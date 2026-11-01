Убеждённость в том, что на личной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина сегодня может быть учреждён некий «новый мир», свидетельствует либо о крайней ангажированности, либо о крайнем непрофессионализме экспертов. Новый миропорядрок никогда не возникает из личных отношений между политиками

Когда старый миропорядок перестаёт существовать, а контуры нового ещё не просматриваются, предположения о будущем – “законное” занятие для политологов и экспертов.

Плохо, когда прогнозы строятся на ложных посылах и плодят иллюзии, вера в которые всегда и всем выходила боком.

И в 2016-2020 гг., в период первого президентского срока Дональда Трампа, и особенно после 2024 года, когда ему удалось прорваться на главный государственный пост в США вторично, в кругах российских интеллектуалов с большой настойчивостью муссировалась тема приближения “новой Ялты”.

Под “новой Ялтой” понималась, в первую очередь, очная встреча глав государств России и США с безусловным участием Китая и, возможно, Индии, по итогам которой должна оказаться переучреждена – ни много ни мало – аж целая система международных отношений.

Очередное нагнетание ожидаемо началось сразу после дизельной сделки, когда официальные представители России и США синхронно стали заявлять о высокой вероятности скорых трёхсторонних переговоров на предмет завершения конфликта на Украине, а затем – и о возможном прямом контакте руководителей Америки, Китая и РФ в рамках намеченной на ноябрь встречи Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Оставим до поры русско-украинский вооружённый конфликт, варианты завершения которого действительно невозможно рассматривать в отрыве от общего контекста взаимоотношений между Россией, европейской “коалицией желающих” и несколько дистанцировавшихся от неё при Трампе Соединённых Штатов.

Задумаемся лучше над другим: насколько вообще в текущих условиях адекватна аналитика тех, кому в каждом намечающемся контакте Путина, Трампа и Си Цзиньпина мерещится “новая Ялта”?

Миропорядок определяется не через протокольные рукопожатия и дежурные улыбки в ходе проведения международных встреч. И не через пространные декларации.

Почему в новейшей истории вообще сыграла столь важную роль та, состоявшаяся восемьдесят один год назад встреча в Ялте, что её всё продолжают и продолжают вспоминать до сих пор?

Да потому что к её кануну по-настоящему созрели все условия для оформления нового миропорядка, и на ней действительно было кому и о чём договариваться.

Ялтинская конференция февраля 1945 года не была спонтанной встречей сугубо ситуативных партнёров. На неё съехались высшие руководители государств, уже на протяжении нескольких лет ведущих совместные боевые действия против общего врага и состоящих в официально оформленном военном союзе.

Встреча в Ялте в начале 1945 года стала исторической и судьбоносной не из-за эффектных общих фотографий глав “Большой тройки”. Её судьбоносность предопределялась ходом войны, в которой союзники давно добились перелома, а у сохраняющих ещё боеспособность держав “Оси” – Германии и Японии – уже не оставалось никаких шансов “перевернуть” Вторую мировую в свою пользу.

На Ялтинской конференции главы держав, чья общая победа выглядела уже совершенно предопределённой и неоспоримой, решали вопросы послевоенного мира, очертания которого никто кроме них на тот момент в принципе не имел возможности определять. СССР, США и Великобритания составляли ядро антигитлеровской коалиции, и именно от их шагов зависела дальнейшая в буквальном смысле физическая судьба побеждённых противников, характер учреждаемых заново межгосударственных институтов, новые нормы международного права…

За переговорным столом конференции в Ялте Сталин, Рузвельт и Черчилль, возглавлявшие официально союзные на тот момент державы-победительницы, в февральские дни победного 1945 года определяли базовые параметры того самого “мира, основанного на правилах”, в котором человечеству уготовано было на протяжении пары следующих поколений жить.

Та историческая Ялта опиралась на официально заключённый военный союз и на непреложный факт полной победы союзников в мировой войне над государствами “Оси”.

Имеем ли мы что-нибудь из перечисленного выше сегодня?

Абсолютно ничего. Потому какие бы встречи между первыми лицами России, Китая и США ни намечались и периодически не происходили, никакой “новой Ялтой“ они пока не способны стать в принципе.

Хотя бы по причине того, что, во-первых, Россия, США и Китай не образуют военно-политического блока (и это ещё мягко говоря!), во-вторых, сражаются с разными противниками, а подчас – и друг с другом, в-третьих, никто из них не имеет оснований считать себя победителем.

Россия, если отталкиваться от заявленных 24 февраля 2022 года президентом Путиным целей (демилитаризация и денацификация всей Украины), по-прежнему далека от триумфального завершения СВО. И даже “четыре области в административных границах”, до закрепления которых за Россией официальная позиция Кремля была затем скорректирована, тоже на данный момент до конца не присоединены. Хотя официоз периодически информирует общественность о том, сколько ещё процентов от общей территории ДНР нашим войскам осталось освободить, “четыре области” – это не только Луганщина и Донбасс. Это ещё и Херсонщина с Запорожьем, за областные центры которых враг держится по-прежнему уверенно.

Соединённые Штаты, лихо начав военную кампанию против Ирана в феврале 26-го, затем фактически расписались в неспособности добиться его разгрома и смены режима без наземного вторжения, одним лишь воздушным натиском и ракетными ударами по штабам. Более того, по итогам перемирия США получили для себя по факту ещё худшую реальность, чем та, что существовала в регионе накануне войны. Иран надёжно блокирует Ормузский пролив, вызывая мировой рост цен на дефицитное топливо, а за ним – и неизбежный затяжной мировой экономический кризис, ощутимо бьющий и по США. Надежд сломить Иран без сухопутной операции и оккупации, на которые у американцев очевидно нет сил, больше не остаётся, но и применение тактического ядерного оружия, к чему подталкивают Трампа наиболее радикальные круги в Израиле и США, не даёт гарантий победы.

Китай, в отличие от России и США, вообще не ведёт нигде никаких военных операций, даже ликвидация “альтернативного Китая” на Тайване и возвращение острова под власть Пекина относится на данный момент, скорее всего, к области сугубо гипотетических вариантов будущего, нежели к ближайшим насущным планам. На вопрос, каковы сегодня реальные боевые возможности китайских вооружённых сил и с кем именно они готовятся воевать, однозначного ответа не существует, а перспективы китайского гегемонизма при зрелом размышлении выглядят довольно туманными. Китай, в отличие от тех же Штатов, не имеет “под рукой” собственного военно-политического альянса по образцу НАТО, не презентует никакого мироустроительного проекта и, судя по его действиям, к гегемонизму в стиле США абсолютно не стремится.

Из того, что старый мировой порядок канул в лету, совершенно не следует, что человечество вплотную приблизилось к порогу возникновения нового. Если происходящее в мире и впрямь трактовать как новую мировую войну, то год на дворе точно не 1945-й, ибо в ней пока не просматривается ни крепких сложившихся союзов, ни явно обозначившихся победителей.

Сама убеждённость в том, что на личной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина сегодня может быть учреждён некий “новый мир”, свидетельствует либо о крайней ангажированности, либо о крайнем непрофессионализме экспертов.

Новый миропорядрок никогда не возникает из личных отношений между политиками. Он вытекает из итогов глобальных столкновений, которые на сегодняшний день ещё крайне далеки от завершения.

Если “новой Ялте” и суждено когда-нибудь состоятся, то ни состав её участников, ни её сроки неизвестны на данный момент абсолютно. Гадать же о них до наступления ясности “на земле” – пустая затея.

