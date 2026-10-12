«Энергетическое перемирие» а ля Трамп — Москву покупаем, Киеву выкручиваем руки
Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social о достижении соглашения между Россией и Украиной по так называемому «энергетическому перемирию». По версии Белого дома, стороны договорились взаимно прекратить удары по объектам критической инфраструктуры — НПЗ и подстанциям.
Вашингтон предложил Москве многомиллиардный «пакет разморозки», пишет New York Times. Также европейцы и украинцы получили жесткие ультиматумы от Пентагона.
Что США предлагают взамен?
New York Times, ссылаясь на собственные источники, раскрыло детали пакета предложений, который Вашингтон сформировал для Кремля в обмен на частичную деэскалацию.
Во-первых, США выразили готовность частично разблокировать миллиарды долларов замороженных российских государственных активов.
Во-вторых, американцы разрешат сделку по продаже зарубежных долей «ЛУКОЙЛа» пулу инвесторов из США и стран Ближнего Востока, что позволит компании обойти санкционные блокировки.
При этом Кремль сохраняет выжидательную позицию, отмечает NYT: комментируя инициативу, в Москве называют идею прекращения ударов рациональной, но подчеркивают, что предметный механизм требует юридических гарантий и четкого соблюдения условий со стороны Киева.
«Кнут» для Киева
Если с Москвой Белый дом пытается говорить на языке экономических пряников, то в отношении Киева администрация Трампа перешла к языку кнута, то есть жестких ультиматумов.
Как сообщает Financial Times, чиновники из окружения Дональда Трампа уже провели серию экстренных телефонных звонков в европейские столицы и непосредственно в Киев. Американская сторона в ультимативной форме потребовала от Украины незамедлительно прекратить атаки беспилотников на российские НПЗ и объекты ТЭК.
По данным FT, в переговорах с советником Зеленского Павлом Палисой (бывшим командиром 93-й бригады ВСУ) и европейскими чиновниками Вашингтон задействовал следующие рычаги давления.
Во-первых, США угрожают полностью заблокировать PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) — финансовую систему, через которую европейские страны закупают американское оружие для нужд ВСУ на собственные средства.
Во-вторых, Белый дом дал понять, что в случае продолжения ударов по российским НПЗ передача спутниковых снимков и целеуказаний в реальном времени для украинских сил будет немедленно остановлена.
«Они звонят в Киев… они звонят всем в Европе», — цитирует Financial Times высокопоставленного европейского чиновника, получившего звонок из Пентагона.
«Мы узнали об этом из интернета»
Для украинского руководства публичный анонс Трампа об энергоперемирии стал полным сюрпризом. В интервью Axios Владимир Зеленский, как обычно, не скрывал досады: «Объявление о прекращении огня стало для меня новостью. Если президент Трамп договорился об этом с Путиным, пожалуйста, сообщите нам, когда именно наступит прекращение огня».
Как обычно, Зеленский якобы никогда ничего не знает о важнейших вопросах, касающихся его режима. А потом пытается перехватить инициативу и выставить свои условия: после Axios Зеленский побежал давать интервью телеканалу ABC и заявил о готовности провести давно откладывавшиеся президентские выборы на Украине.
Но, как всегда, поставил встречное требование: якобы Россия должна согласиться на полное 60-дневное прекращение огня. Впрочем, даже в окружении Трампа этот ультиматум киевского режима предпочли вообще не замечать.
Бунт Брюсселя
Инициатива Трампа спровоцировала судорожную реакцию внутри Евросоюза. Напуганные перспективой того, что Вашингтон договорится с Москвой через их голову, европейские функционеры, как и Зеленский, принялись писать гадости.
Комиссар по обороне Евросоюза Андрюс Кубилюс призвал Евросоюз «совместно с Украиной разработать и реализовать независимую мирную стратегию». То есть по сути, продолжить финансирование конфликта без участия США.
А перепуганная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спешно анонсировала выделение очередного транша помощи ВСУ, предназначенного для производства и закупки дальнобойных дронов и ракет.
Однако Евросоюз физически не способен компенсировать критическую зависимость киевского режима от американских технологий. В случае если Вашингтон действительно решит принудить Киев к миру, ему даже не придется сворачивать все поставки — достаточно в одностороннем порядке заблокировать доступ ВСУ к тактической системе обмена данными Link-16 и коммерческой сети Starlink.
Это приведет к моментальному параличу ВСУ, которым тогда ничего не останется, кроме как капитулировать.
Автор: Константин Ольшанский
Комментарии читателей
"Это приведет к моментальному параличу ВСУ, которым тогда ничего не останется, кроме как капитулировать."
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Не надо говорить гоп, пока не перескочишь.
Многонационалы не продадут никому Москву. Самим уже мало. А ещё пол-Азии переселить надо
Это очередной развод, очередное ОБМАНУЛИ, кому как нравится. Истинная цель америки состоит в спасении нацистского режима от краха. В каком угодно усеченном виде. Чтобы переформатирование украины в антироссию сохранилось. Дело в том, что все эти типа тысячи тонн дизеля, зачастую, не составляют и одного дня потребления дизеля в США. В Анкоридже им удалось поставить крах киевской хунты в режим ожидания, Кремль заманили обещаниями устроить всё, но вместо этого устроили всё для Венесуэлы и Ирана. Теперь вторая часть. И остается только пожалеть Кремль, что там сидят такие личности, которые позволяют раз за разом повторять всё те ошибки. Грубые, непростительные, тяжелые.
Ожидать выполнения гарантий от спятивших окончательно нациков - не просто тупо, а непозволительно тупо. Куев ни черта не контролирует и исполнять любые требования просто не сможет физически. Ровнять их нужно под ноль, чтобы следующим неповадно было на Россию-Матушку пивом дышать.