Названа основная причина высокой смертности детей в школах

15:16

В российских школах не кому оказать первую медицинскую помощь в случае остановки сердца у ребенка. Об этом в интервью телеканалу "Звезда" рассказал главный детский кардиолог Федерального медико-биологического агентства Леонид Макаров.

По его словам, количество сердечных приступов у детей в России и в западных странах практически не различается, однако на Западе половину детей удается спасти.

"В России умирают в школах в год в среднем 1,4, если так можно сказать, ребенка на 100 тысяч учеников. В мире сердечные приступы случаются в среднем у 1,1 школьника. Но это цифра не смертей, а остановок сердца. Половину детей в мире в развитых странах спасают", – рассказал Макаров.

Причиной этого являются серьезные проблемы с системой оказания первой медицинской помощи в России. В частности, школьные медсестры не способны помочь ребенку, поскольку в учебных заведениях попросту нет необходимой техники, в частности, дефибрилляторов.

"Ни в одной школе вам не будут оказывать первую помощь, даже если там будет медсестра или врач. Я уже не говорю о такой роскоши, как автоматические наружные дефибрилляторы, о которых у нас даже некоторые врачи-кардиологи не знают", – отмечает Макаров.

По словам Макарова, большое количество детских смертей можно было бы избежать, но этого не происходит из-за невысокого профессионализма некоторых медработников, которые в ходе диспансеризации не могут разглядеть у детей очевидные заболевания после, например, ЭКГ.

"У нас не знают, что на них смотреть. Я, к сожалению, достаточно часто участвую во многих судебных медэкспертизах после случаев таких смертей. Мы с судебными медиками разбираем предыдущие медицинские документы, обследуем семью и видим, что там были очевидные заболевания, которые не то, что врачи пропустили, они их не увидели, не выявили", – рассказал педиатр.

Глобальная причина этой проблемы кроется в несовершенстве закона, считает врач, в частности, в том, что оказание первой помощи людьми неврачебных специальностей не закреплено законодательно. По его словам, "врач, сняв халат, уже не имеет права оказать медицинскую помощь". При этом во всем мире уже установлены нормы, при которых человек, оказывающий медпомощь, даже если она оказалась неудачной, не рискует получить судебные иски.

"А у нас был такой случай: приехал самолет с молодоженом, там была остановка сердца, ему начал оказывать помощь врач-реаниматолог, который находился рядом, так его потом по судам затаскали", – рассказал Макаров.

Последний случай смерти ученика в школе произошел в марте 2019 года в Воронеже, когда 15-тилетнему подростку стало плохо на перемене. Несмотря на предпринятые школьным медработником меры, ребенок скончался.