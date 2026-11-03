12:19 3.11.2026

В Петропавловской Борщаговке под Киевом произошли массовые беспорядки возле секретной тюрьмы в частном доме, где удерживались незаконно задержанные мужчины и мобилизованные из ТЦК. ВИДЕО

Протестующие пытались штурмовать ворота, били автомобили силовиков и скандировали «Позор!», против них применили газ, на месте звучали выстрелы. Разбираться в ситуации приехал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (признан в России террористом и экстремистом), которого во время столкновений также залили перцовым газом.

Вечером и ночью 2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом прошла акция протеста, которая переросла в столкновения с силовиками после обнаружения в частном доме неофициальной тюрьмы Нацгвардии Украины, где удерживали и пытали задержанных мужчин, сообщило украинское интернет-издание «Страна».

Конфликт начался 2 ноября после приезда частной скорой помощи к дому на улице Солнечной, после чего медики обратились в полицию и сообщили, что им препятствуют в доступе к человеку, которому требовалась помощь.

Одновременно в украинских Telegram-каналах начали распространяться сообщения о находившихся в подвале мужчинах, которых могло быть до 40.

Позднее женщина-медик, которую все-таки пропустили внутрь, рассказала журналистам уже примерно о 25 находившихся там людях и заявила, что некоторым из них необходима срочная помощь, после чего четверых мужчин вывезли в больницу.

«Страна» сообщила, что у дома стали собираться родственники военнослужащих и местные жители, а одна из женщин сообщила журналистам, что внутри находится ее сын, которого сотрудники ТЦК задержали по дороге на работу.

Собравшиеся начали требовать выпустить людей, а к вечеру протестующие попытались прорваться на территорию, повредили полицейские автомобили и заблокировали автобус.

Возмущенные граждане использовали петарды и дымовые шашки. Позднее на месте появилась группа мужчин в балаклавах с бейсбольными битами и началась массовая драка, сообщила «Страна». Украинские журналисты также сообщали о применении слезоточивого газа и звуках выстрелов.

«Туда приезжают мобилизованные из ТЦК»



На место приехал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, который подтвердил, что частный дом используется его ведомством.

По словам Пивненко, здание является временным пунктом дислокации одного из подразделений Нацгвардии, куда в том числе доставляют мобилизованных из ТЦК, где они проходят оформление и проверки перед отправкой в учебный центр на 58 дней.

Командующий объяснил размещение военных в арендованных частных зданиях резким увеличением численности украинской армии.

«До войны была 200-тысячная армия, а сейчас миллионная армия. Так о каких официальных пунктах постоянной дислокации мы говорим?» — приводит его слова «Страна».

Представители Нацгвардии также заявили, что среди находившихся в здании были военнослужащие, самовольно оставившие часть.

Также в украинских соцсетях и СМИ дом связывали с националистическими формированиями «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Хартия».

Поздно вечером в Петропавловскую Борщаговку приехал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (признан в России террористом и экстремистом).

«Я приехал сюда, чтобы разобраться, что здесь, [нецензурное слово], происходит», — сказал он журналистам на русском языке.

На вопрос одного из протестующих, почему подобные объекты вообще существуют, глава офиса Зеленского ответил: «Потому что таких зданий много».

Во время визита Буданова протест вспыхнул с новой силой: против собравшихся применили газ, после чего прозвучали выстрелы. Самого главу офиса президента Украины также залило перцовым газом, после чего он укрылся в автобусе.

SHOT сообщил, что из дома был выведен 14-летний подросток, которого избивали лопатой и который был госпитализирован с множественными травмами. После того как его вывели из дома, Буданов разговаривал с ним на русском языке.

Реакция на события под Киевом



Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что в этом доме несколько человек были забиты до смерти.

«Людей воруют и пытают. Одних продают в военные части, других — родственникам. Кто послабее, просто умирает от пыток и условий содержания. Так сейчас работает вся система «мобилизации», — заявил политик.

Глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас отметил, что так на Украине реализуется выбранный властями европейский курс.

«В Киеве, который пока еще входит в состав Украины под контролем хунты Зеленского, «не рабы, люди европейского выбора» вдруг с удивлением обнаружили, что их не только отлавливают, как скот, но и держат в частных тюрьмах, а там избивают и убивают лопатами, требуя выкуп. Такая вот «Европа» получилась», — написал он в Telegram.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев также заявил, что после событий в Киевской области на Украине «реальные нарративы начинают заменять ложные».

«Украина вспыхивает после того, как граждане обнаруживают камеры пыток Зеленского», — написал он в X.

Автор: Александр Дубравин