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Эксперты предупредили о вреде мытья курицы перед готовкой

19:45 4.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний США предостерегли от мытья курицы перед приготовлением.

По словам специалистов, курица может содержать носителей таких опасных заболеваний как кампилобактериоз, газовая гангрена, сальмонеллез. Ежегодно около миллиона людей становятся жертвами отравлений из-за плохо обработанной курицы, или из-за попадания бактерий из куриного мяса на посуду, кухонные принадлежности и другую еду, пишет издание "Актуальные новости".

Последнее, как раз и происходит, в случае мытья курицы перед разделкой.

Мыть курицу не стоит, для обеззараживания достаточно хорошей термической обработки. При разделке надо использовать отдельную разделочную доску и нож, которые после необходимо тщательно промыть с моющим средством. Также после разделки курицы необходимо вымыть руки с мылом.

В холодильнике курицу надо хранить в одноразовом пакете и не допускать соприкосновения с другими продуктами. Если часть курицы осталась не использованной, то ее необходимо заморозить или положить в часть холодильника с максимально низкой температурой.

Темы: Массовые отравления и проблема некачественных продуктов, Здоровье
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Комментарии читателей
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04.05.2019, 23:49
Гость: Курица настолько опасна

Что мыть её нельзя, это приведёт к заражению мойки и вас сильнейшими бактериями. Лучше съешьте немытой и сырой в подъезде чтобы не загрязнять квартиру.
04.05.2019, 23:27
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

ЭтА - пять! :-)
04.05.2019, 21:27
Гость: Татьяна Алексеевна

Амеры охре...ли? Может,еще на кухне противовирусный комплект одевать? Желто-зеленый такой. И мужа с детьми выгонять на время готовки курицы за три квартала от дома? А потом,после приготовления, вызывать СЭС?
ПИПЕЦ!
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