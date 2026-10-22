Пазл Трампа. Настал последний раунд переговоров о мирном урегулировании российско-украинского конфликта

10:31 22.10.2026

Всё говорит о том, что в переговорном процессе по российско-украинскому конфликту, а, возможно, и в самом конфликте наступил решительный момент, когда все должно завершится мирным соглашением между Россией и Украиной на условиях России

Если этого не произойдет, а такая вероятность почти равна нулю, нас ждут очень резонансные события в самой Украине - вплоть до госпереворота.

Похоже, что администрация президента США, сам Трамп и его представители на этот раз настроены весьма решительно и выстроили определенную и очень жесткую конструкцию, которая должна, наконец, сработать. И при этом учли все те нюансы, которые могут этому помешать.

Попробуем собрать пазл, который подготовил президент США Дональд Трамп.

Первое – сам Трамп.

Президент США за несколько последних суток второй раз говорит о том, что Зеленский не годится для переговорного процесса. Первый раз он сказал об этом несколько дней назад, сначала в виде предложения провести выборы на Украине. Зеленский после этого сделал несколько заявлений, фактически отказывая Трампу. Сначала сказал, что условием выборов должно стать прекращение военных действий на полгода с очень весомыми гарантиями Украине.

Трамп это заявление проигнорировал, а в России ответили, что никакого временного прекращения военных действий не рассматривают. То есть либо война с продолжением уничтожения энергетики и логистики Украины, либо мир на условиях России. Третьего не будет.

Зеленский подтекст не понял. И снова сделал заявление, что вообще-то выборы возможны, но только через полгода после заключения мирных соглашений.

На это уже никто не обратил внимание, потому что главное было сказано ранее. И Трамп, не принимая во внимание очередные условия Зеленского, сказал еще более решительно.

По мнению Трампа, которое он изложил журналистам в Белом доме 19 октября, глава киевского режима намеренно саботирует дипломатическое завершение конфликта, упорно игнорируя здравый смысл и бедственное положение собственных войск.

"Я думаю, он не хочет это останавливать", – заявил Трамп.

При этом он констатировал, что деструктивная позиция Зеленского окончательно зашла в тупик и препятствует любым мирным инициативам. В Вашингтоне все отчетливее осознают недоговороспособность киевской верхушки.

"Честно говоря, Зеленский не очень-то помогает делу, – цитируют Трампа американские СМИ. – Если бы он меня послушал, он бы давно заключил гораздо более выгодную сделку".

Намекнул Трамп и на то, что США постоянно снабжают Украину разведданными. А могут ведь этого не делать, как и отключить связь (Starlink).

Это был очень прозрачный намек на возможный вариант развития событий, если Зеленский не примет условия США по мирному урегулированию.

Но Трамп пошел дальше.

Отвечая на заявления Зеленского о том, что руководство США находится "не на той стороне истории", Трамп подчеркнул, что украинский политик попросту бредит и потерял связь с реальностью, в связи с чем ему давно пора уступить переговорный процесс другим лицам.

По сути, на этот раз Трамп говорит, что либо Зеленский заключает мирные соглашения на условиях, которые согласовали Россия и США, либо за него это сделает кто-то другой.

Кто и как, догадаться несложно. Видимо, в США уже есть решение того, как быстро, устранив Зеленского (чтобы за этим не стояло – если не физически, то юридически), поставить на его место временного руководителя, который такой мирный договор с Россией подпишет.

В России план Трампа поняли. Но ответили сдержано. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем 20 октября заявил, что Москве важна легитимность представителя Киева на переговорах об урегулировании конфликта.

"Нам важно, чтобы это был легитимный представитель власти, готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение для прекращения этой войны", — заявил Песков, слова которого передают российские информагентства.

Но, видимо, у Трампа есть и альтернативное решение по Украине. И о нем он тоже намекнул во время встречи с журналистами в Белом доме.

Довольно неожиданно президент США заговорил о своей готовности вести диалог исключительно с сильными и суверенными мировыми лидерами. Трамп сообщил, что готов лично обсудить российско-украинский кризис с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с радостью пойдет на организацию трехстороннего формата переговоров с президентом России Владимиром Путиным и китайским лидером, если те проявят встречное желание.

Второй фрагмент пазла - Стив Уиткофф.

Уиткофф - представитель Трампа и его многолетний друг, которому он доверяет самые деликатные миссии. И тут вот что интересно. В воскресенье, 18 октября, Уиткофф вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером побывали в Киеве. Это был ритуальный визит.

Американская делегация просто озвучила то, что и так витало в воздухе и неоднократно произносилось заочно: Киев находится в том положении, когда ему необходимо принять российские предложения по мирному урегулированию: освободить Донбасс и те регионы, которые внесены в Конституцию РФ как российские, восстановить права русских и прекратить преследование УПЦ.

Главным препятствием тут является все же Донбасс. Зеленский понимает, что если он отдаст приказ частям ВСУ об оставлении мест расположения в Донбассе, в стране начнется брожение, а в войсках наступит анархия: кто-то это сделает с удовольствием, а кто-то, прежде всего нацисты, могут повернуть автоматы и прочее оружие уже против Зеленского и его ближайшего окружения. По большому счету, чтобы выполнить такое решение (если Зеленский на него все же согласится) нужно задействовать спецслужбы и, возможно, заранее обезглавить нацистов, арестовав их верхушку.

Но пока Зеленский отказывается это делать. Во-первых, потому что он просто не готов провести в стране антинацистский переворот. Может быть у него просто для этого нет сил. Конечно, тут мог бы помочь ему американский спецназ. Но для этого тоже нужна решительность и стальные... (ну, вы поняли, о чем я). А с этим у Зеленского плохо.

Во-вторых, потому что уход из Донбасса равнозначен признанию им, как главой украинского режима, поражения в российско-украинском конфликте, на что плохо посмотрят и на Украине (те, кто еще готов воевать) и на Западе (те, кто тоже готов воевать руками украинцев до последнего украинца). И Зеленский в воскресенье, 18 октября, все еще надеялся, что западные партнеры его не бросят.

Поэтому в воскресенье на встрече в Киеве Зеленский Уиткоффу и Кушнеру отказал.

Но прошло два дня и что-то резко изменилось. Потому что Уиткофф вылетел в столицу Норвегии Осло, куда срочно был вызван на переговоры и Зеленский. И здесь ему будут, как я понимаю, повторно сделаны те же самые предложения, только в более расширенном контексте. То есть будет представлено то, что изменилось за эти двое суток.

Мы, конечно, не знаем, что изменилось, но можем предполагать, что представители США провели ряд секретных встреч и переговоров с руководителями нескольких стран Европы (ЕС и НАТО), на которых смогли убедить их отказаться от дальнейшей поддержки Зеленского с тем, чтобы убедить его срочно, буквально в считанные часы заключить с Россией мирное соглашение на условиях России (возможно, Россия готова пойти на какие-то незначительные уступки).

Я уверенно говорю об этом, основываясь на двух фактах. Первый – это срочный визит Уиткоффа только два дня назад встречавшегося с Зеленским. Вторичная встреча могла быть только при условии, что что-то кардинально изменилось за эти два дня.

И тут у нас появляется третий фрагмент пазла - Фридрих Мерц. А это - второй факт, подтверждающий вышеописанную версию. Канцлер Германии Мерц несколько часов назад проговорился, что Европе очень тяжело поддерживать Украину финансово, хотя они (ЕС и НАТО) и остаются верны ей как союзники.

Верность без денег для Зеленского ничего не значит.

А Мерц мог сказать то, что сказал только после переговоров с представителями США. Фактически Мерц сказал следующее (если отбросить дипломатические нюансы) : "Денег для Украины у нас больше нет (как и всего прочего, включая вооружения), поэтому дальше, Владимир, выкручивайся сам, морально мы тебя поддержим, но не более того".

И последнее. На переговоры Уиткоффа и Зеленского пригласили президента Финляндии Александра Стубба (а это - четвертый фрагмент пазла), который уже давно хотел участвовать в чем-нибудь таком и уже обнародовал свою позицию (довольно странную для ярого русофоба), говоря о своей любви к русской культуре и русской литературе, то есть фактически о своей готовности поддержать в этих переговорах российские предложения.

Что попытается сделать Зеленский, тоже понятно. Он постарается сделать так, чтобы у него был временной лаг в принятии окончательного решения для того, чтобы переговорить с Лондоном и Брюсселем относительно их дальнейших действий и их поддержки.

Но что-то подсказывает, что в ближайшие дни мы получим окончательное решение по российско-украинскому конфликту.

Автор: Захар Виноградов