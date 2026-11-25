Пока российские эксперты рассуждают о том, переживёт ли Украина очередную зиму, Россия рискует утратить часть своих геополитических позиций, на укрепление и восстановление которых были затрачены колоссальные средства и усилия

География конфликта между Россией и Украиной – а если точнее, между Россией и Западом – всё больше расширяется, и недавняя атака безэкипажных катеров на российский корвет «Меркурий» и сухогруз «Ангара» в ливийском Бенгази это наглядно демонстрирует. Если в первые годы специальной военной операции (СВО) основным театром морского противостояния было Чёрное море, то теперь российские военные корабли подвергаются атакам уже у берегов Северной Африки.

В ночь на 22 ноября на военно-морской базе в ливийском городе Бенгази на борту российского корвета произошел взрыв и начался пожар. Согласно заявлению ливийской стороны, корабль возвращался в Россию и зашёл в порт для дозаправки и пополнения запасов в рамках действующих соглашений о военно-морском сотрудничестве, где подвергся атаке безэкипажных катеров (БЭК). Ливийская сторона резко осудила произошедшее, назвав его нарушением суверенитета страны и подчеркнув, что территория Ливии не должна становиться ареной сведения чужих счётов.

Целью атаки стал один из новых кораблей российского военно-морского флота – многоцелевой корвет проекта 20380 «Меркурий». Он был принят на вооружение в мае 2023 года, уже после начала СВО. Судя по опубликованным в сети спутниковым снимкам и видеозаписям, корвет получил крайне серьёзные повреждения и затонул.

Уже на следующий день Владимир Зеленский взял на себя ответственность за атаку, назвав её «образцовой украинской операцией». По его словам, для проведения операции были задействованы семь морских дронов, а помимо корвета «Меркурий» был уничтожен находившийся на его борту боевой вертолёт Ка-27 и поражён российский сухогруз MV ANGARA. Однако, несмотря на это заявление, есть серьёзные основания полагать, что ключевую роль в этой операции могла играть совсем не Украина.

Ведь возникает логичный вопрос: каким образом Украине удалось организовать столь сложную операцию за тысячи километров от собственных берегов, в акватории Средиземного моря? Обстоятельства произошедшего явственно указывают на то, что ключевую роль в данной операции сыграли западные союзники Украины — прежде всего Великобритания и Соединённые Штаты. Обе страны располагают мощными разведывательными возможностями в Средиземноморском регионе, развитой военно-морской инфраструктурой и многолетним опытом взаимодействия с украинскими военными и спецслужбами.

Впрочем, в этой истории гораздо интереснее даже не то, какую именно роль в организации атаки на российские корабли сыграл Запад, а то, насколько сама Россия оказалась готова к подобному развитию событий. Ведь, начав в феврале 2022 года СВО, российское руководство вступило в масштабное геополитическое противостояние с Западом, последствия которого, судя по всему, оно не вполне осознавало. И речь идёт уже не только о санкциях, поставках западного вооружения Украине или расширении НАТО – противостояние выходит за пределы украинского театра военных действий, затрагивая российские интересы, военную инфраструктуру и логистические маршруты в других регионах мира.

Насколько украинской была «украинская операция»?



Прежде всего следует обратить внимание на то, что, по данным наблюдателей, отслеживающих перемещения военной авиации, американский самолёт-разведчик Bombardier Artemis II с регистрационным номером N159L на протяжении трёх дней – с 19 по 21 ноября – выполнял разведывательные полёты в районе ливийского побережья. И уже вскоре после этого последовала атака на российские корабли в порту Бенгази. Если рассматривать этот факт в контексте уже известных обстоятельств американско-украинского военного сотрудничества, то версия о разведывательном содействии со стороны Вашингтона выглядит вполне очевидной.

В частности, в марте 2025 года американская газета The New York Times опубликовала масштабное расследование, раскрывшее ранее неизвестные подробности участия Соединённых Штатов в конфликте на Украине. Как выяснили журналисты издания, степень вовлечённости американских военных и спецслужб в деятельность ВСУ оказалась значительно глубже, чем следовало из официальных заявлений Вашингтона. Американская разведка оказывала содействие при проведении ударов по кораблям российского Черноморского флота, в том числе в Севастополе, а ЦРУ получило разрешение оказывать содействие украинским операциям против судов российского «теневого флота» не только в Чёрном, но и в Средиземном морях.

Эти публикации позволяют рассматривать возможное участие американских структур в обеспечении украинской операции не как отвлечённую гипотезу, а как версию, имеющую фактические основания в уже задокументированной практике американо-украинского взаимодействия.

Не менее интересна в этом отношении и роль Великобритании, которая с самого начала конфликта уделяла особое внимание развитию военно-морского потенциала Украины. Так, 19 декабря 2024 года британское правительство объявило о выделении 92 миллионов фунтов стерлингов на укрепление боевых возможностей украинских военно-морских сил. Средства предназначались для закупки малых катеров, разведывательных беспилотников, безэкипажных катеров нового поколения, барражирующих боеприпасов и противоминных беспилотных систем.

Также стоит отметить и организационную роль Великобритании – совместно с Норвегией она возглавляет созданную в декабре 2023 года Морскую коалицию по развитию военно-морского потенциала Украины. Эта структура призвана не просто обеспечивать Киев необходимым оборудованием, но и содействовать долгосрочному развитию украинского флота — от подготовки специалистов и совершенствования военной доктрины до формирования современной материально-технической базы.

При этом роль Великобритании в морском противостоянии с Россией отнюдь не ограничивается поставками вооружений Киеву. Лондон располагает развитой военной и разведывательной инфраструктурой в Средиземноморье, сохранившейся еще со времён Британской империи. Особое место в этой системе занимает Кипр, где Великобритания сохранила суверенитет над двумя военными территориями – Акротири и Декелией, на которых размещены её постоянные военные базы. Согласно опубликованным в британской прессе материалам, на острове также действует станция перехвата коммуникаций Ayios Nikolaos, связанная с британским Центром правительственной связи (GCHQ) и американским Агентством национальной безопасности (NSA).

Впрочем, роль Великобритании в наблюдении за российской военно-морской активностью не ограничивается возможностями радиоэлектронной разведки на Кипре. В январе 2025 года министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая в Палате общин с докладом о российской морской активности, без обиняков рассказывал о том, как Лондон ведёт наблюдение за передвижениями российских судов и кораблей, привлекая для этого возможности британских вооружённых сил и союзников по НАТО.

Не менее примечательно заявление министра о расширении взаимодействия с союзниками. Великобритания, по его словам, совместно с партнёрами по НАТО и Объединённым экспедиционным корпусом (JEF) развивала систему мониторинга российских судов, включая корабли так называемого «теневого флота». Для этих целей была запущена операция Nordic Warden, использующая данные автоматической идентификационной системы судов и другие источники информации для выявления потенциальных угроз и отслеживания подозрительной активности.

Возвращаясь к атаке на российские суда в Бенгази, следует подчеркнуть, что Украина никогда бы не смогла провести подобную операцию за тысячи километров от собственных берегов без помощи западных союзников. Одно дело — применение безэкипажных катеров в Чёрном море, где Украина располагает собственной береговой инфраструктурой, и совсем другое — организовать атаку у берегов Северной Африки.

Очевидно, что и Великобритания, и США участвовали в данной операции. Не исключено также, что демонстративное признание Зеленского было вполне выгодно и для самих западных партнёров Украины, которые могут «умыть руки». В политическом отношении такое распределение ролей весьма удобно: Киев получает возможность похвастаться очередным военным успехом, а его союзники могут дистанцироваться от произошедшего и сохранить видимость непричастности к атаке.

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что Зеленский, столь часто апеллирующий к принципам государственного суверенитета и территориальной целостности, теперь с нескрываемой гордостью рассказывает о проведении военной операции на территории другого суверенного государства. Уважение к суверенитету других государств для украинского руководства, судя по всему, является понятием избирательным.

«Мы обратили внимание»: как Москва отреагировала на атаку в Бенгази



На фоне наглого и эмоционального заявления Зеленского довольно примечательной выглядит реакция российского руководства на инцидент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об атаке на корвет «Меркурий», заявил:

«Этим занимается наше оборонное ведомство, и информация, если это посчитается целесообразным, будет также предоставляться по линии оборонного ведомства».

Кроме того, Песков сообщил, что в Кремле обратили внимание на заявление Зеленского.

Собственно, этим публичная реакция Кремля и ограничилась. Никаких серьёзных политических заявлений, ни публично обозначенных подозрений относительно возможной причастности западных стран к организации атаки не последовало.

Конечно, обвинять другие государства в атаке на российские корабли, не располагая соответствующими доказательствами, было бы опрометчиво, однако уже на протяжении нескольких лет российские официальные лица неоднократно говорят о том, что Россия противостоит на Украине не столько ВСУ, сколько всему Западу, всему НАТО. И здесь след НАТО, казалось бы, вполне очевиден, однако в Москве не делают по этому поводу никаких заявлений.

Особенно любопытна в этой истории и позиция российского руководства в отношении Соединённых Штатов. Президент России Владимир Путин, очевидно, заинтересован в сохранении конструктивного диалога с Дональдом Трампом, поэтому публичное обсуждение возможной причастности американских спецслужб к атакам на российские корабли едва ли вписывается в нынешнюю дипломатическую линию Москвы.

Однако хорошие личные отношения между лидерами государств далеко не всегда означают совпадение их геополитических интересов. Более того, сама по себе готовность Вашингтона вести переговоры с Москвой вовсе не свидетельствует о намерении отказаться от инструментов давления на Россию, созданных и отработанных ещё при предыдущей американской администрации.

Ситуация с «Меркурием» во многом напоминает историю с неоднократными атаками на Крымский мост – после каждой атаки из Москвы звучали заявления о неизбежности жёсткого ответа, однако, кроме дежурных ударов по инфраструктуре Украины, за ними ничего не следовало, и заставить противника отказаться от дальнейших попыток атаковать стратегически важный объект так и не удалось.

«Большая игра», к которой Россия оказалась не готова



В связи с произошедшим в Ливии некоторые патриотически настроенные публицисты уже успели вспомнить о «Большой игре» – геополитическом противостоянии Российской и Британской империй в XIX – начале XX века. В частности, писатель Роман Антоновский (автор Telegram-канала «Сыны Монархии») призвал Россию вернуться к подобной практике глобального противостояния, рассуждая о необходимости перенесения борьбы на территорию государств, оказывающих военную и политическую поддержку Украине.

Сама по себе эта историческая параллель довольно любопытна, однако складывается несколько парадоксальная ситуация: пока российские патриотические публицисты рассуждают о глобальной геополитической борьбе с Британской империей (точнее, с тем, что от неё осталось), официальная Москва пока не спешит даже публично ставить вопрос о возможной причастности Лондона к нападению на российский военный корабль.

Проблема заключается не столько в отсутствии у российского руководства желания расширять географию военных действий (хотя, объективно, это уже происходит), сколько в том, что, судя по всему, Москва изначально недооценила масштаб геополитического противостояния, в которое вступила.

Потери российского ВМФ необходимо рассматривать в контексте более широкой проблемы – постепенного сокращения возможностей России по защите своих морских коммуникаций и сохранению военно-политического присутствия за рубежом.

Сложно не согласиться с политологом Игорем Димитриевым, который отмечает в одной из своих публикаций:

«Формируется новая реальность, и российские интересы в ней учитывают всё меньше. Признать текущее положение дел — значит согласиться на снижение статуса России. Этого делать не хотят, хотят статус усилить или хотя бы вернуть довоенный. Каков этот статус на деле, было видно в Шэньчжэне. С пиарной точки зрения фотографии в стиле Ялты для Москвы очень выгодные. Но реальных целей не достигнуто. На ялтинский раздел мира Россия пока не наработала».

Действительно, если оценивать положение России исключительно по сводкам о продвижении ВС РФ на Украине, то за пределами нашего внимания неизбежно остаётся целый ряд процессов, имеющих довольно важное значение для будущего страны. Речь идёт о перестройке мировых энергетических рынков, формировании транспортных коридоров в обход России, ослаблении позиций Москвы на постсоветском пространстве, а также о растущих трудностях с сохранением российского военно-политического присутствия на Ближнем Востоке и в Африке.

Иными словами, сосредоточив значительную часть своих ресурсов для достижения военных и политических целей СВО, Россия теряет свое влияние в других регионах мира. И с этой точки зрения война на истощение, на которую, по всей видимости, сделало ставку российское руководство, представляет собой обоюдоострое оружие. Цена затягивания военного конфликта может оказаться слишком высока.

Пока российские эксперты и военные обозреватели рассуждают о том, переживёт ли Украина очередную зиму, Россия рискует утратить часть своих геополитических позиций, на укрепление и восстановление которых в предыдущие десятилетия были затрачены колоссальные средства и усилия.

Что в этой ситуации могла бы предпринять Россия? Прежде всего, ей следовало бы выработать более последовательную политику в отношении государств, оказывающих Украине военную и разведывательную помощь. И речь здесь не только о дипломатическом давлении, но и об ответных диверсионных операциях. Если за атаками действительно стоит Британия, то имеет смысл аналогичным образом уничтожить британское военное судно.

Не менее важной задачей становится пересмотр всей системы защиты российских интересов за рубежом – от военно-морского присутствия и международных транспортных коммуникаций до отношений с государствами, на территории которых размещена российская военная инфраструктура.

Однако для всего этого необходима целостная стратегия, учитывающая, что противостояние с Западом уже давно не ограничивается территорией Украины. А также, что немаловажно, политическая воля.

Российские патриотические публицисты любят проводить исторические параллели, вспоминая времена Российской империи и призывая к возвращению России в «Большую игру». Однако участие в подобном геополитическом противостоянии предполагает не только наличие амбиций, но и способность трезво оценивать собственные возможности, понимать стратегические интересы противника и просчитывать последствия своих действий на несколько ходов вперёд. Ничего этого на данный момент мы не наблюдаем.

Складывается впечатление, что в феврале 2022 года Москва не вполне осознавала, в какую именно геополитическую игру вступает.