учета и всестороннего анализа политических и идеологических трансформаций украинского общества после 2014 года, понимания специфики сложившихся в нем отношений и принятия мер по его переформатированию в духе русского единства.

* Признан в РФ экстремистом и террористом