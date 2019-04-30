Ортопедические стельки – зачем они нужны?

Это современный эффективный метод коррекции нарушений формы и структуры стопы

При помощи специальных, индивидуально изготовленных ортопедических стелек (ортезов), которые придают стопе ее исходную правильную анатомофункциональную форму, все нарушения устраняются.

Главным свойством стопы является амортизация при ходьбе. В нормальном состоянии стопа находится на трех точках опоры. Это позволяет ей максимально снижать ударную нагрузку при ходьбе. Плюс на стопе очень много рефлексогенных зон, отвечающих за положение тела в пространстве. Если происходят изменения в стопе, организм получает информацию об изменении позы. В результате этого у него перестраиваются мышцы, и даже может развиваться сколиоз.

Ортезы изготавливаются индивидуально. Специальная заготовка разогревается, и человек некоторое носит ее. Все те недостатки, которые выявляются в процессе ежедневного использования заготовки, отпечатываясь на ней, дают необходимую информацию о том какие методы динамической коррекции стопы необходимо применить в данном случае. Таким образом ортопед приводит её в правильное положение, вновь воссоздавая оба свода стопы: продольный и поперечный. Это не только улучшает состояние самой стопы, но и устраняет связанные с нарушением стопы боли в коленях, суставах, спине и голове. Плюс компенсируется разная длина конечностей: выравнивается таз, выравнивается позвоночник. Тело принимает ту форму, которая была предусмотрена природой.

Но прежде чем начать носить ортопедические стельки необходимо провести коррекцию опорно-двигательного аппарата. Пройти необходимый курс лечения и подготовить тело: проработать мышечные и суставные блоки, устранить перекосы, убрать болевой синдром. Потому что если сразу изготовить и положить в обувь ортопедические изделия болевые синдромы могут даже усиливаться. Также необходимо устранить все причины нарушения питания стопы и натоптыши.

В хорошей клинике должны не только подготовить ваш организм к использованию ортезов но и провести динамическую коррекцию по мере необходимости, с учетом тех изменений вашей стопы, которые будут происходить при ходьбе. Человек может прийти даже через полтора года и получить необходимую коррекцию.

Вопреки распространенному мнению, что ортопедические стельки – удел инвалидов, носить их нужно практически всем. И первую очередь – женщинам. Поскольку дамы любят ходить на каблуках. Именно любительницы высоких каблуков часто страдают от заболеваний стоп, из которых вытекают проблемы с коленными и тазобедренными суставами. Не нужно забывать, что обувь на высоком каблуке – модельного характера, то есть она предназначена для торжеств и праздников, а не для повседневной интенсивной носки. Каблук на обуви для обычной жизни не должен превышать 4-х сантиметров.

Опорно-двигательный аппарат человека – это то, на что нанизаны его внутренние органы. От состояния позвоночника и таза зависит то, в каком состоянии находятся такие органы, как мочевой пузырь, простата, матка, кишечник, желудок печень, почки, селезенка, поджелудочная железа, легкие, сердце.

Поэтому, если мы восстанавливаем функции опорно-двигательного аппарата при помощи индивидуально изготовленных ортезов, восстанавливается и улучшается и работа внутренних органов, проходит боль в районе копчика, шум в ушах, боль в голове. Даже порой устраняется варикозное расширение вен нижних конечностей. Поскольку, если у пациента есть проблемы со стопой, то передавливаются глубокие вены – идет отток по малым венам и появляются сосудистые звездочки. Чем дольше у человека плоскостопие, тем больше у него сосудистых звездочек. Улучшая функцию стопы, мы улучшаем функцию голени – улучшается отток и состояние вен меняется в лучшую сторону.

Можно также добавить, что индивидуальные ортезы, изготовленные в хорошей клинике могут прослужить вам несколько лет. Их регулярное ношение гарантирует прекращение развития любых болезней стопы и связанных с ними заболеваний спины, головы и внутренних органов. И, кроме того, что ортезы кардинально изменят состояние вашего организма, вы будете чувствовать себя в них очень удобно и комфортно.