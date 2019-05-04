Эксперты предупредили о вреде мытья курицы перед готовкой

19:45

Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний США предостерегли от мытья курицы перед приготовлением.

По словам специалистов, курица может содержать носителей таких опасных заболеваний как кампилобактериоз, газовая гангрена, сальмонеллез. Ежегодно около миллиона людей становятся жертвами отравлений из-за плохо обработанной курицы, или из-за попадания бактерий из куриного мяса на посуду, кухонные принадлежности и другую еду, пишет издание "Актуальные новости".

Последнее, как раз и происходит, в случае мытья курицы перед разделкой.

Мыть курицу не стоит, для обеззараживания достаточно хорошей термической обработки. При разделке надо использовать отдельную разделочную доску и нож, которые после необходимо тщательно промыть с моющим средством. Также после разделки курицы необходимо вымыть руки с мылом.

В холодильнике курицу надо хранить в одноразовом пакете и не допускать соприкосновения с другими продуктами. Если часть курицы осталась не использованной, то ее необходимо заморозить или положить в часть холодильника с максимально низкой температурой.