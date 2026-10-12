09:51 12.10.2026

Вашингтон предложил Москве многомиллиардный «пакет разморозки», пишет New York Times. Также европейцы и украинцы получили жесткие ультиматумы от Пентагона

Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social о достижении соглашения между Россией и Украиной по так называемому «энергетическому перемирию». По версии Белого дома, стороны договорились взаимно прекратить удары по объектам критической инфраструктуры — НПЗ и подстанциям.

Вашингтон предложил Москве многомиллиардный «пакет разморозки», пишет New York Times. Также европейцы и украинцы получили жесткие ультиматумы от Пентагона.

Что США предлагают взамен?



New York Times, ссылаясь на собственные источники, раскрыло детали пакета предложений, который Вашингтон сформировал для Кремля в обмен на частичную деэскалацию.

Во-первых, США выразили готовность частично разблокировать миллиарды долларов замороженных российских государственных активов.

Во-вторых, американцы разрешат сделку по продаже зарубежных долей «ЛУКОЙЛа» пулу инвесторов из США и стран Ближнего Востока, что позволит компании обойти санкционные блокировки.

При этом Кремль сохраняет выжидательную позицию, отмечает NYT: комментируя инициативу, в Москве называют идею прекращения ударов рациональной, но подчеркивают, что предметный механизм требует юридических гарантий и четкого соблюдения условий со стороны Киева.

«Кнут» для Киева



Если с Москвой Белый дом пытается говорить на языке экономических пряников, то в отношении Киева администрация Трампа перешла к языку кнута, то есть жестких ультиматумов.

Как сообщает Financial Times, чиновники из окружения Дональда Трампа уже провели серию экстренных телефонных звонков в европейские столицы и непосредственно в Киев. Американская сторона в ультимативной форме потребовала от Украины незамедлительно прекратить атаки беспилотников на российские НПЗ и объекты ТЭК.

По данным FT, в переговорах с советником Зеленского Павлом Палисой (бывшим командиром 93-й бригады ВСУ) и европейскими чиновниками Вашингтон задействовал следующие рычаги давления.

Во-первых, США угрожают полностью заблокировать PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) — финансовую систему, через которую европейские страны закупают американское оружие для нужд ВСУ на собственные средства.

Во-вторых, Белый дом дал понять, что в случае продолжения ударов по российским НПЗ передача спутниковых снимков и целеуказаний в реальном времени для украинских сил будет немедленно остановлена.

«Они звонят в Киев… они звонят всем в Европе», — цитирует Financial Times высокопоставленного европейского чиновника, получившего звонок из Пентагона.

«Мы узнали об этом из интернета»



Для украинского руководства публичный анонс Трампа об энергоперемирии стал полным сюрпризом. В интервью Axios Владимир Зеленский, как обычно, не скрывал досады: «Объявление о прекращении огня стало для меня новостью. Если президент Трамп договорился об этом с Путиным, пожалуйста, сообщите нам, когда именно наступит прекращение огня».

Как обычно, Зеленский якобы никогда ничего не знает о важнейших вопросах, касающихся его режима. А потом пытается перехватить инициативу и выставить свои условия: после Axios Зеленский побежал давать интервью телеканалу ABC и заявил о готовности провести давно откладывавшиеся президентские выборы на Украине.

Но, как всегда, поставил встречное требование: якобы Россия должна согласиться на полное 60-дневное прекращение огня. Впрочем, даже в окружении Трампа этот ультиматум киевского режима предпочли вообще не замечать.

Бунт Брюсселя



Инициатива Трампа спровоцировала судорожную реакцию внутри Евросоюза. Напуганные перспективой того, что Вашингтон договорится с Москвой через их голову, европейские функционеры, как и Зеленский, принялись писать гадости.

Комиссар по обороне Евросоюза Андрюс Кубилюс призвал Евросоюз «совместно с Украиной разработать и реализовать независимую мирную стратегию». То есть по сути, продолжить финансирование конфликта без участия США.

А перепуганная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спешно анонсировала выделение очередного транша помощи ВСУ, предназначенного для производства и закупки дальнобойных дронов и ракет.

Однако Евросоюз физически не способен компенсировать критическую зависимость киевского режима от американских технологий. В случае если Вашингтон действительно решит принудить Киев к миру, ему даже не придется сворачивать все поставки — достаточно в одностороннем порядке заблокировать доступ ВСУ к тактической системе обмена данными Link-16 и коммерческой сети Starlink.

Это приведет к моментальному параличу ВСУ, которым тогда ничего не останется, кроме как капитулировать.

Автор: Константин Ольшанский