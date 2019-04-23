Холод в конечностях: что это может означать и как с этим бороться?

Многие представительницы прекрасного пола страдают от этого ощущения, и на то есть свои причины

Сердечно-сосудистая система у мужчин и женщин устроена одинаково, но функционирует она по-разному. Это обусловлено не только первичными и вторичными половыми признаками, но и преобладанием разных гормонов: эстрогенов – у женщин и андрогенов – у мужчин. Также на состояние кровотока влияет уровень метаболизма, количество жировой и мышечной ткани. Именно эти факторы и приводят к тому, что женщины мерзнут гораздо чаще, чем мужчины. Чаще всего от холода страдают именно ноги.

Гормоны шалят

Меньшая масса мышечной ткани у женщин (по сравнению с мужчинами) не позволяет организму вырабатывать необходимое количество тепла. Даже при незначительном изменении температуры воздуха кровь от кожных покровов устремляется к внутренним органам для поддержания репродуктивной функции. Сначала холодеют пальцы ног и рук, затем стопы и кисти. Мужчины же реагируют на перепады температуры менее чувствительно и порой даже их не замечают. Если женщина ощущает холод в конечностях нечасто, то, по мнению медиков, никакого повода для беспокойства нет. Но постоянно мерзнущие ноги и руки свидетельствуют о нарушениях в работе кровеносной системы. Зачастую такие нарушения устраняются правильным питанием, легким самомассажем, физическими упражнениями и занятиями йогой.

Причиной холодных ног могут стать и заболевания – диабет, гормональные нарушения, дисфунции щитовидной железы. Поэтому если вы часто мерзнете, следует обратиться за консультацией к врачу.

Давление скачет

Пониженное или повышенное кровяное давление также может стать причиной ощущения холода в руках и ногах. У здорового человека кровяное давление должно быть в пределах нормы в состоянии покоя и повышаться при физических нагрузках. Стоит отметить, что у женщин чаще, чем у мужчин, бывает пониженное давление (как отмечают ученые 59% против 43%). Нередко у женщин пониженное давление становится причиной обмороков: мозг не получает достаточного количества кислорода, который содержится в крови. Но у пониженного давления есть и свои плюсы: как правило, отсутствие сердечных заболеваний и более длительная продолжительность жизни.

Гипертония, или повышенное давление, возникает вследствие непроходимости сосудов. Просветы в последних оказываются суженными, и кровь сильнее давит на стенки сосудов. Одна из причин появления гипертонии – высокий уровень холестерина в крови. Лечится это заболевание сложно, но можно предотвратить его появление, изменив свой образ жизни. Начать стоит с питания: жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, уменьшают содержание холестерина; фрукты и овощи снабжают тело антиоксидантами, препятствующими закупорке сосудов. Сочетание кофе и сигарет очень опасно при гипертонии: кофеин и никотинсильно сужают сосуды. А вот алкоголь, наоборот, расширяет сосуды. Бокал хорошего красного вина за обедом будет только на пользу.

Обезвоживание организма также может привести к неприятным изменениям и сказаться на давлении, поэтому необходимо выпивать не менее полутора литров воды в день. Летом можно употреблять свежевыжатые соки, а зимой – зеленый чай.

Что делать?

Холод, стрессы и переутомление – это первое, с чем следует бороться при постоянном ощущении холода в конечностях. Старайтесь всегда одеваться по погоде. Холод или излишнее тепло нарушат терморегуляцию организма. Корень валерьяны, пустырник, мята и мелис – отвары этих трав помогут избавить от стресса. Дайте организму время восстановиться, больше спите и отдыхайте, не менее 8–9 часов в сутки.

В ежедневный рацион питания необходимо включить продукты, содержащие витамины и минеральные вещества, укрепляющие и поддерживающие сосудистую систему:

* Витамин С (аскорбиновая кислота) – содержится в лимонах, киви, шиповнике, апельсинах, черной смородине. Он регулирует свертываемость крови, восстановление тканей и синтезирует коллаген.

* Витамин Р (биофлавоноиды) – в больших количествам содержится в орехах и семенах тыквы. Прием витамина Р вместе с витамином С препятствует окислению последнего. Вместе они эффективно укрепляют стенки капилляров. Кроме того, витамин Р способствует быстрому рассасыванию синяков.

* Витамином РР (никотиновой кислотой) богаты: хлеб, яйца, печень, говядина и крупы. Витамин РР регулирует белковый обмен и функционирование нервной системы.

* Перец чили или жгучий красный перец –стимулирует кровоток.

* Проросшие пшеничные зерна, семечки, орехи и цельно-зерновой хлеб – богаты витамином Е, который укрепляет стенки сосудов.

* Чеснок – можно употреблять в любом виде. Он понижает уровень холестерина и предотвращает образование тромбов.

* Имбирь – способен нормализовать кровообращение. Добавляйте его в чай, при приготовлении супов, тушеного мяса или рыбы.

Не стоит забывать и о физических нагрузках. Заставляйте себя больше двигаться. Старайтесь ежедневно уделять не менее 30 минут занятию йогой или фитнесом.

Три способа быстро согреть ноги

1. Физические упражнения улучшают циркуляцию крови. Всего 10–15 минут зажигательных танцев под любимую музыку согреют вас лучше любого одеяла.

2. Растирание ног и рук. Как только вы почувствуете, что холод наступает, аккуратно начните растирать холодные места махровым полотенцем. Перед этим можно принять теплую ванну.

3. Самомассаж с использованием эфирных масел превосходно способствует расширению сосудов и снятию стресса.