Москвичи могут проверить здоровье в павильонах «Здоровая Москва»

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В столице заработали все 46 павильонов «Здоровая Москва», в которых горожане могут получить консультации врачей и пройти медицинские тесты, сообщается на сайте мэра столицы.

Павильоны принимают пациентов с 08:00 до 22:00 без перерывов и выходных.

Отмечается, что за время работы павильонов “Здоровая Москва” летний тест здоровья уже прошли более 19 тысяч жителей столицы. Все обследования занимают не более часа, причем пройти их можно бесплатно в любом павильоне независимо от того, к какой городской поликлинике прикреплен пациент.

В случае, если посетитель не прикреплен к конкретной поликлинике, он сможет сделать это прямо в павильоне.

Во всех павильонах есть современное оборудование. Все результаты обследований сразу вносятся в электронную медицинскую карту пациента. Они будут доступны врачу и в поликлинике. Если пациенту потребуется дополнительное обследование, то прямо на месте он сможет записаться на прием к узкопрофильному специалисту в поликлинику.

Кстати, некоторые из них — офтальмологи, оториноларингологи и аллергологи — работают и в павильонах (по отдельному расписанию). А еще можно получить консультации педиатров.

Кроме того, в выходные и праздники рядом с павильонами по особому графику работают мобильные флюорографы.